أوباميانغ ومخيتاريان يرفعان سقف طموحات أرسنال

ارتفع سقف طموحات جماهير المدفعجية في الفوز ببطولات وتحقيق إنجازات هذا الموسم، بمشاركة صفقتيه بالميركاتو الشتوي، أوباميانغ ومخيتاريان، وهو ما سيدفع الملاحظين إلى محاولة تقييم قدرات الفريق الفنية، وقدرته من عدمها على العودة إلى مكانه فعليا وسط كبار البريميرليغ.

العرب

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لندن - وعد الهداف الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ بالمزيد بعد التهديف مع أرسنال، وأرسل المهاجم المنضم حديثا إلى أرسنال تحذيرا إلى منافسي فريقه في الدوري الإنكليزي، مؤكدا أن لديه المزيد بعد تسجيله هدفا في الفوز (5-1) على ايفرتون في مشاركته الأولى مع الفريق اللندني.

وقال المهاجم الغابوني المنضم من بوروسيا دورتموند “هل هناك المزيد؟ أعتقد ذلك. نحن جميعا سعداء”.

وكشف أوباميانغ أن انتقال الأرميني هنريك مخيتاريان من مانشستر يونايتد إلى غريمه في الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال، لعب “دورا كبيرا” في قرار انضمامه إلى النادي اللندني من بوروسيا دورتموند الألماني.

وحسم أوباميانغ (28 عاما) صفقة انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال مقابل 56 مليون جنيه استرليني في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية، في صفقة شملت حصول النادي الألماني على البلجيكي الشاب ميتشي باتشواي من تشلسي على سبيل الإعارة، فيما حصل الأخير على خدمات الفرنسي أوليفييه جيرو من “المدفعجية”.

وحقق أوباميانغ بداية مثالية مع فريقه الجديد إذ وجد طريقه للشباك في مباراته الأولى معه وكانت في نهاية الأسبوع الماضي ضد إيفرتون، في لقاء حقق خلاله مخيتاريان ثلاث تمريرات حاسمة.

واعترف أوباميانغ في حديث لتطبيق البث الصوتي “بودكاست” الخاص بأرسنال بأن فكرة اللعب مجددا إلى جانب مخيتاريان لعبت دورا مؤثرا في قرار الانضمام إلى فريق المدرب الفرنسي أرسين فينغر، مضيفا “لعبنا سابقا إلى جانب بعضنا البعض وأنا سعيد حقا لرؤيته مجددا”.

والتحق أوباميانغ ومخيتاريان بدورتموند في صيف 2013 وبقيا معا حتى انتقال اللاعب الأرميني إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016. وأضاف أوباميانغ “كأنني (اجتمعت مجددا) بأخ، بصديق جيد. اتصل بي عدة مرات وسألني ‘هل أنت قادم أم لا؟’، فأجبته ‘أنت أولا عليك أن تقول لي إذا وقعت (مع أرسنال) أم لا’. قال لي إن المسألة حسمت، وهذا الأمر لعب دورا كبيرا في مجيئي إلى هنا. نحن نفهم بعضنا البعض في الملعب وخارجه، ولهذا السبب الأمر سهل علينا في أرضية الملعب”. وختم “عليهم (المشجعين) أن يكونوا سعداء (بوجودنا نحن الإثنين معا)، سنقدم كل ما لدينا بالتأكيد، كما فعلنا في السابق”.

هيكلة الأجور

كشفت تقارير صُحفية بريطانية أن نادي أرسنال الإنكليزي يواجه في الوقت الحالي أول تحد له في قضية إعادة هيكلة أجور لاعبيه وذلك بمناسبة المفاوضات الجارية بينه وبين لاعبه الويلزي أرون رامسي لإقناع الأخير بتمديد تعاقده. وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن الفرنسي أرسن فينغر، المدير الفني لأرسنال، أكد الأسبوع الماضي أن العقد الجديد للاعب الألماني مسعود أوزيل الذي سيتقاضى بموجبه 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، لن يشكل أي صعوبات في طريق النادي نحو الاحتفاظ بنجومه الكبار. ويصل راتب اللاعبين بيير إيمريك أوباميانغ وهنريك مختيريان إلى 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيا لكل منهما.

ويتبقى لرامسي في تعاقده الحالي 18 شهرا ولم يصل بعد إلى اتفاق مع إدارة أرسنال لتمديد تعاقده إلى فترة أطول. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مسؤولي أرسنال يشعرون بالقلق من إمكانية أن يتسبب العقد الجديد لأوزيل في عراقيل بالنسبة إلى مسألة إقناع النجم الويلزي بتمديد تعاقده. وذكرت “ديلي ميل” أن المفاوضات مع رامسي بدأت بالفعل ولكن وتيرتها تراجعت في الوقت الراهن.

أوباميانغ كشف أن انتقال هنريك مخيتاريان إلى فريق أرسنال لعب دورا مهما في قرار انضمامه إلى النادي اللندني

وأوضحت الصحيفة أن رامسي يتقاضى 110 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع ولكن من المتوقع أن يطالب بزيادة كبيرة في راتبه عند التجديد، لا سيما أنه سيأخذ في اعتباره المبالغ المالية الضخمة التي أنفقها النادي في التعاقدات التي أبرمها الشهر الماضي. ويتطلع فينغر إلى الاحتفاظ برامسي ولكن إدارة أرسنال تواجه الآن خيارا صعبا يتمثل في رفع القيمة المالية لراتب لاعب الوسط الموهوب من أجل الاحتفاظ بخدماته.

ثورة في دورتموند

في سياق متصل أكد المدير التنفيذي لنادي دورتموند الألماني هانتس-يواكيم فاتسكه أنه يهدد بإجراء تغييرات بالجملة في الفريق الحالي في حال لم تتحسن نتائجه. وقال فاتكسه “نحتاج إلى تعديل الفريق خلال فصل الصيف، ستصبح الأمور أكثر وضوحا في النصف الثاني من الموسم”، كاشفا أن المدير الرياضي للنادي ميكايل تسورك على علم بما يخطط له “وهو يعرف رأيي وطموحاتي”.

واستهل الوافد الجديد البلجيكي ميتشي باتشواي، المعار من تشيلسي الإنكليزي حتى نهاية الموسم، مشواره مع دورتموند بشكل مثالي من خلال تسجيله ثنائية ساهم بها في قيادة الفريق إلى الفوز على كولن متذيل الترتيب 3-2 الجمعة في افتتاح المرحلة 21 من الدوري المحلي.

وكان باتشواي جزءا من صفقة انتقال الهداف الغابوني لدورتموند بيار إيمريك أوباميانغ إلى أرسنال الإنكليزي، وانتقال هداف الأخير الفرنسي أوليفييه جيرو إلى تشيلسي، مقابل إعارة البلجيكي إلى النادي الألماني.

ورغم الفوز الذي حققه الفريق بفضل هدف متأخر للمخضرم أندريه شورله، عجز دورتموند عن تقديم أداء مقنع يلمع به صورته الباهتة في المباريات الثلاث السابقة التي انتهت بتعادله مع فولفسبورغ (0-0) وهرتا برلين (1-1) وفرايبورغ (2-2). ويتخلف دورتموند بفارق 19 نقطة عن غريمه بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب الذي جرده أيضا من لقب مسابقة الكأس بإخراجه من ثمن النهائي.

والأمر الإيجابي الوحيد أن دورتموند لم يذق طعم الهزيمة في الدوري في أي مباراة من المباريات التي خاضها بإشراف مدربه الجديد النمساوي بيتر شتويغر الذي استلم منصبه في ديسمبر خلفا للهولندي بيتر بوس المقال على خلفية 8 مباريات متتالية في الدوري دون فوز. ويكمل دورتموند مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” بعدما أنهى مجموعته في مسابقة دوري الأبطال في المركز الثالث خلف توتنهام الإنكليزي وريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

ويعاني عدد من نجوم الفريق مثل التركي نوري شاهين والمدافع اليوناني سقراطيس باباستاثوبولوس والحارس السويسري رومان بوركي، من الأداء المتأرجح، إضافة إلى خسارة جهود أوباميانغ. ورغم هذه الصورة القاتمة، يملك دورتموند العديد من المواهب الشابة التي بإمكانها أن تصنع مستقبل الفريق مثل الإنكليزي جايدون سانشو (17 عاما) والسويدي ألكسندر إيزاك (18 عاما) وماكسيميليان فيليب (23 عاما).

ورأى فاتسكه أن “الفريق الذي فاز بلقب (الدوري الألماني) عامي 2011 و2012 لم يكن أفضل من الفريق الحالي، لكنه كان يتمتع بأفضل ذهنية ممكنة”.

وبما أن عقد استعارة باتشواي من تشيلسي لا يتضمن خيار شرائه بشكل نهائي، سيكون دورتموند مضطرا إلى البحث عن هداف الصيف المقبل، كما يأمل في ألا يفقد جهود جناحه الدولي ماركو رويس (مصاب حاليا)، لا سيما أن عقده ينتهي في يونيو 2019، وبالتالي ستكون هناك حاجة إلى تمديده وإلا سيخسره الفريق.