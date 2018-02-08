إخفاء الإصابة بمرض الأيدز حمل يضاعف معاناة الأطفال وأسرهم

لا شيء في الظاهر ينبئ بأنهم مختلفون عن باقي الأطفال، إنهم أطفال يضحكون ويبكون ويلعبون ويقفزون ويتشاقون، إلا أن إصابتهم بمرض فقدان المناعة المكتسبة الأيدز منذ الولادة، ألم تفاقمه ضرورة إخفائه عن الجميع كي تستمر حياتهم دون نظرات وسلوكيات موجعة تثقل كاهلهم وكاهل أسرهم.

العرب

منعرج يغير الكثير من الأشياء في حياة الصغار

وهران (الجزائر) – في إحدى قاعات العلاج بمصلحة الأمراض المعدية بالمركز الاستشفائي الجامعي في محافظة وهران (شمال غرب الجزائر) تستقبل الدكتورة بن زوبارة الطبيبة المختصة في الأمراض المعدية الصغار المصابين بالأيدز، أطفال من مناطق عدة يأتون أحيانا من بعيد لفحوص لا يمكن القيام بها في مكان آخر.

وبدأت المأساة في أسرة يوسف وهو أب في العقد الثالث من العمر، جاء بابنته ذات الأربعة أعوام لعلاجها في المصلحة، منذ ثلاث سنوات حين بدأت أعراض المرض تظهر على ابنه البكر ذي السبع سنوات نضال، ونزل عليه نبأ إصابة ابنه بداء الأيدز كالصاعقة توجب بعده إجراء تحاليل لجميع أفراد العائلة، بحسب حديثه لـ”وكالة الأنباء الجزائرية”.

تعتبر حالة أسرة يوسف من الحالات النادرة حسب الدكتورة بن زوبارة حيث الأم وابناها الاثنان يحملون الفيروس فيما يخلو منه الأب تماما ويؤكد الزوجان أنهما يعيشان حياة جنسية طبيعية. وأوضحت بن زوبارة أن العلم لم يجب بعد على العديد من الأسئلة فيما يتعلق بمرض الأيدز، مشيرة بخصوص هذه الحالة إلى أن أحد الأبحاث الحديثة تؤكد أن بعض الأشخاص يتمتعون بجينات مقاومة للفيروس.

ويتذكر يوسف الذي يقطن في إحدى المدن المحاذية لوهران اليوم الذي عرف فيه بمرض ابنه بأدنى تفاصيله، حيث يشكل ذلك اليوم منعرجا غير الكثير من الأشياء في حياته، وأكثر ما كان يخشاه أن يكون هو من نقل العدوى إليه. ويشهد الفريق الطبي العامل بالمصلحة بشهامة يوسف الذي يساند زوجته وطفليه بكل ما أوتي من قوة.

ورغم بعد مكان سكناه إلا أنه لا يتأخر عن مواعيد الفحص، وقد جاء بابنته لينا خارج مواعيد الفحص الاعتيادي الشهري لأنه اكتشف انتفاخا على مستوى رقبتها إذ لا يمكن معاينة الطفلة في عيادة طبية عادية.

وحول أثر المرض على العلاقة بين الزوجين خاصة وأن الزوجة هي التي نقلت المرض، جاء رد يوسف مثيرا للإعجاب، إنه لم يشك لحظة في شرف زوجته التي يمكن أن تكون قد التقطت العدوى عن طريق الدم.

وأفاد بأنه تقبل مصيره مع مرور الأيام خاصة وأنه أدرك أن مرض الأيدز أصبح شأنه شأن الأمراض المزمنة الأخرى يمكن للمصاب به أن يتمتع بحياة طبيعية شرط أن يتبع علاجه بصفة جدية، مضيفا أن المرض لم يهزم حبه لأفراد عائلته ولم يسرق لحظات الفرحة برفقتهم.

وتغيرت ملامح وجهه حين طرحت مسألة نظرة المجتمع إلى مرضى الأيدز، وقال إن الخوف من حكم المجتمع أصعب أحيانا من المرض نفسه، نظرا لأن حكم المجتمع على هذه الشريحة قاس ولا رحمة فيه. ويروي أنه تجرع مراراته حيث عاش إقصاء ابنته لينا من طرف أبناء عمومتها فقط لأنهم علموا أنها أصيبت بالسل (أحد الأمراض الطفيلية) ويتنبأ أن لا أحد سيقبل التعامل مع أفراد عائلته إذا ما شاع خبر إصابتهم.

ورغم أن يوسف يعيش في كنف والديه مع اثنين من أخويه المتزوجين إلا أن مرض زوجته وطفليه سر لا يعلم به أحد من العائلة الكبيرة، ويرى يوسف أنه بذلك يحمي زوجته التي لن ترحمها ألسنة الناس، كما أنه يحمي طفليه اللذين لا ذنب لهما إذ أصيبا عند الولادة.

ومن جانبها أفادت رئيسة مصلحة الأمراض المعدية بالمركز الأستاذة نجاة موفق بأن أعراض المرض لا تبدو على أغلب الأطفال حيث أن سبل العلاج الحالية تسمح للمصابين بالداء بمزاولة حياتهم بصفة طبيعية. وأكدت أن هذه المصلحة التي تعتبر مركزا مرجعيا على المستوى الجهوي، تتابع مرضى من 14 ولاية من غرب الجزائر من بينهم ما لا يقل عن 250 طفلا دون الثامنة عشرة.

وتعد الجزائر واحدة من البلدان على المستوى العربي والأفريقي التي تتكفل بمرضى الأيدز بصفة مجانية؛ تتضمن الفحوص والأدوية، حيث انضمت إلى البرنامج المسطر من طرف المنظمة العالمية للصحة والذي يهدف إلى القضاء على هذا المرض في آفاق 2030.

وقالت موفق لوكـالة الأنباء الجـزائرية إن أول طفل تكفلت به المصلحة في أواخر التسعينات يبلغ اليوم أكثر من 20 عاما، مضيفة أن أطفالا من مختلف الأعمار والطبقات الاجتماعية يتابعون علاجهم في المصلحة.

كما أكدت في نفس السياق أن انتقال مرض الأيدز من الأم إلى جنينها أو ما يعرف “بالانتقال العمودي للعدوى” يمثل أكثر من 90 بالمئة من مجموع حالات الأطفال المصابين بالمرض، حيث يضمن التشخيص المبكر للمرض عند الأطفال تكفلا أكثر فعالية وحياة تكون طبيعية خاصة مع تطور أساليب العلاج وتخفيفها.

90 بالمئة من مجموع حالات الأطفال المصابين بالأيدز ينتقل لهم المرض من الأم

ويقوم المرضى الأطفال كما الكبار بإجراء فحوصات شهرية كما يقتنون بصفة مجانية ما يلزمهم من أدوية من صيدلية المصلحة مرة كل ثلاثة أشهر. وقد سمح تطور الأبحاث في السنوات الأخيرة بتخفيف جرعات الأدوية، حيث يتناول بعض المرضى قرصا أو قرصين في اليوم.

وأشارت موفق إلى صناديق امتلأت بعلب الأدوية الفارغة إذ يفضل أغلب المصابين التخلص منها خوفا من أن يتعرف قريب أو صديق على دواعي استعمالها، موضحة أن أكثر ما يخشاه المرضى هو معرفة الناس بنوع اصابتهم. وأضافت أن هؤلاء المرضى لديهم الحق في احترام حياتهم الشخصية، مشيرة إلى أنه يتوجب حماية الأطفال بصفة خاصة إذ أنهم الأكثر هشاشة. وتقوم موفق باستبدال دفاتر الصحة للأطفال الذين أشير فيها إلى مرضهم أو مرض أمهاتهم بدفاتر جديدة خالية من هذا النوع من التفاصيل خاصة وأن المدارس تطالب بنسخة من الدفتر.

وتعترف سمية وهي سيدة نقل إليها زوجها الفيروس دون علمه أن خيار إشراك حتى أقرب الناس صعب يتوجب التفكير قبل أخذه مليا. وتسرد قصتها التي بدأت منذ قرابة العشر سنوات حيث أنجبت طفلة تم تشخيص إصابتها بالأيدز خلال السنة الثانية من عمرها لتكتشف أنها تحمل هي الأخرى المرض.

ولم تستطع سمية التي تزوجت صغيرة حيث لم تتجاوز الـ18، تجاوز الصدمة بمفردها، إلا أن إشراك عائلتها في سرها فاقم من حدتها، ودخل والدها الذي اختار لها شريك حياتها في أزمة نفسية تدهورت بعدها صحته وفارق الحياة بعد امتناعه عن الأكل والشرب.

ولا يفارق تأنيب الضمير سمية حيث تشعر بأنها سبب في وفاة والدها خاصة وأن ابنتها التي لم تقاوم المرض توفيت هي الأخرى، وبينت أن الأحوال تحسنت منذ ذلك الحين، حيث احتفلت مؤخرا بعيد زواجها العاشر مضيفة أنها رزقت بعد وفاة ابنتها بأربعة أطفال كلهم غير مصابين بالفيروس، حيث تضمن الأساليب الطبية الحديثة عدم نقل العدوى بين الأم وجنينها. وذكرت أنها متفائلة رغم اجتيازها كل هذه الأزمات، حيث أنها تعيش حياة متزنة رفقة زوجها الذي تكن له كل الحب والتقدير وأطفالها الذين أكرمها الله بهم في كامل الصحة والعافية. وبينما تحمل سمية أملا كبيرا في مستقبل أطفالها السليمينظ، ينهش القلق عقل يوسف الذي يتساءل عن مآل ابنيه، هل سينجحان في دراستهما؟ هل سيتزوجان ويكونان عائلة أم أنهما محكومان بالوحدة؟ ماذا لو تسرب خبر مرضهما إلى العائلة أو المدرسة؟

ويلعب الفريق الطبي لمصلحة الأمراض المعدية غالبا أدوارا ليست لها صلة باختصاصه كالنصح والإصلاح بين الأزواج وحتى المرافقة النفسية والاجتماعية، وتؤكد موفق أن سبل العلاج تضمن حياة عادية، إضافة إلى أن التحكم في الفيروس يجعل الشخص غير ناقل له.

كما أضافت أن الأطفال الذين تتكفل بهم المصلحة يزاولون دراستهم وأن أغلبهم متألقون ويمكن التنبؤ بمستقبل جيد لهم، وتقول في ما يتعلق بحياتهم الخاصة إنه لا يأس مع الحياة، مشيرة إلى أن المصلحة تكفلت بتزويج 35 زوجا حاملين للفيروس.