الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

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الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

تراجع بنزيمة يضاعف أطماع ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي يطمع في الانتقال إلى صفوف الملكي، وفي أن يصبح ضمن سلسلة الغلاكتيكوس التي تنوي إدارة الميرينغي التعاقد معها الصيف المقبل.

العرب  [نُشر في 2018/02/08، العدد: 10894، ص(23)]

بنزيمة الأقرب إلى الرحيل من بين ثلاثي BBC الهجومي

مدريد - ساهم تراجع مستوى كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، وضعف معدله التهديفي هذا الموسم، في مضاعفة أطماع أحد نجوم بايرن ميونيخ في الانضمام إلى صفوف الفريق الملكي عقب نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة “ماركا” أن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، يطمع في الانتقال إلى صفوف الملكي، وفي أن يصبح ضمن سلسلة الغلاكتيكوس التي تنوي إدارة الميرينغي التعاقد معها الصيف المقبل.

وعانى ريال مدريد من سوء النتائج هذا الموسم خاصة في الليغا، وتعرض الثلاثي الهجومي كريستيانو رونالدو وغاريث بيل وكريم بنزيمة لانتقادات لاذعة. ويعد بنزيمة الأقرب إلى الرحيل من بين ثلاثي BBC الهجومي، ويطمع ليفاندوفسكي في أن يصبح بديلا عن المهاجم الفرنسي على ملعب سانتياغو برنابيو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يعزز رغبة المهاجم البولندي في ارتداء قميص ريال مدريد، تطلع اللاعب إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى ارتباط وكيل أعماله بعلاقات وطيدة مع مسؤولي النادي. لكن صحيفة “إكسبريس” البريطانية أشارت إلى أن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، هو أولوية ريال مدريد لدعم خط الهجوم في الصيف، وهو ما يعني أن إدارة الملكي لن تفكر في ضم ليفاندوفسكي، إلا إذا تأكدت أولا من عدم إمكانية ضم هداف السبيرز.

وينوي بيريز دعم الميرنجي بصفقات جديدة، بغض النظر عما إذا كان زين الدين زيدان سيستمر في تدريب الفريق أم لا، وإذا لزم الأمر فإن هناك بدائل عديدة لزيزو إذا رحل، مثل ماوريسيو بوكيتينو، ويواكيم لوف، وماسيمليانو أليغري.

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