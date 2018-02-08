الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

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الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

الجزائري محرز يواصل الغياب عن ليستر

اللاعب الجزائري لم يحضر تدريبات فريقه الأخير، كما أكدت مصادر داخل النادي أنه سيغيب على الأرجح عن تدريبات الفريق حتى نهاية الأسبوع.

العرب  [نُشر في 2018/02/08، العدد: 10894، ص(22)]

غياب للمرة الثالثة

لندن - سيغيب اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم نادي ليستر سيتي الإنكليزي لكرة القدم، عن صفوف فريقه للمرة الثالثة في الدوري الإنكليزي وذلك عندما يحلّ هذا الأخير ضيفا على مانشستر سيتي السبت المقبل.

وأكدت صحف بريطانية أن اللاعب الجزائري لم يحضر تدريبات فريقه الأخير، فيما أكدت مصادر داخل النادي أن محرز سيغيب على الأرجح عن تدريبات ليستر سيتي حتى نهاية الأسبوع الجاري.

واستبعد كلود بويل، المدرب الفرنسي لليستر سيتي، محرز من حساباته للمباراة الثالثة هذا الموسم في الدوري الإنكليزي. وغاب محرز عن مباراتين حتى الآن في الدوري الإنكليزي وعن أربع حصص تدريبية للضغط على ناديه من أجل السماح له بالرحيل إلى مانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي قد عرض 65 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات محرز، بيد أن ليستر سيتي رفض العرض لتمسكه بالحصول على 80 مليون جنيه إسترليني، هذا بالإضافة إلى ضيق الوقت الذي لن يسمح له بإيجاد بديل مناسب للنجم الجزائري. ومن المحتمل أن يرجئ الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، مسألة حسم صفقة محرز حتى الصيف المقبل ولكن هذا الأمر ليس مؤكدا حتى الآن.

ويسعى مسؤولو ليستر إلى التدخل من أجل إقناع محرز بالعودة ولكن مصادر داخل النادي أكدت أن الفائز سابقا بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين التي تمنح لأفضل لاعب بالدوري الإنكليزي ليس مستعدا من الناحية النفسية لتقبّل هذا الأمر. وكانت رابطة للاعبين المحترفين قد عرضت مساعدتها على ليستر سيتي لحل أزمة اللاعب الجزائري.

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