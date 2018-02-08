الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

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الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

متى ينبغي استعمال كريمات مكافحة التجاعيد

خبيرة التجميل الألمانية تنصح بإجراء تقشير البشرة بصورة منتظمة، حتى تبدو البشرة أصغر سنا.

العرب  [نُشر في 2018/02/08، العدد: 10894، ص(21)]

لبشرة نظرة

أصبحت كريمات مكافحة التجاعيد وسيلة هامة يلجأ إليها الكثيرون لعلاج مشكلة التجاعيد التي تظهر علي البشرة مع التقدم في السن، وتعرض البشرة إلي الكثير من العوامل البيئية والفسيولوجية والنفسية، التي تؤثر فيها تأثيرا لا يستهان به.

ونصحت سوزانا ديتلفس، خبيرة مستحضرات التجميل بمدينة هامبورغ الألمانية، السيدات باستعمال كريمات مكافحة التجاعيد بدءا من سن الـ25 أو سن الـ30 على أقصى تقدير، وأضافت الخبيرة الألمانية أن الوقت الذي ينبغي فيه استعمال كريمات مكافحة التجاعيد يعتمد أيضا على حالة البشرة ونوعها، كما يتعين على عشاق الاسترخاء تحت أشعة الشمس ااستعمال كريمات مكافحة التجاعيد بشكل مبكر.

ونظرا لطبيعة بشرة الرجل المختلفة فإنه يمكن البدء في استعمال كريمات مكافحة التجاعيد في وقت لاحق، حيث تظهر أعراض الشيخوخة على الرجال بشكل متأخر، إلا أن التجاعيد تظهر لديهم بشكل أعمق، ولذلك فإنه يمكن للرجال استعمال كريمات مكافحة التجاعيد من سن الـ30 إلى الـ35.

وبشكل عام نصحت خبيرة التجميل الألمانية بإجراء تقشير البشرة بصورة منتظمة، حتى تبدو البشرة أصغر سنا، بالإضافة إلى إمكانية توغل مستحضرات مكافحة التجاعيد التي يتم استعمالها بصورة أفضل. وأوصت ديتلفس بتنظيف البشرة بعمق مرتين إلى3 مرات أسبوعيا، وفي حالة البشرة الحساسة يمكن استعمال قناع التنظيف مرة واحدة في الأسبوع، وبعد عملية التنظيف واستعمال غسول الوجه يتم استخدام الأمصال التي تحتوي على المواد الفعالة لمكافحة التجاعيد.

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