الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

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الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

متفرقات: البنزرتي يلتقي لاعبي الوداد البيضاوي

الرياضيون الروس الـ15 يعودون إلى محكمة التحكيم الرياضي التي ألغت عقوبة الإيقاف مدى الحياة المفروضة عليهم.

العرب  [نُشر في 2018/02/08، العدد: 10894، ص(22)]

بداية جديدة

عقد فوزي البنزرتي، مدرب الوداد البيضاوي، اجتماعا مع اللاعبين الدوليين، من أجل التعرف عليهم وتقريبهم من فلسفة عمله. وكان أول لقاء للبنزرتي مع اللاعبين الذين شاركوا في كأس أمم أفريقيا للمحليين، وساهموا في الفوز باللقب الأفريقي. ويتعلق الأمر بصلاح الدين السعيدي، إسماعيل الحداد، محمد النهيري، وليد الكرتي، وزكرياء الهاشمي. واضطر البنزرتي للاستنجاد باللاعبين الدوليين، الذين التحقوا مبكرا بالتدريبات، بسبب النقص البشري الذي يعاني منه الفريق. يشار إلى أن الوداد يستعد لمواجهة الرجاء في الديربي البيضاوي السبت، في مباراة مؤجلة.

عاد الرياضيون الروس الـ15 إلى محكمة التحكيم الرياضي التي ألغت عقوبة الإيقاف مدى الحياة المفروضة عليهم من قبل اللجنة الأولمبية الدولية على خلفية فضيحة المنشطات، بعدما رفضت الهيئة الدولية السماح لهم بالمشاركة في أولمبياد 2018 الشتوي. وينطلق أولمبياد بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية رسميا الجمعة، ويستمر حتى 25 فبراير الحالي. وقبل أيام من انطلاقه، قررت محكمة التحكيم رفع عقوبة الإيقاف مدى الحياة التي فرضتها الأولمبية الدولية، عن 28 روسيّا، بينهم 15 لا يزالون مؤهلين للمنافسة (13 رياضيّا ومدربين اثنين)، إلا أن اللجنة الدولية رفضت السماح لهم بالمشاركة في المنافسات.

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