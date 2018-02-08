ديربي سعودي بنكهة مغربية

الأهلي يتطلع إلى تجاوز تعثره أمام الاتحاد عندما يستضيف الفيصلي، وهو يبحث عن عودة سريعة إلى الانتصارات.

العرب

ديربي الرياض

الرياض – تعيش منافسات المرحلة الحادية والعشرين من بطولة السعودية لكرة القدم الخميس على وقع مباراة ديربي الرياض بين الهلال المتصدر وحامل اللقب والنصر الثالث، بينما يخوض الأهلي الثاني مواجهة مرتقبة مع الفيصلي الرابع.

ويتصدّر الهلال الترتيب برصيد 42 نقطة، مقابل 38 للأهلي، بينما يتساوى النصر والفيصلي بـ30 نقطة لكل منهما. ويسعى الهلال إلى تعزيز صدارته للترتيب والتركيز على الاحتفاظ باللقب، بعدما ودّع مسابقة الكأس ولم يتبق له محليا سوى الدوري.

وستكون المباراة الأولى للهلال بعدما تعاقد مؤخرا مع المغربي أشرف بنشرقي والأرجنتيني إيزيكييل سيروتي. وأكد النادي أن اللاعبين شاركا في التمارين مع الفريق الثلاثاء، ومن المقرر أن يتم تقديمهما رسميا الأربعاء. وتراجع مستوى الهلال في المراحل الأخيرة، إلا أنه استعاد عافيته في مباراته الماضية عندما قلب تأخره أمام الباطن إلى فوز 5-1، واستفاد من تعثر الأهلي وتعادله سلبا مع أمام جاره الاتحاد لتوسيع الفارق إلى أربع نقاط. ويعاني الهلال من غيابات ناجمة عن إصابة عدد من نجومه كالبرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خريبين ونواف العابد، ويعول على آخرين أمثال عبدالله المعيوف وأسامة هوساوي وياسر الشهراني ومحمد البريك.

من جهته، بات النصر نظريا بعيدا عن المنافسة على اللقب، فقد ساءت نتائجه وعروضه في المراحل الماضية التي خسر خلالها نقاطا سهلة، ما دفع إلى إقالة مدربه الأرجنتيني غوستافو كوينتيروس والتعاقد مع الكرواتي كورونسلاف يورسيتش الذي قاد المنتخب السعودي في كأس الخليج الـ23.وتمكّن يورسيتش في مهمته الأولى من وقف هدر النقاط وتجاوز أحد بهدفين نظيفين في المرحلة السابقة. وتبدو صفوف النصر، الساعي إلى رد اعتباره أمام الهلال بعد خسارته أمامه في مرحلة الذهاب، مكتملة باستثناء غياب هدافه محمد السهلاوي للإصابة. ويبرز في صفوف الفريق وليد عبدالله وعمر هوساوي وعبدالرحمن العبيد وإبراهيم غالب وأحمد الفريدي.

وفي المباراة الثانية، يتطلع الأهلي إلى تجاوز تعثره أمام الاتحاد عندما يستضيف الفيصلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وهو يبحث عن عودة سريعة إلى الانتصارات للإبقاء على الفارق مع الهلال على حاله على أقل تقدير، أملا بتقليصه في حال تعثر الأخير أمام النصر في المباراة التي تقام بالتوقيت ذاته. ويسعى الفيصلي بدوره إلى تحقيق الفوز بعد تعادله مع الفيحاء وخسارته أمام التعاون.

ووضعت لجنة الانضباط مدرب فريق الاتحاد التشيلي لويس سييرا في موقف صعب قبل المواجهة مع القادسية بعد إيقاف الثلاثي فهد الأنصاري والتشيلي كارلوس فيلانويفا وزياد المولد، لينضموا إلى الموقوفين قائد الفريق عدنان فلاتة لنيله بطاقة حمراء وطارق عبدالله لتراكم الإنذارات. وتشهد المرحلة أيضا لقاءات بين الرائد مع الباطن، وأحد مع التعاون، والفتح مع الشباب، والاتفاق مع الفيحاء.