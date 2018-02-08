تقبل الحجاب أحد أشكال التسامح

حملة للتضامن مع المرأة المحجبة تلقى رواجا على منصات التواصل الاجتماعي وبين النساء تهدف لتعزيز التسامح وتقبّل الآخرين له من جهة ثانية.

العرب

الحجاب بوصفه رسالة تسامح ولمسة جمال

لندن - في اليوم الأول من فبراير عمت منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء العالم، وذلك في مبادرة أطلق عليها “اليوم العالمي للحجاب” وتهدف إلى زيادة الوعي حول فكرة الحجاب من جهة وتعزيز التسامح وتقبّل الآخرين له من جهة ثانية.

الحجاب باعتباره حرية شخصية تلامس ثقافة مجتمعية وتخص نساء كثيرات في العالم الإسلامي، ودون أن يعني التعصب أو حتى التدين بالضرورة، فهو ليس رسالة في التفرقة أو التمييز الديني كما يحاول الإسلاميون تسويقه عبر الركوب على رمزيته، ولا هو كذلك هدفا للعنصريين والمتطرفين عن طريق ربطه بالتطرف والإرهاب.

وفي اليوم العالمي للحجاب دعت ناظمة خان، وهي من أطلقت هذه المبادرة عام 2013، النساء غير المحجبات لارتداء الحجاب في هذا اليوم. وقالت في فيديو نشرته على تويتر: من أجل القضاء على الكراهية في العالم يجب أن نتعلم كيف نتقبل الآخرين وكل اختلافاتهم، لذا يا أخواتي عندما تخترن ارتداء الحجاب في هذا اليوم تضامنا مع النساء المسلمات فأنتن تساعدن في التصدي للتمييز الذي تتعرض له النساء المحجبات، ولكن أهم من ذلك ستعرفن أن تحت الحجاب يوجد إنسان وقلب وروح مثل أي شخص آخر.

وعن هذه الحملة، قالت هلا هنداوي (سيدة مسلمة تعيش في لندن)، إن حملة التضامن مع المرأة المحجبة تلقى رواجا على منصات التواصل الاجتماعي وبين النساء.

وأضافت أنها تعرضت بداية وصولها إلى لندن إلى “مضايقات لفظية كادت أن تصل إلى المضايقات الجسدية، ولكن الجميل أن العديد من الأشخاص في بريطانيا دافعوا عني وأنا أيضا دافعت عن نفسي”.

واغتنم عدد من النساء المحجبات هذه الفرصة للتذكير بسبب اختيارهن ارتداء غطاء الرأس، مثل سارة التي كتبت “أنا مسلمة ولم يجبرني أحد على ارتداء الحجاب. الحجاب بالنسبة لي هو أكثر من قطعة قماش لتغطية شعري، إنه هويتي وحقي. أشكر جميع من يدعمونني بالفعل”.

وتفاعلا منها مع هذه المبادرة وحرصا على رفع الالتباس، على حد تعبيرها، تقول الناشطة الحقوقية التونسية سامية حداد “إن تعاطفنا مع المرأة المحجبة لا يعني مساندتنا للحجاب والدعوة إليه بل تقبلنا له في حدود الثقافة المجتمعية”، وتضيف تعليقا على الحالة الإنسانية التي عاشتها صاحبة المبادرة البنغالية ناظمة خان “جزء كبير من المسؤولية في ازدراء بعض المحجبات في سن الطفولة، تتحمله أسرة الطفلة وأساليب التربية المتعصبة”.

جزء كبير من المسؤولية في ازدراء بعض المحجبات وهن في سن الطفولة، تتحمله أسرة الطفلة وأساليب التربية المتعصبة

ويذكر أن هذه هي السنة السادسة على التوالي التي تتقدم فيها ناظمة خان بمثل هذه الدعوة التي تبدو وأنها تلاقي ترحيبا لدى البعض، حيث ظهر تفاعل واسع وكبير مع الهاشتاغ الذي أطلق بعدد من اللغات.

والمعروف عن ناظمة خان صاحبة مبادرة “اليوم العالمي للحجاب”، أنها وصلت إلى الولايات المتحدة الأميركية مع أسرتها الفقيرة قادمة من بنغلاديش، ولم تكن الطفلة ذات الأحد عشر عاما تعلم أن مصيرا مختلفا وقاسيا ينتظرها وأنها ستضطر إلى الدفاع عما اعتبرته قبل مجيئها مظهرا عاديا وزيا مألوفا، لكن مجتمعها الجديد قابله بالرفض والاستهزاء.

وعانت الطفلة البنغالية الأمرّين في مرحلة الدراسة الثانوية من زملائها ومن بعض الأساتذة على حد السواء، وذلك بسبب حجابها الذي أصبح مثارا للسخرية والاستهزاء فكانت توصف بـ”النينجا” أو “الباتمان”، إلى أن حلت الكارثة وهي في المرحلة الجامعية بحادثة تفجير برجي التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001، فكان حجابها يعني أنها مسلمة، ووقتها اعتبر الكثير من الأميركيين أن الإسلام مواز للإرهاب، فكانوا يطلقون عليها اسم أسامة بن لادن أو “الإرهابية“.

تتذكر ناظمة خان تلك الأيام بأسى شديد بسبب ما تعرضت له من ازدراء تسبب لها في فقدان الإحساس بالأمان، وعقدت العزم على التخلص من الشعور بالدونية والهروب من واقع مرير، فأطلقت في 21 يناير 2013 موقعها “اليوم العالمي للحجاب” وتلقت في غضون 8 أيام رسائل من سيدات في 67 دولة حول العالم من أستراليا وإندونيسيا والمكسيك وألبانيا والمملكة المتحدة، متحمسات للفكرة رغم أنهن غير محجبات ولا مسلمات وعبرن عن احترامهن للحجاب وتقديرهن للمحجبات.

وتحمست السيدة ذات الأصول البنغالية لنشر الفكرة على نطاق أوسع، فقررت أن يكون الأول من فبراير من كل عام يوما عالميا للحجاب، ساعية إلى تحفيز غير المسلمات والمحجبات إلى تجربة ارتدائه خلال هذا اليوم، كنوع من المؤازرة ضد العنصرية التي تواجهها المحجبات في المجتمعات الأوروبية والأميركية.

ولاقت فكرتها ردود فعل إيجابية واسعة واستمرت منذ أن أطلقتها في 2013 حتى هذا العام (2018)، جاذبة عددا أكبر في كل عام واستطاعت أن تجعل من موقعها منظمة غير ربحية في عام 2017، هدفها مواجهة التمييز ضد النساء المسلمات من خلال الوعي والتعليم ومحو الصورة الذهنية السلبية عن الإسلام وانتماء المسلمين إلى الجماعات الإرهابية.

وتتوقع ناظمة مع مرور الأعوام أن تنتشر فكرتها في كل دول العالم وتتبناها المنظمات الدولية، بعد أن تفاعلت مع السيدات في ما يقرب من 150 دولة، وأن تنشر من خلالها التسامح ونبذ العنف ورفض العنصرية وقبول الاختلاف، حالمة أن يصبح العالم مكانا أفضل خاليا من الكراهية والأحقاد ويطيب العيش فيه.

ويبدو واضحا أن مبادرة ناظمة قد بدأت تؤتي ثمارها، فبفضل مثيلاتها من جمعيات حقوقية وبمرور الوقت أصبح حضور المحجبات في المجتمعات الأوروبية والأميركية واقعا مقبولا، يتم التعامل معهن بشكل شبه طبيعي، ففي منتصف العام الماضي قضت المحكمة العليا الأميركية لصالح مسلمة أقامت دعوى تشكو فيها التمييز، بعد أن حرمت من وظيفة في ولاية أوكلاهوما لأنها ترتدي الحجاب.

وفي تطور ملفت بذات السياق أطلقت دار “دولتشي أند غابانا” الإيطالية الشهيرة، مؤخرا، تشكيلتها الأولى من ملابس المحجبات والعباءات لنساء الشرق الأوسط، فاتحة سوقا جديدة لها من خلال تصميماتها الجديدة التي تهم المرأة المسلمة.