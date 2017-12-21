مأساة تاورغاء الليبية.. فشل حكومي وعجز أممي

كشفت مأساة تاورغاء عن نفاق المجتمع الدولي منذ 2011، عندما تم إخلاء مدينة من كل سكانها، وعددهم حوالي 45 ألف نسمة، قامت الميليشيات المسلحة في أغسطس 2011 بتهجيرهم إلى الخلاء.

العرب

قبل خمس سنوات، صادف أن التقيت بأحد الناشطين من مدينة مصراتة الليبية، وقد كان من الفاعلين في القطاع الإعلامي والثقافي في نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل أن “يتطهّر ثوريا”، فسألته ماذا فعلتم بأهل تاورغاء؟ ليجيبني ببساطة؛ لم نفعل أكثر من أننا أخرجناهم من أرض ليست لهم، وأعدناهم إلى الشتات الذي جاؤوا منه، ثم أردف متسائلا “هل سمعت يوما عن بؤرة زنوج على ساحل المتوسط؟”.

هذا الناشط، استمعتُ إليه منذ أيام وهو يتحدث عن ضرورة السماح لأهالي تاورغاء بالعودة إلى مدينتهم، بالمقابل، كان أحد المسؤولين السابقين عن الإعلام الخارجي، في فترة حكم المؤتمر الوطني العام، يتحدث من لندن، مبررا منع ميليشيات مصراتة عودة المهجرين إلى ديارهم، بأن ألفا من التورغائيين، وفق تقديره، كانوا يدعمون كتائب القذافي بالهتافات أثناء حرب الإطاحة بالنظام في العام 2011.

لقد كشفت مأساة تاورغاء عن نفاق المجتمع الدولي منذ العام 2011، عندما تم إخلاء مدينة من كل سكانها، وعددهم حوالي 45 ألف نسمة، قامت الميليشيات المسلحة يوم 11 أغسطس 2011 بتهجيرهم إلى الخلاء، دون أن يلفت أي طرف دولي انتباه ضمير الإنسانية إلى مشهد النساء والعجائز والمسنين والأطفال والمرضى، وهم يودّعون منازلهم وبساتينهم وشوارع مدينتهم، ويتركون ذكرياتهم على جدران كان رصاص المسلحين يخترقها لإرهاب الأهالي، وعلى أشجار لوثها دخان الحرائق التي أشعلها حقد المنتصرين، ثم يغادرون في يوم صيفي رمضاني قائظ نحو المجهول، ليتوزعوا بعد ذلك على أغلب مناطق ليبيا شرقا وغربا ووسطا وجنوبا، وليقيموا في مخيمات تفتقد إلى أبسط شروط الحياة البشرية، وقد مات بعض المهجرين برصاص الميليشيات التي لاحقتهم في مناطق عدة، وخاصة في طرابلس وفي بنغازي، أيام سيطرة الجماعات الإرهابية عليها.

تعرض سكان تاورغاء إلى التهجير بعد أن تم اعتبارها مناطق مهزومة، لكن مأساة تاورغاء كانت مضاعفة فقد تعامل معها البعض على أنها عُرفت بموالاتها للنظام السابق والأخطر أن دوافع عنصرية كانت تؤجج الكراهية ضد التاورغائيين

تعرضت تاورغاء، ومدن وقرى ليبية أخرى إلى التهجير بعد أن تم اعتبارها مناطق مهزومة، ولكن مأساة تاورغاء كانت مضاعفة، فقد تعامل معها البعض على أنها عُرفت بموالاتها للنظام السابق وهذا أمر كان يمكن تجاوزه من قبل دعاة الديمقراطية والمساواة، أو الواعدين بإرساء دولة القانون والمؤسسات، ولكن الأخطر من ذلك أن دوافع عنصرية كانت تؤجج الكراهية ضد التاورغائيين، كونهم جميعا من ذوي البشرة السوداء، وهو أمر لو حدث في أي بلد آخر، لانقلبت الدنيا رأسا على عقب بسببه. ولقامت محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق فيه، وربما كـان مجلس الأمن قد اجتمع حوله، غير أن العالم أغمض عينيه على تلك المأساة. فمصالحه مع المنتصرين من حاملي السلاح ومالكي مفاتيح خزائن الثروة، وحتما ليست مع الضعفاء البسطاء من المدنيين العزل.

بعد سبع سنوات من التهجير القسري، والعذابات والأنين، تم التوصل إلى اتفاق بشأن عودة التاورغائيين إلى مدينتهم، وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن موعد العودة هو الأول من فبراير 2017، وهو ما استبشر له الجميع، ولكن مرة أخرى تأكد فشل الحكومة وعجز البعثة الأممية، واندفعت بعض ميليشيات مصراتة لتحول دون تحقيق حلم عودة المهجرين، فالأمر بالنسبة إليها غير قابل للنقاش، ويقول مسؤولون أن هناك شرطا للسماح لسكان تاورغاء بالعودة إلى مدينتهم، يتمثل في دفع تعويضات لمصراتة تصل إلى ثلاثة مليارات دينار ليبي، وأن حكومة الوفاق لم تدفع سوى نسبة بسيطة منه.

اليوم، تشهد بعض المناطق بين تاورغاء وسرت، وبين تاورغاء وترهونة وبني وليد نصب مخيمات لتاورغائيين يتعرضون للتشريد مرة أخرى، من مناطق اللجوء السابق إلى مناطق اللجوء اللاحق، وتقوم جهات إغاثية بتوزيع الأغطية والأغذية عليهم، في ظل استمرار الصمت الدولي، وعجز المجلس الرئاسي على تنفيذ وعده الذي أطلقه منذ أسابيع، وعاش الآلاف على أمل تحقيقه، بينما لا يزال هناك من يردد نفس الكلمات التي سمعتها من ذلك الناشط قبل خمس سنوات، كلمات تقطر عنصرية، وتحفل بروح الاستكبار ضد بسطاء لا يزالون منذ العام 2011 يدفعون ثمن ولائهم لنظام القذافي.

كاتب تونسي

الحبيب الأسود