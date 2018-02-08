أولمبياد الشباب لعام 2022 في أفريقيا

الأولمبية الدولية ستجري اتصالات بعدد من اللجان الأولمبية الوطنية في القارة الأفريقية للتقدم بطلبات الاستضافة.

العرب

أفريقيا.. قارة الشباب

بيونغ تشانغ (كوريا الجنوبية) - أعلن الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أن أفريقيا ستحتضن نسخة عام 2022 من دورة الألعاب الأولمبية للشباب، وأشار إلى وجود رؤية لمنح القارة الأفريقية فرصة استضافة الأولمبياد الصيفي في وقت لاحق.

وقال باخ في تصريحات للصحافيين في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية التي تتأهب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بين 9 و25 من فبراير الجاري “أفريقيا بها العديد من الرياضيين الأولمبيين، وهي قارة الشباب، لذلك نرى أنه حان الوقت لأفريقيا”.

واتفقت اللجنة الأولمبية الدولية من خلال التصويت بالإجماع خلال انعقاد الدورة 132 من اجتماعاتها في مدينة بيونغ تشانغ، على إقامة دورة الألعاب الأولمبية للشباب لعام 2022 في قارة أفريقيا. ومن المفترض أن تختار اللجنة الأولمبية الدولية المدينة المستضيفة لأولمبياد 2022 للشباب، خلال اجتماعاتها على هامش أولمبياد الشباب المقبل المقررة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس خلال أكتوبر المقبل.

وفي حالة المصادقة على إقامة أولمبياد 2022 للشباب في أفريقيا، ستجري الأولمبية الدولية اتصالات بعدد من اللجان الأولمبية الوطنية في القارة الأفريقية للتقدم بطلبات الاستضافة. وتجدر الإشارة إلى أن أيا من الدول الأفريقية لم تحتضن أي دورة ألعاب أولمبية من قبل. ولدى سؤال باخ عما إذا كان ذلك سيمهد الطريق نحو إقامة الأولمبياد في أفريقيا، قال “علينا النظر بعيدا شيئا ما إلى المستقبل، خاصة بعد التصويت المزدوج على حق استضافة نسختي 2024 و2028 (في باريس ولوس أنجليس)”.

وأضاف “هذا كان من الأسباب التي دفعتنا لإطلاق هذا المشروع لأولمبياد الشباب، لأننا لا نود أن تنتظر أفريقيا حتى عام 2032 أو 2036.. نتمنى أن يعمل أولمبياد الشباب على تحفيز دول أفريقية للترشح لاستضافة أولمبياد 2032 أو 2036”.

وتابع “لدينا ثقة في أفريقيا تكفينا كي نقول إننا لا نود الانتظار كثيرا، فلنمض قُدما من خلال أولمبياد الشباب لعام 2022”.

وذكرت وسائل إعلام أن دول السنغال والمغرب وجنوب أفريقيا تفكر في الترشح لاستضافة الدورة. وكانت جنوب أفريقيا قد استضافت بطولة كأس العالم 2010 لكرة القدم، وتسعى المغرب للحصول على حق استضافة كأس العالم 2026. وكانت مدينة كيب تاون الجنوب أفريقية ضمن القائمة النهائية للمرشحين لاستضافة أولمبياد 2004، الذي فازت بحق استضافته بعدها العاصمة اليونانية أثينا، بينما طلبت العاصمة المصرية القاهرة استضافة أولمبياد 2008 لكن بكين الصينية فازت بحق استضافته. وجرى سحب حق استضافة دورة ألعاب الكومنولث لعام 2022 من مدينة ديربان الجنوب أفريقية، بسبب عدم الالتزام بالجداول الزمنية للجوانب المالية.