تعديل العادات اليومية الخاطئة يحمي الجسم من اكتساب الوزن

خلال نظام الحياة اليومي، يرتكب الكثيرون جملة من العادات الخاطئة التي تكسبهم كيلوغرامات كثيرة دون أن ينتبهوا إلى خطورة استمرارها ومدى تأثيرها على المدى المتوسط والبعيد في الإصابة بعدد كبير من الأمراض المزمنة المرتبطة بالسمنة.

العرب

تغيير توقيت الوجبات يحفز الرغبة في الأكل في كل وقت

نيويورك- يكتسب الفرد الطبيعي من نصف إلى واحد كيلوغرام زيادة في وزنه سنويا، وعلى الرغم من أن هذا الرقم يبدو ضئيلا للبعض، إلا أنه يمكن أن يضيف إلى وزن الإنسان حوالي 10 كيلوغرامات خلال عقد من الزمن. وذكر موقع “هيلث لاين” المعني بالتقارير العلمية أنه إذا سيطر الفرد على عاداته اليومية في الأكل وداوم على ممارسة الرياضة، يمكنه أن يتجنب هذه الزيادة.

واستعرض الموقع تقريرا تضمن نتائج العشرات من الدراسات العلمية الحديثة، التي رصدت 20 عادة خاطئة يمكن أن تصيب الإنسان بالوزن الزائد والسمنة، التي تعد البوابة الرئيسية للإصابة بأمراض خطيرة ومزمنة، أبرزها السكري من النوع الثاني والقلب والسرطان وهي:

* الأكل بسرعة: بسبب سرعة الحياة اليومية، وزيادة الانشغالات يميل الأفراد إلى تناول وجباتهم بسرعة، ولسوء الحظ فإن تناول الطعام بسرعة يجعل الجسم يحصل على الدهون بشكل أسرع ويكون الفرد أكثر عرضة للسمنة، لذلك يجب على الفرد أن يطيل في فترة مضغ الطعام وأخذ لقيمات أصغر.

* نقص الماء: تقدر بعض الدراسات أن نسبة البالغين الذين يعانون من الجفاف تصل إلى 16-28 بالمئة عالميا خاصة من البالغين، وعدم شرب الماء بشكل كاف قد يعطي إشارة خاطئة للمخ بالجوع وليس بالعطش فيأكل الفرد كميات أكبر ويزداد وزنه. وقد أظهرت بعض الأبحاث أنه بشرب كوبين من الماء قبل الإفطار يحصل الجسم على 22 بالمئة سعرات حرارية أقل في تلك الوجبة، وأن استبدال المشروبات المحلاة بالسكر بشرب الماء يقلل من السعرات الحرارية التي يحصل عليها الجسم بمقدار 200 سعرة حرارية يوميا.

الأبحاث أظهرت أنه بشرب كوبين من الماء قبل الإفطار يحصل الجسم على 22 بالمئة سعرات حرارية أقل في تلك الوجبة

* الأكل في جماعات: انخراط الفرد في علاقات اجتماعية بشكل مفرط، يجعله يحصل على كمية أكبر من الدهون وبالتالي يزيد وزنه، لأنه يزيد من وجباته ومشروباته، إذ أظهرت الأبحاث أن تناول الفرد الوجبات بمفرده يقلل من السعرات الحرارية التي يحصل عليها عندما يكون مع أصدقائه أو عائلته.

* الجلوس لوقت طويل: يبلغ وقت الجلوس للبالغين في الدول الغربية بين 9-11 ساعة يوميا، وهذا ما يجعلهم أكثر عرضة لزيادة الوزن والسمنة ومخاطر أعلى للإصابة ببعض الأمراض المزمنة والوفيات المبكرة. فهناك دراسة أجريت على أكثر من 600 ألف شخص جلسوا لمدة أطول من 10 ساعات يوميا، كشفت أن هؤلاء لديهم خطر أعلى بنسبة 34 بالمئة من الوفاة المبكرة. وينصح الباحثون الأفراد الذين يجلسون لمدة طويلة، بأن يمارسوا الرياضة بانتظام أثناء فترات العمل.

* نقص النوم: يرتبط نقص النوم بشكل أساسي بزيادة الوزن. ويرجع ذلك إلى التغيرات الهرمونية في الجسم، حيث أظهرت إحدى الدراسات التي حللت عادات النوم لـ68 ألف امرأة على مدى 16 عاما، أن النساء اللاتي يحصلن على أقل من 5 ساعات نوم يوميا أكثر عرضة لاكتساب الوزن من قريناتهن اللاتي يحصلن على أكثر من 7 ساعات نوم يوميا، حيث تزداد الدهون الضارة في الجسم، التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.

* عدم الاسترخاء: ازدحام الحياة بالعمل والمشاكل اليومية يجعل الأفراد غير قادرين على الحصول على الوقت الكافي للاسترخاء، ما يجعل الهرمونات في حالة اضطراب دائم بسبب الضغط العصبي، وتقود تلك الحالة لزيادة الوزن. وينصح الأطباء والباحثون الأفراد بأن يجدوا الوقت لممارسة رياضة التأمل واليوغا ولو لفترات قصيرة يوميا لتخفيف التوتر والقلق والضغط النفسي والعصبي.

* الأكل في أطباق كبيرة: وجد الباحثون أن الأفراد الذين يأكلون في أطباق كبيرة، يتناولون كميات كبيرة من الطعام دون شعور منهم حيث تزيد السعرات الحرارية بنسبة 16 بالمئة في كل وجبة، لذلك ينصح الأطباء بتناول الطعام في أطباق صغيرة.

* الأكل أمام التلفاز: يتناول الناس طعامهم غالبا أمام التلفاز أو أثناء تصفح الإنترنت أو قراءة الصحف، ما يجعلهم يتناولون كميات أكبر من الطعام، واكتساب المزيد من السعرات الحرارية التي تسبب زيادة الوزن، لذلك يوصى الأطباء بتحديد الكميات التي سيتناولها الفرد في وجبته قبل البدء فيها وعدم تجاوز تلك الكمية.

عدم شرب الماء بشكل كاف قد يعطي إشارة خاطئة للمخ بالجوع وليس بالعطش فيأكل الفرد كميات أكبر ويزداد وزنه

* المشروبات عالية السعرات: تعتبر عصائر الفاكهة المحلاة بالسكر والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة أكثر المشروبات احتواء على سعرات حرارية، ورغم ذلك لا تُشعر الفرد بالشبع، فيعوض بعدها بتناول وجبة طعام بها سعرات حرارية عالية، فيزداد الوزن، وينصح الأطباء الأفراد بتناول الفاكهة دون عصرها وتجنب المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة لتقليل السعرات الحرارية.

* نقص البروتين: يؤكد العلماء أن نقص البروتين في النظام الغذائي يزيد من الحصول على الدهون وتخزينها في الجسم ما يسبب زيادة الوزن. وعند تناول البروتين فإنه يحفز الجسم على إفراز هرمونات الجوع بصورة أقل مثل هرمون “غريلين”، كما يعزز تناول البروتين بكميات مناسبة التمثيل الغذائي الصحي ويحافظ على كتلة العضلات. ويمكن الحصول على البروتين من تناول اللحوم الحمراء والأسماك والبروتين النباتي.

* نقص الألياف: الألياف الموجودة في بعض الأطعمة تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، وتُنظّم حركة الجهاز الهضمي، لذلك فإن نقص الألياف في النظام الغذائي يزيد من الحصول على الدهون، وبالتالي يزيد الوزن. وأكدت إحدى الدراسات أن تناول 14 غراما إضافية من الألياف قد يُقلل من السعرات الحرارية التي نحصل عليها يوميا بنسبة 10 بالمئة، ما يؤدي إلى خسارة ما يقرب من 1.9 كغ على مدى 4 أشهر، وتوجد الألياف في الخضروات الورقية والفول والبقوليات.

* ركوب المصعد: يحرق الجسم عند صعود الدرج أو السلم في المرة الواحدة 8 سعرات حرارية، ويحسن اللياقة العامة للجسم ويحسن صحة القلب والدماغ. وركوب المصعد بدلا من الدرج يزيد من الشعور بالكسل ويقلل حرق السعرات الحرارية.

* عدم تناول وجبات خفيفة: الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية تقلل من تناول الطعام في الوجبات الكبيرة، وتُقلل من الشعور بالجوع وتقلل السعرات الحرارية التي يتناولها الفرد في الوجبات الكبيرة، وعدم تناول الوجبات البينية هو أحد أسباب زيادة الوزن، ويمكن للوجبات الخفيفة أن تكون قطعا من الفاكهة أو الخضروات أو الخضروات الورقية.

* الإفراط في الدهون الصحية: الدهون الصحية الموجودة في بعض الأطعمة مثل الأفوكادو وزيت الزيتون وزيت جوز الهند هي جزء مهم في اتباع نظام غذائي صحي وسليم، ولكن تناول الكثير منها يزيد السعرات الحرارية المطلوبة يوميا ويزيد الوزن.