الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

 عن العرب الاتصال بنا English
الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

الحمام والمطبخ أسوأ مكانين لتخزين الأدوية

الأشخاص الذين يتعاطون الأدوية بصورة منتظمة يجب عليهم التحقق من أنهم يتحملون مسكن الألم، ومن الأفضل أن يقوموا باستشارة طبيب الأسرة.

العرب  [نُشر في 2018/02/08، العدد: 10894، ص(17)]

المسكنات والمراهم للحالات الطارئة

برلين- لا يخلو منزل من وجود صيدلية صغيرة تحتوي على بعض المسكنات والمراهم للحالات الطارئة. وفي ما يلي بعض النصائح والإرشادات حول محتويات الصيدلية المنزلية لمواجهة مختلف حالات الطوارئ.

قامت الغرفة الاتحادية للصيادلة الألمان بوضع قائمة مرجعية للمحتويات والأدوية الواجب توفرها بالصيدلية المنزلية، ومنها أدوية لعلاج أعراض نزلات البرد ومسكن للآلام وخافض للحرارة، بالإضافة إلى بعض المراهم أو أنواع من الجل لعلاج لدغات الحشرات والإصابات الرياضية، وكذلك أدوية لعلاج الإسهال وأعراض الإمساك وعسر الهضم.

ومن جانبها، أشارت إريكا باوم رئيسة الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة، إلى أنه يتعين على الشخص الذي يتعاطى الأدوية بصورة منتظمة، التحقق من أنه يتحمل مسكن الألم، ومن الأفضل أن يقوم المرء باستشارة طبيب الأسرة بشأن المادة الفعالة المناسبة له.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على المرء التفكير جيدا في الأعراض التي يعاني منها كثيرا، فإذا كان يعاني من القروح الباردة فلا بد من توفر المرهم المناسب لها في الصيدلية المنزلية، وفي حالة ظهور الكثير من البثور على البشرة، فمن الأفضل شراء لاصقات البثور والاحتفاظ بها ضمن محتويات الصيدلية المنزلية.

وإلى جانب الأدوية يجب أن تشتمل الصيدلية المنزلية على الضمادات وشاش لربط الجروح. وأشارت الطبيبة الألمانية باوم إلى أنه يمكن للمرء هنا الاسترشاد بمحتويات حقيبة الإسعافات الأولية الإلزامية، وتنصح أيضا بضرورة توفر اثنتين من المناشف القطنية الكبيرة، بالإضافة إلى اثنتين من الضمادات المرنة متوسطة العرض.

وبدوره، أضاف الصيدلاني الألماني ماتياس فيليب قائلا “يجب أن تشتمل الصيدلية المنزلية على مقص وملقاط، لإزالة الشظايا مثلا”، كما نصح بحفظ الأرقام الهاتفية الهامة، مثل خدمة طوارئ السموم وخدمة طوارئ الصيدليات وأقرب مركز طوارئ، في الصيدلية المنزلية أيضا. وفي حالة تعاطي أدوية لا يتم صرفها إلا بواسطة وصفة طبيب، فمن الأفضل أن يتم حفظ هذه الأدوية بعيدا عن الصيدلية المنزلية، حتى لا يحدث خلط بينها وبين مكونات الصيدلية المنزلية.

وفي حالة وجود أطفال صغار أو رضع في الأسرة فمن الضروري أن تتضمن الصيدلية المنزلية أقماعا أو شرابا لخفض الحرارة، ويتم تحديد الجرعة من هذه المسكنات حسب عمر الطفل ووزنه.

:: اقرأ أيضاً

إخفاء الإصابة بمرض الأيدز حمل يضاعف معاناة الأطفال وأسرهم

كيف تجيب على أسئلة الطفل الفضولية

متى ينبغي استعمال كريمات مكافحة التجاعيد

تعديل العادات اليومية الخاطئة يحمي الجسم من اكتساب الوزن

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

واشنطن 'مستعدة لكل الاحتمالات' إزاء بيونغ يانغ

2018-02-08

مئة قتيل من قوات الأسد بضربات أميركية في دير الزور

2018-02-08

الملف السوري يجمع بوتين وأردوغان وروحاني في أسطنبول

2018-02-08

تقرير أممي: تنظيم القاعدة لا يزال 'صامدا بشكل ملفت'

2018-02-08

الأمم المتحدة: مهربو البشر في ليبيا على صلة بأجهزة الأمن

2018-02-08

'الرايات البيضاء' عدو جديد يتربّص بالقوات العراقية

2018-02-08

استئناف محاكمة عبد السلام في غيابه والأنظار على الدفاع

2018-02-08

فرنسا تدعو ميليشيات إيران إلى مغادرة سوريا

yesterday 10:56:31

ناخبو ليبيا في الخارج.. لمن سيمنحون أصواتهم

yesterday 07:50:04

الناتو تحت ضغط واشنطن لبدء 'مهمة طويلة' في العراق

yesterday 13:00:28

:: اختيارات المحرر

إخفاء الإصابة بمرض الأيدز حمل يضاعف معاناة الأطفال وأسرهم

قصة حب محرمة تلهم صانعي المجوهرات

تقبل الحجاب أحد أشكال التسامح

ليلة القبض على جوهرة.. قضية رأي عام في مصر

الخوف من امتحان القيادة يتسبب في وفاة امرأة

تعديل العادات اليومية الخاطئة يحمي الجسم من اكتساب الوزن

فيسبوك يميز بين الأغنياء والفقراء

السكري يُعجل بانقطاع الطمث

الجزائري محرز يواصل الغياب عن ليستر

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا