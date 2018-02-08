الحمام والمطبخ أسوأ مكانين لتخزين الأدوية

الأشخاص الذين يتعاطون الأدوية بصورة منتظمة يجب عليهم التحقق من أنهم يتحملون مسكن الألم، ومن الأفضل أن يقوموا باستشارة طبيب الأسرة.

العرب

المسكنات والمراهم للحالات الطارئة

برلين- لا يخلو منزل من وجود صيدلية صغيرة تحتوي على بعض المسكنات والمراهم للحالات الطارئة. وفي ما يلي بعض النصائح والإرشادات حول محتويات الصيدلية المنزلية لمواجهة مختلف حالات الطوارئ.

قامت الغرفة الاتحادية للصيادلة الألمان بوضع قائمة مرجعية للمحتويات والأدوية الواجب توفرها بالصيدلية المنزلية، ومنها أدوية لعلاج أعراض نزلات البرد ومسكن للآلام وخافض للحرارة، بالإضافة إلى بعض المراهم أو أنواع من الجل لعلاج لدغات الحشرات والإصابات الرياضية، وكذلك أدوية لعلاج الإسهال وأعراض الإمساك وعسر الهضم.

ومن جانبها، أشارت إريكا باوم رئيسة الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة، إلى أنه يتعين على الشخص الذي يتعاطى الأدوية بصورة منتظمة، التحقق من أنه يتحمل مسكن الألم، ومن الأفضل أن يقوم المرء باستشارة طبيب الأسرة بشأن المادة الفعالة المناسبة له.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على المرء التفكير جيدا في الأعراض التي يعاني منها كثيرا، فإذا كان يعاني من القروح الباردة فلا بد من توفر المرهم المناسب لها في الصيدلية المنزلية، وفي حالة ظهور الكثير من البثور على البشرة، فمن الأفضل شراء لاصقات البثور والاحتفاظ بها ضمن محتويات الصيدلية المنزلية.

وإلى جانب الأدوية يجب أن تشتمل الصيدلية المنزلية على الضمادات وشاش لربط الجروح. وأشارت الطبيبة الألمانية باوم إلى أنه يمكن للمرء هنا الاسترشاد بمحتويات حقيبة الإسعافات الأولية الإلزامية، وتنصح أيضا بضرورة توفر اثنتين من المناشف القطنية الكبيرة، بالإضافة إلى اثنتين من الضمادات المرنة متوسطة العرض.

وبدوره، أضاف الصيدلاني الألماني ماتياس فيليب قائلا “يجب أن تشتمل الصيدلية المنزلية على مقص وملقاط، لإزالة الشظايا مثلا”، كما نصح بحفظ الأرقام الهاتفية الهامة، مثل خدمة طوارئ السموم وخدمة طوارئ الصيدليات وأقرب مركز طوارئ، في الصيدلية المنزلية أيضا. وفي حالة تعاطي أدوية لا يتم صرفها إلا بواسطة وصفة طبيب، فمن الأفضل أن يتم حفظ هذه الأدوية بعيدا عن الصيدلية المنزلية، حتى لا يحدث خلط بينها وبين مكونات الصيدلية المنزلية.

وفي حالة وجود أطفال صغار أو رضع في الأسرة فمن الضروري أن تتضمن الصيدلية المنزلية أقماعا أو شرابا لخفض الحرارة، ويتم تحديد الجرعة من هذه المسكنات حسب عمر الطفل ووزنه.