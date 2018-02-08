كونتي يرفض الرحيل عن تشيلسي

أنطونيو كونتي يتمسك بالبقاء في منصبه رغم عدم شعور العديد من لاعبي فريقه بالراحة حيال هذا الأمر.

العرب

متمسك بالبقاء

لندن - كشفت تقارير إعلامية في بريطانيا أن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم، يتمسك بالبقاء في منصبه رغم عدم شعور العديد من لاعبي فريقه بالراحة حيال هذا الأمر.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن هناك حالة واسعة النطاق من التوتر وعدم الرضا داخل غرفة خلع ملابس تشيلسي، بيد أن كونتي يصر على أنه لن يقبل أي ضغط عليه من أجل الرحيل. وكان كونتي قد اعترف مؤخرا بأنه لن يكون مدربا لتشيلسي في الموسم المقبل ولكنه يرفض في الوقت نفسه الرحيل، مفضلا أن يكون تقرير مصيره بيد مالك النادي، رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش.

وبالإضافة إلى الصراع الذي يخوضه للحفاظ على بقائه في منصبه، يواجه كونتي معركة أخرى تتمثل في استرضاء بعض نجوم الفريق الذين سئموا من طريقة عمله. ويجد بعض اللاعبين تدريبات كونتي مكررة ورتيبة، فيما أبدى البعض الآخر امتعاضه من المزاج السيء للمدرب الإيطالي.

ودخل كونتي في حوار صاخب وعنيف مع لاعبيه في غرفة خلع الملابس عقب سقوطهم بثلاثية أمام بورنموث الأسبوع الماضي، طبقا لما روته الصحيفة البريطانية. وأعرب العديد من لاعبي تشيلسي عن استيائهم من الجدول الزمني المزدحم للتدريبات مشيرين بأصابع اللوم والاتهام إلى مدربهم.

مدار بحث بدا مستقبل المدرب الإيطالي في مهب الريح بعدما مني تشيلسي بهزيمتين على التوالي في الدوري الممتاز أمام بورنموث على أرضه (0-3) وواتفورد (1-4)، لا سيما أن أبراموفيتش معروف بأنه غير متسامح مع المدربين بصرف النظر عن الألقاب التي سبق لهم تحقيقها مع النادي.

تنتظر كونتي ورجاله مهمة صعبة في ثمن نهائي دوري الأبطال في مواجهة برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني

وكشفت وسائل الإعلام البريطانية أن مستقبل كونتي لم يكن مدار بحث في الاجتماع الذي عقد الثلاثاء بين عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي اللندني الذي خرج من نصف نهائي مسابقة كأس الرابطة المحلية على يد جاره أرسنال، بينما لا يزال مشاركا في مسابقة الكأس حيث يلتقي مع هال سيتي في 16 فبراير في الدور ثمن النهائي.

وتنتظر كونتي ورجاله مهمة صعبة في ثمن نهائي دوري الأبطال في مواجهة برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني، والذي سيحل ضيفا في “ستامفورد بريدج” في 20 فبراير، قبل أن يستضيف مباراة الإياب على ملعبه “كامب نو” في 14 مارس. ويعتقد أن مدرب برشلونة السابق لويس أنريكه أبرز مرشح لاستلام الإشراف على تشيلسي في حال قرر الأخير التخلي عن كونتي العازم على مواصلة مشواره مع الفريق وعدم التقدم باستقالته من المنصب الذي استلمه في صيف 2016، وذلك حسب وسائل الإعلام المحلية.

ولم يتوان كونتي في الأسابيع القليلة الماضية عن انتقاد إدارة النادي وفلسفتها في سوق الانتقالات، كما أنه أعرب عن امتعاضه منها لأنها لم تصدر أي بيان دعم له عندما وجهت إليه الانتقادات بسبب النتائج المتأرجحة للفريق منذ بداية العام الجديد (حقق فوزا واحدا في الدوري خلال 2018).

وفي ظل الحديث عن إمكانية اقالته من منصبه رغم نجاحه في قيادة الفريق إلى لقب الدوري في موسمه الأول معه، كان قلب الدفاع غاري كايهل من المدافعين القلائل عن المدرب الإيطالي، معترفا بأنه يجب تحميل المسؤولية للاعبين عن الأداء الذي قدمه الفريق في مباراة الإثنين ضد واتفورد.

حمل زائد

بالفعل عانت صفوف تشيلسي في الفترة الأخيرة من عدة إصابات عضلية هذا الموسم، مما يدل على أن اللاعبين يتعرضون لحمل زائد في التدريبات. وجاء رد كونتي على هذه الانتقادات سريعا بمنح الفريق عطلة بثلاثة أيام، وهي فرصة له شخصيا لالتقاط الأنفاس.

ويلعب تشيلسي مباراته القادمة الاثنين المقبل، عندما يستضيف على ملعبه منافسه ويست بروميتش. ويدرك مجلس إدارة نادي تشيلسي أن رحيل كونتي لا مفر منه، ولكنه يفضل الانتظار حتى نهاية الموسم للإعلان عن الانفصال رسميا، خاصة وأن الفريق يصارع من أجل إنهاء الدوري الإنكليزي في المربع الذهبي، كما لا تزال أمامه منافسات أخرى في أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنكليزي.