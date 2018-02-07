اتفاق أميركي وشيك حول الميزانية يسمح بتفادي شلل حكومي

الديمقراطيون يرفضون مقترح الرئيس الأميركي الذي يتضمن وضع المهاجرين على سكة التجنيس لقاء فرض قيود مشددة على الهجرة الشرعية.

العرب

الاتفاق على رفع سقف الانفاق العسكري وغير العسكري

واشنطن- أعلن قادة الكونغرس الاميركي الثلاثاء أنهم باتوا قريبين من التوصل الى اتفاق حول الميزانية يسمح بتفادي شلل حكومي، رغم دعوة الرئيس دونالد ترامب الى اغلاق المؤسسات الفدرالية في حال عدم تلبية مطالبه المتعلقة بالهجرة.

وأشار زعيما مجلس الشيوخ الجمهوري والديمقراطي إلى اتفاق وشيك يتضمن رفع السقف لكل من الانفاق العسكري وغير العسكري للسنتين المقبلتين إلى ما فوق المستويات المنصوص عليها في قانون 2011، ما مهد الطريق امام أعضاء الكونغرس لإقرار تمويل مؤقت يضمن استمرار عمل المؤسسات الفدرالية قبل نفاد أموالها مع حلول الاستحقاق المحدد منتصف ليل الخميس.

وقال السناتور الديمقراطي تشاك شومر إن هناك "تقدما فعليا" نحو التوصل لاتفاق حول الميزانية فيما قال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل "نحن في طريقنا للتوصل لاتفاق، في وقت قريب جدا".

يأتي الاختراق الذي حققه الحزبان بعد مناقشة وإقرار مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون تدابير تمويل مؤقتة موضع جدل لستة اسابيع.

وهدد شومر والديمقراطيون بعرقلة مشروع القانون في مجلس الشيوخ لانه يؤمن تمويلا عسكريا حتى نهاية السنة المالية، لكنه لا يمول برامج داخلية.

وشدد شومر "نحن ندعم زيادة التمويل لقواتنا المسلحة وللطبقة المتوسطة" واضاف "لا نريد انجاز شيء واحد فقط وترك الاخر".

لكن شومر قال ان الاتفاق الطويل الامد الذي تجري مناقشته سيعالج هذه المسالة، ما سمح لكتلته بالتصويت على تمويل مؤقت يتضمن النص المتعلق بسقف الانفاق حتى 2019.

وإلى جانب مسألة الشلل الحكومي هناك نزاع حاد حول الهجرة، ويبدي المشرعون تشاؤما متزايدا بشأن احتمالات التوصل لاجماع حول خطة تحمي 1,8 مليون مهاجر في وضع غير قانوني من الترحيل.

ترامب سعى مرارا لربط الهجرة بالجريمة

لنغلق المؤسسات

ورفض الديمقراطيون مقترح ترامب الذي يتضمن وضع هؤلاء المهاجرين على سكة التجنيس لقاء فرض قيود مشددة على الهجرة الشرعية، منها انهاء برنامج اليانصيب على تأشيرات الاقامة في الولايات المتحدة والحد من تأشيرات الدخول في سياق عمليات لم شمل العائلات.

ففي سبتمبر الماضي ألغى ترامب برنامج "الاجراء المؤجل للواصلين في سن الطفولة" الذي أقره سلفه باراك اوباما، والمعروف اختصارا بـ"داكا" ما يعني ان 690 ألف مهاجر يطلق عليهم "الحالمون" تحت حماية البرنامج، يواجهون امكانية ترحيلهم اعتبارا من 5 مارس اذا ما فشل الكونغرس في التوصل لاتفاق.

وحاول الديمقراطيون الضغط لربط مسألة الهجرة بمعركة التمويل، وحمل الجمهوريون الحزب المعارض مسؤولية التسبب بشلل حكومي لثلاثة أيام على خلفية تلك الاسباب الشهر الماضي. وبدا ترامب يفقد صبره حيال الجمود في الكونغرس بشأن موضوع الهجرة

وقال ترامب "بودي رؤية شلل إذا لم نتمكن من حل هذه المسألة". واضاف "إذا اضطررنا إلى اغلاقها (المؤسسات الحكومية) لأن الديمقراطيين لا يريدون ضمان الأمن... فلنغلقها".

منذ توليه منصبه سعى ترامب مرارا لربط الهجرة بالجريمة. والثلاثاء عقد طاولة مستديرة مع مشرعين ومسؤولي تطبيق القانون شاكيا من أن "قتلة" يعبرون الحدود ويقيمون بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة.

وقبل ساعات من ذلك هاجم الرئيس على تويتر الديمقراطيين لمعارضتهم ما وصفه بنظام هجرة "قائم على الجدارة". وكتب "إذا عارض الديمقراطيون الاتفاق يعني انهم ليسوا جادين بشأن +داكا+. كل ما يريدونه حدود مفتوحة".

تشاؤم

وأشعل كبير موظفي البيت الابيض جون كيلي الخلاف بقوله ان المهاجرين غير الشرعيين غير المحميين ببرنامج "داكا" هم "أكثر خوفا" أو "أكثر خمولا من أن يتحركوا لتسجيل انفسهم" في البرنامج، بحسب تسجيل صوتي نشرته واشنطن بوست.

وبعد مأدبة غداء اسبوعية لمجلس الشيوخ، خرج اعضاء مجلس الكونغرس يتساءلون ما اذا كان حل مؤقت لموضوع الهجرة هو المسار الوحيد الفوري للمضي قدما، وذلك رغم مواصلة مجموعة عمل كبيرة من الحزبين المحادثات ليلا للتوصل الى اتفاق.

وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام كبير المعنيين بملف الهجرة "يزداد شعوري بالتشاؤم". واضاف "لا أعتقد بأننا سننجز أكثر من... تمديد داكا لسنة او اثنتين وبعض إجراءات الامن الحدودي" وتابع "هناك الكثير من المسائل التي يتعين ادارتها".

لكن زميله السناتور الجمهوري توم تيليس قال ان على المشرعين السعي لصياغة حل "شامل" للهجرة ضمن الاطر التي وضعها الرئيس. وقال تيليس "لا أحب فكرة تمديد"للبرنامج".