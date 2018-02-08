تأهل شاعر واحد في رابع حلقات 'شاعر المليون'

الحلقة الرابعة من مسابقة 'شاعر المليون' تستضيف الشاعرة السعودية عيدة الجهني وتشهد تأهل حمد المزروعي من الإمارات إلى المرحلة الثانية بتصويت الجمهور.

العرب

شعراء الحلقة الرابعة

أبوظبي - ليل كل ثلاثاء أمضى عشاق الإبداع النبطي ساعتين من الزمن وهم يتابعون “شاعر المليون” بحلّته الجديدة عبر قناتي الإمارات وبينونة. وليل كل ثلاثاء يمتلئ مسرح “شاطئ الراحة” بأبوظبي بجمهور عاشق للشعر النبطي جاء حبا للشعر الجميل أولا، وللشعراء المتنافسين ثانيا كما فعلوا ليلة الثلاثاء في رابع حلقات البرنامج.

مساء الثلاثاء كان جمهور الشعر النبطي على موعد مع رابع حلقات شاعر المليون، حيث قدم كل من حسين العامري وأسماء النقبي أسماء المشاركين في الحلقة الجديدة أمام لجنة التحكيم الممثلة في كل من الدكتور غسان الحسن، وسلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، وحمد السعيد رئيس تحرير مجلة وضوح، إذ يعتبر النقد ركنا أساسيا من أركان “شاعر المليون” منذ انطلاقته. واستضافت الحلقة الشاعرة السعودية عيدة الجهني التي شاركت في الموسم الثالث من “شاعر المليون” وتألقت بحصولها على المركز الرابع.

على خشبة المسرح صعد شعراء الحلقة الثالثة للإعلان عن الفائز بتصويت الجمهور، وكانت النتيجة لصالح حمد المزروعي من الإمارات الذي حصل على 90 بالمئة، فيما غادر بقية الشعراء المسابقة بعد حصول آدم القحطاني من السعودية على 47 بالمئة، وسبيكة الشحي من البحرين على 44 بالمئة، ومحمد القرعاني من سوريا على 46 بالمئة، والذي لم يحضر الحلقة إثر فقد والده، فاضطر إلى مغادرة أبوظبي والمسرح. ومن جهتها تقدمت أسرة “شاعر المليون” بخالص عزائها للشاعر بمصابه الأليم.

وبناء على النتيجة التي تم إعلانها انضم المزروعي بذلك إلى زميليه اللذين أهّلتهما اللجنة في الحلقة الثالثة وهما مشعل العنزي من السعودية، وأحمد المطيري من الكويت.

وضمت أمسية الحلقة الرابعة الشعراء فواز الزناتي العنزي من السعودية الذي أهّلته اللجنة بأعلى الدرجات، إذ منحته 49 درجة مثلما أهّله جمهور المسرح بـ37 بالمئة من أصواته، أما طلق الدعجاني فقد حصل على 45 درجة، وعلى ذات الدرجة حصل عايد الشلال من الكويت، وكذلك سالم المناعي من البحرين، فيما حصل مانع الهميمي من اليمن على 43 درجة، وهي الدرجة التي حصل عليها كذلك زايد التميمي من العراق. وهو ما يعني أن خمسة شعراء سيعيشون أسبوعا كاملا من الانتظار، إلى أن يتم إعلان نتيجة تصويت الجمهور خلال أحداث الحلقة القادمة لمعرفة الشاعرين الفائزين اللذين سينضمان إلى الزناتي.

كانت بداية الأمسية مع الشاعر زايد التميمي الذي ألقى قصيدته “بيت المقدس” مستعيدا من خلالها مشاعره تجاه القضية الفلسطينية التي تشغل بال كل عربي، وقد أثنت لجنة التحكيم على القصيدة.

ثاني شعراء الأمسية سالم المناعي ألقى قصيدته "عروس الديم"، التي رأى فيها سلطان العميمي قصيدة وجدانية ذاتية، لكن فيها إغراق في الرمزية التي تفتح باب التأويل، وتقف عائقا أمام وصول النص إلى المتلقي.

الشاعر طلق الدعجاني نادى ظلّه وناجاه عبر النص الذي قدمه على مسرح “شاطئ الراحة” كثالث شعراء الحلقة الرابعة، وقد أشاد حمد السعيد بالحضور الجميل للشاعر، فيما وجد الناقد سلطان العميمي أن الأبيات مميزة بدءا من حديث الشاعر مع ظله.

رابع الشعراء عايد الشلال ألقى نصا يحمل الكثير من مشاعر الفخر. وبداية قال غسان الحسن إن النص دلّ على شاعرية متميزة وناضجة. أما الناقد سلطان العميمي فقد وجد في النص الذي قدمه عايد تصويرا جميلا أبرز التحدي مع ذاته ومع الآخر بدءا من المطلع، وهو ما اتفق فيه مع ثالث أعضاء لجنة التحكيم حمد السعيد.

خامس الشعراء فواز الزناتي ألقى نصا باح بمكنوناته تجاه المسابقة. ومع قصيدة “الموسم” اختتم الشاعر مانع الهميمي ليلة الشعر الرابعة من البرنامج، حيث أبدى الناقد حمد السعيد إعجابه بما ورد في الأبيات الأخيرة من النص، كما علق على القافية الصعبة التي اختارها الشاعر. أما الناقد سلطان العميمي فقد وجد أن الموضوع التقليدي فرض على الشاعر استخدام صور تقليدية.

وفي الختام الحلقة أعلن المقدمان عن أسماء شعراء الحلقة القادمة، وهم متعب الشراري ولولوه الدوسري من السعودية، وعلي الهاملي من الإمارات، وعبدالعزيز الدلح من الكويت، بالإضافة إلى محمد المضحي من البحرين، وعبدالله الطائي من سوريا.