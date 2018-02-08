التونسية فاطمة ناصر تتكلم الفارسية في فيلم إيراني

الممثلة فاطمة ناصر تقوم بدور أم عربية، في فيلم إيراني، تتقن اللغة الفارسية تحاول بكل السبل استرجاع ابنها من طليقها، إلاّ أن الظروف تقودها لمصير أسوأ.

العرب

فاطمة ناصر مثلت أدوارا مهمة في أفلام تونسية

تونس- أنهت الممثلة التونسية المقيمة في مصر فاطمة ناصر تصوير دورها في فيلم إيراني، تجسد بطولته وذلك بعد فترة شهر ونصف الشهر قضّتها في مواقع التصوير بطهران، منها أحد سجون العاصمة الإيرانية.

ومن المنتظر أن يطرح الفيلم قريبا، وسيكون ضمن برمجة مهرجان فجر السينمائي بإيران، وتتقمص فاطمة ناصر في أحداثه شخصية أم عربية تتقن اللغة الفارسية تحاول بكل السبل استرجاع ابنها من طليقها، إلاّ أن الظروف تقودها لمصير أسوأ، فتتوه في شوارع طهران.

وقد سبق لفاطمة ناصر وأن جسدت أدوارا مهمة في أفلام تونسية على غرار “حرة” لمعز كمون و”مصطفى زاد” لنضال شطا و”أمواج متلاطمة” لحبيب المستيري، كما قدّمت تجارب مصرية على غرار “احكي يا شهرزاد” ليسري نصرالله، وتستعد قريبا لتصوير فيلم مغربي.

وتجدر الإشارة إلى أن الممثلة التونسية، عادت مؤخرا إلى مصر لإنهاء أعمالها الدرامية، حيث تقدّم دور الفتاة الانتهازية “سارة” في المسلسل الرمضاني المرتقب “قانون عمر” للنجم حمادة هلال، كما شاركت في الجزء الثاني من مسلسل “نصيبي وقسمتك” للنجم هاني سلامة، وذلك ضمن أحداث “قصة 604” التي تجسد خلالها شخصية “مارلين”.

ويعرض حاليا لفاطمة ناصر مسلسل “عائلة الحاج نعمان”، على قناة “أو أس أن” المشفرة، وهو من بطولة النجم السوري تيم الحسن، وينتمي العمل إلى فئة أعمال 60 حلقة، وتدور أحداثه في أواخر سبعينات القرن العشرين، ومن المنتظر أن يعرض هذا المسلسل على قناة “أم.بي.سي” بعد رمضان القادم.

وظهرت فاطمة ناصر لأول مرة مع المخرج عمرو سلامة في الفيلم القصير “الإعلان”، ثم في فيلم “على الهوا” مع المخرج إيهاب لمعي عام 2007، والذي شارك في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي.

بعده قدمت فاطمة العديد من الأدوار في أكثر من فيلم مصري منها “أسد وأربع قطط” (2007) و”احكي يا شهرزاد” مع المخرج يسري نصرالله (2009) والفيلم التونسي “صابون نظيف” إخراج مليكة عمارة (2010)، والذي شارك في العديد من المهرجانات كمهرجان كان السينمائي الدولي، وأيام قرطاج السينمائية، ومهرجان وهران السينمائي.

كما شاركت فاطمة ناصر أيضا في فيلم “سكر مر” للمخرج المصري هاني خليفة، وفيلم “حرة” (2015) مع المخرج التونسي معز كمون، والذي شارك في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.

أما دراميّا فقد سبق للنجمة التونسية أن شاركت في العديد من المسلسلات التليفزيونية منها المسلسل التونسي “مكتوب” (إنتاج 2008) لسامي الفهري و”الحب والسلام” (2009) وهو إنتاج سوري عراقي مشترك، و”الهروب من الغرب” (2009) و”عابد كرمان” (2011) و”الصفعة” و”المنتقم” (2012) و”مولانا العاشق” و”بعد البداية” (2015).