الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

 عن العرب الاتصال بنا English
الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

حميد سعيد يخوض تجربة المسرح الشعري

الشاعر العراقي حميد سعيد استطاع في إصداره الجديد 'ثلاث مسرحيات' أن يكسر المألوف مما اعتدنا عليه من رتابة نصوص مسرحية كثيرة، فكأنه قرر أن يحمّل أبطال نصوصه معاولهم ليكسروا ما تعارف عليه الناس من تقبل واقع بائس.

العرب سلام الشماع [نُشر في 2018/02/08، العدد: 10894، ص(14)]

كشف بواطن القلق

في إصداره الجديد “ثلاث مسرحيات”، يخوض الشاعر العراقي حميد سعيد تجربة جديدة طالما تهيّب من خوضها، على أن الكثير من النقاد الأدبيين مثل المصري الدكتور عزالدين إسماعيل والعراقي محمد مبارك قد أشارا على الشاعر عندما أصدر ديوانه الأول “شواطئ لم تعرف الدفء” سنة 1968 بأن يكتب مسرحاً شعرياً. وأهدى سعيد إصداره هذا إلى الشاعر محمد مهدي الجواهري.

وتحمل المسرحيات الثلاث: التوأمان وشباك الحبيبة والمتعالم، داخل مشاهدها معنى أن تكون الحياة مليئة باللامعقول، فالحروب التي نشهدها، الآن، وعبر السنوات الماضية، وسيطرة سوق الرأسمال العالمي، وتهميش قيمة الإنسان، كانت وسيلة لإلغاء ذاكرة أي إنسان، لتجعله إنسانا مهمشاً، من دون طموح، ولا هدف له في الحياة، وتفقد الصلات الإنسانية معناها، فيصبح كل فرد متقوقعا بين جدران ذاته، خائفا، مرعوباً، يبحث عبر شمس مشرقة وعن أمل يعيد ما كان له يوماً من قيمة بعد أن تحللت العلاقات الاجتماعية، وسيطرت المادة وما يرافقها من مفاهيم كالربح والخسارة والسوق الاستهلاكي على حياتنا.

ترى الناقدة الأردنية إنصاف قلعجي، في تقديمها للمسرحيات، التي صدرت مؤخرا عن دار أزمنة في عمان، أن بناء النص الشعري يبدو متماسكا مع قواعد وشروط كتابة نص مسرحي، فالشخصيات بما تكشفه من خلال الحوارات الدائرة بينها، تساعد في تطور الحدث الرئيسي في النص، فتتولد أحداث فرعية تساعد في حل القضية أو الفكرة التي يريد المؤلف أن يطرحها على القارئ أو المشاهد. ويكون تحديد المكان أساسياً، حيث قد يكون مكاناً واحداً أو مكانين، طبقا لتقنيات المسرح لاحقاً.

وتقول إن الشخصيات الثانوية في النص تؤدي دوراً كبيراً في كشف الأحداث، وأحيانا تكون على شكل جوقة أو كومبارس ترافق الشخصية الرئيسية كما في شخصية حارس البيوت وحارس الحديقة في نص “التوأمان”، أو في شخصيات المريدين وعابر السبيل وعابرة السبيل كما في نص “المتعالم” حيث تكشف مواقفهم وطريقة الحوار الساخر عن أحداث قد تغيب عن ذهن القارئ.

استطاع حميد سعيد في إصداره الجديد هذا أن يكسر المألوف مما اعتدنا عليه من رتابة نصوص مسرحية كثيرة، فكأنه قرر أن يحمّل أبطال نصوصه معاولهم ليكسروا ما تعارف عليه الناس من تقبل واقع بائس ينخر مجتمعاتنا من خلال كشف بواطن القلق.

:: اقرأ أيضاً

ضجة مفتعلة حول الشعر والشعراء في معرض القاهرة للكتاب

'بنزيـن' فيلم يغوص في الجنوب التونسي وقضايا الهجرة السرية

تأهل شاعر واحد في رابع حلقات 'شاعر المليون'

طلبة الدكتوراه في الدار البيضاء يبحرون في النص الرحلي

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

واشنطن 'مستعدة لكل الاحتمالات' إزاء بيونغ يانغ

2018-02-08

مئة قتيل من قوات الأسد بضربات أميركية في دير الزور

2018-02-08

الملف السوري يجمع بوتين وأردوغان وروحاني في أسطنبول

2018-02-08

تقرير أممي: تنظيم القاعدة لا يزال 'صامدا بشكل ملفت'

2018-02-08

الأمم المتحدة: مهربو البشر في ليبيا على صلة بأجهزة الأمن

2018-02-08

'الرايات البيضاء' عدو جديد يتربّص بالقوات العراقية

2018-02-08

استئناف محاكمة عبد السلام في غيابه والأنظار على الدفاع

2018-02-08

فرنسا تدعو ميليشيات إيران إلى مغادرة سوريا

yesterday 10:56:31

ناخبو ليبيا في الخارج.. لمن سيمنحون أصواتهم

yesterday 07:50:04

الناتو تحت ضغط واشنطن لبدء 'مهمة طويلة' في العراق

yesterday 13:00:28

:: اختيارات المحرر

إخفاء الإصابة بمرض الأيدز حمل يضاعف معاناة الأطفال وأسرهم

قصة حب محرمة تلهم صانعي المجوهرات

تقبل الحجاب أحد أشكال التسامح

ليلة القبض على جوهرة.. قضية رأي عام في مصر

الخوف من امتحان القيادة يتسبب في وفاة امرأة

تعديل العادات اليومية الخاطئة يحمي الجسم من اكتساب الوزن

فيسبوك يميز بين الأغنياء والفقراء

السكري يُعجل بانقطاع الطمث

الجزائري محرز يواصل الغياب عن ليستر

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا