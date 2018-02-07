الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

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الخميس 8 فبراير/شباط 2018، العدد: 10894

أول قافلة مساعدات إماراتية لمديرية حيس بعد تحريرها

مساعدات إنسانية ومواد غدائية تقوم دولة الإمارات بتوزيعها على سكان المناطق اليمنية المحررة وذلك بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات التحالف العربي في المنطقة.

العرب  [نُشر في 2018/02/07]

حرص إماراتي على دعم الشعب اليمني

حيس (سوريا)- قامت القوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، بتأمين أول قافلة مساعدات إنسانية لأهالي مديرية حيس وذلك عقب تحريرها من الميليشيات الحوثي الإيرانية.

وتقوم دولة الإمارات بتوزيع المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية على سكان المناطق اليمنية المحررة الذين تضرروا من الحصار الحوثي الإيراني وذلك بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك في إطار حرص مسؤولي دولة الإمارات على دعم الشعب اليمني والوقوف إلى جانبه إضافة إلى متابعة عملية توزيع هذه المساعدات التي يتواصل زخمها يوماً بعد يوم.

وشملت المساعدات الإنسانية التي قدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع نحو ألفي سلة غذائية على أهالي المديرية.

وتوجه الحسن طاهر محافظ الحديدة، بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على الدور البارز الذي قامت به لتحرير مديرية حيس.

وأشار إلى أ، القوات المسلحة الإماراتية وفرت الدعم الميداني والعسكري للجيش الوطني والمقاومة اليمنية خلال هذه العملية.

وأعرب عن سعادته بالتواجد خلال عملية توزيع أول قافلة مساعدات إنسانية لمديرية حيس من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات دائماً ما تبادر بإغاثة الشعب اليمني ومد يد العون له.

وأكد أن عملية تحرير مديرية حيس ستكون الانطلاقة لتحرير بقية مديريات محافظة الحديدة وصولاً إلى دخول المحافظة والسيطرة عليها وتحريرها من الميليشيات الحوثية.

وقال إن المقاومة اليمنية حررت مدينة حيس الاستراتيجية التي تتمتع بأهمية كبيرة كونها تمثل الكثير للحوثيين لأنها تقع على خط الحديدة تعز والخوخة الحديدة.

كما لفت إلى أن حيس تمثل عملية مفصلية في تحرير الحديدة لأنها على مفترق طرق إذ تفتح الطريق إلى الجراحي وبيت الفقيه ثم إلى مدينة الحديدة.

من جانبه أكد راشد الخاطري ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن هذه تعد أول قافلة مساعدات إغاثية تصل إلى مديرية حيس بعد تحريرها من ميليشيات الحوثية.

مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توزيع المزيد من القوافل الاغاثية على أهالي المديرية. وتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة الإماراتية التي حرصت على تأمين وصول أول قافلة مساعدات إغاثية لمديرية حيس.

من جهتهم عبر أهالي مديرية حيس عن سعادتهم الغامرة بتحرير المديرية من الميليشياتة الحوثي متوجهين بالشكر إلى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية والقوات المسلحة الإماراتية على الدعم الكبير الذي تم تقديمه من أجل تحرير مديرية حيس.

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