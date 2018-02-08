مسابقة الشباب للتصوير بعمان

المعرض أقيم بقاعة المركز الطلابي بكلية الشرق الأوسط بولاية السيب ضمن فعاليات ملتقى عمان الدولي للتصوير الضوئي.

العرب

إبداعات شبابية

مسقط - احتفلت الجمعية العمانية للتصوير الضوئي التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بافتتاح المعرض الفني الخاص بمسابقة الشباب للتصوير الضوئي والذي تقيمه اللجنة الثقافية لمهرجان مسقط 2018 بالتعاون مع الجمعية تحت رعاية ريكاردو بوسي رئيس الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي.

يأتي افتتاح المعرض الذي أقيم أخيرا بقاعة المركز الطلابي بكلية الشرق الأوسط بولاية السيب ضمن فعاليات ملتقى عمان الدولي للتصوير الضوئي.

تضمن الحفل تقديم عرض مرئي بالأعمال الفنية المشاركة بها في المسابقة وافتتاح المعرض الفني الذي اشتمل على 86 صورة فنية لـ54 مصورا ومصورة ضوئية من فئة الشباب تحت سن الـ20 سنة ،بالإضافة إلى 124 صورة فنية لـ71 مصورا ومصورة ضوئية من فئة الشباب تحت سن الـ15 سنة.

وأعلنت لجنة التحكيم عن نتائج المسابقة حيث فاز بالمركز الأول لفئة الشباب تحت سن الـ20 سنة عماد بن صالح الرقادي وجاء عثمان بن بدر الجابري في المركز الثاني ووصال بنت سعود العامرية في المركز الثالث.

وكانت الجائزتان التشجيعيتان المخصصتان لتحفيز المواهب الشابة من نصيب كل من أشواق بنت يحيى البلوشية ومحمد بن تعيب البلوشي.

أما الفائزون من فئة الشباب تحت سن الـ15 سنة فقد حقق المركز الأول عثمان بن أسعد المجيني، وجاءت في مركز الوصيف سارة بنت مسلم الرواحية وفي المركز الثالث هاجر بنت علي الجنيبية.

أما الجائزتان التقديريتان في هذا الفرع من الجائزة فكانتا من نصيب كل من آلاء بنت حمد الهدابية وحمزة بن عبدالله البوسعيدي.

وفي نهاية الحفل قام راعي المناسبة بتكريم الفائزين وأعضاء لجنة التحكيم.