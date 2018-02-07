الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

 عن العرب الاتصال بنا English
الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

العراق مدار 'رسائل نارية' متبادلة بين واشنطن وطهران

  • المرحلة القادمة في العراق هي مرحلة قطف ثمار الحرب على تنظيم داعش، وهي أيضا مرحلة اشتداد التنافس الأميركي الإيراني على النفوذ في البلد وعلى المشاركة في رسم معالم مستقبله بما يخدم مصالح كلّ منهما.

العرب  [نُشر في 2018/02/07، العدد: 10893، ص(3)]

منطقة نفوذنا هنا

بغداد - تصدر كلّ من الولايات المتّحدة وإيران إشارات قويّة على بدء مرحلة جديدة من الصراع الشرس على النفوذ في العراق، كون المرحلة هي مرحلة قطف ثمار الحرب على تنظيم داعش التي شارك فيها الطرفان كلّ بطريقته، ويريدان الاستفادة من فترة الاستقرار التي يفترض أن تعقبها ويتوقّع أن تتم خلالها إعادة رسم الملامح المستقبلية للبلد المُقدم في شهر مايو القادم على انتخابات يتوقّع أن تكون مفصلية في تحديد تلك الملامح.

وتتبادل طهران وواشنطن “رسائل نارية” غير مباشرة بشأن العراق. فبينما أكّدت الولايات المتّحدة عزمها تركيز وجود عسكري لها على الأراضي العراقية مفتوح الأجل ومرتبط بظروف وتطورات الحرب على الإرهاب، ردّت إيران بقوّة على لسان الميليشيات الشيعية العراقية الموالية لها مهدّدة باستهداف الوجود العسكري الأميركي في العراق.

وطالبت جماعتان شيعيتان عراقيتان كبيرتان مدعومتان من إيران بانسحاب كامل للقوات الأميركية معترضتين على خطط بغداد وواشنطن للإبقاء على جزء من تلك القوات تحت عنوان التدريب وتقديم المشورة.

وقال متحدث باسم الحكومة العراقية، الاثنين، إن القوات الأميركية التي يتجاوز عددها خمسة آلاف جندي بدأت بخفض أعدادها، غير أن مصدرا أميركيا قطع الشكّ باليقين موضّحا أنّ الأمر لا يعدو كونه إعادة ترتيب لأوضاع القوات بسحب القطعات والمعدّات التي لم تعد هناك حاجة لبقائها، بعد أن حُسمت الحرب ضدّ داعش.

وقالت منظمة بدر وهي جماعة شيعية يتولى قاسم الأعرجي العضو فيها منصب وزير الداخلية في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن أي قوات أميركية ستبقى في البلاد ستكون مصدرا للاضطرابات. ويقود المنظمة المذكورة هادي العامري شديد الارتباط بإيران وقد حارب إلى جانبها ضدّ العراق في حرب الثماني سنوات.

هدف الفصائل الشيعية الموالية لإيران خلال الانتخابات القادمة انتزاع منصب رئيس الوزراء من حيدر العبادي

وقال كريم النوري المتحدث باسم بدر “يجب أن يكون التنسيق بين الحكومتين العراقية والأميركية من أجل الانسحاب الكامل لا من أجل البقاء. لأن البقاء من شأنه أن يعرض البلاد للانقسام الداخلي وأن يشكل نقطة جذب للإرهاب”.

وكرّرت كتائب حزب الله، وهي منظمة أكثر تشدّدا وانغلاقا ومناهضة للولايات المتحدة، تهديدها بمهاجمة القوات الأميركية.

وقال جعفر الحسيني المتحدث باسم المنظمة في تصريح صحافي “نحن جادون في عملية إخراج الأميركيين بقوة السلاح لأنّهم لا يفهمون إلا هذه اللغة”.

ولكتائب حزب الله صلات قوية بالحرس الثوري الإيراني وكانت هددت بمهاجمة القوات الأميركية عدة مرات من قبلُ ووصفت وجودها في العراق بأنه احتلال.

وقال مسؤول أميركي في بغداد “نأخذ أي شيء يبدو كتهديد من أي شخص ضد الأميركيين على محمل الجد”، مضيفا “لا يوجد الكثيرون منا هنا ونحن نعمل جميعا داخل القواعد العسكرية العراقية. في حقيقة الأمر كثير من هذا لا يعدو كونه استعراضا سياسيا ومحاولة لاستغلال القصص التي تنشرها الصحف لتحقيق مكاسب سياسية أكبر”.

وفي كلام المسؤول الأميركي إحالة واضحة على التنافس الانتخابي الذي تقدّمت فصائل الحشد الشعبي المكون من ميليشيات شيعية لخوضه في تحالف يحمل اسم “الفتح” ويتّخذ من حرب داعش ومناهضة الوجود الأميركي أساسا لدعايته.

ولا يستثني هذا التحالف الذي يقوده هادي العامري السعي للفوز بمنصب رئيس الوزراء، وانتزاعه من حيدر العبادي الذي تنظر إليه دوائر إيرانية بارتياب على أساس أنّه محسوب على الولايات المتحدة.

وساعد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة القوات العراقية على استعادة أراض سيطر عليها تنظيم داعش في عامي 2014 و2015 بتقديم دعم جوي ومدفعي في معركة استعادة الموصل وتدريب عشرات الآلاف من جنود القوات الخاصة العراقية.

:: اقرأ أيضاً

لبنانيون يتساءلون قبل الانتخابات: ماذا سيفعل حزب الله بأكثريته النيابية

الإصلاح اليمني يتحرك لتجنب العزلة

سلاح العشائر والحشد الشعبي مشهد ملبّد بالمخاطر في جنوب العراق

البشير يتحكم في الوضع الداخلي بالعزف على وتر الخطر الخارجي

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

رفض الأسد المشاركة في مؤتمر سوتشي يعيق تحريك العملية السياسية

2018-02-07

ناخبو ليبيا في الخارج.. لمن سيمنحون أصواتهم

2018-02-07

روحاني يناور شعبه لدرء جرائمه ضد المحتجين

2018-02-07

واشنطن تتوعد موسكو بالرد إذا لم توقف عن التدخل في الانتخابات

2018-02-07

أول قافلة مساعدات إماراتية لمديرية حيس بعد تحريرها

2018-02-07

واشنطن: اتفاق وشيك حول الميزانية يسمح بتفادي شلل حكومي

2018-02-07

مهمة شاقة تواجهها ذكرى علوش لإعادة بناء مدينتها بغداد

2018-02-07

أردوغان لواشنطن: ارحلوا عن منبج لنعيدها إلى أصحابها

yesterday 10:50:00

واشنطن تدعو للضغط على الأسد بشأن استخدام الكيمياوي

yesterday 06:45:26

مقتل جندي تركي في هجوم على إدلب

yesterday 07:49:38

:: اختيارات المحرر

دايملر تطلق شرارة التشويق قبل معرض جنيف

نادين نجيم تشارك جمهورها تطورات وضعها الصحي

الرسومات تحل محل سكان حديقة الحيوانات في القاهرة

مشاركة غير مسبوقة في جائزة الصحافة العربية

العثور على الرابط المفقود بين العناكب عمره مئة مليون سنة

مهرجان موسيقى الجليد.. مكان بين الفن والجنون

32 روسيا ينشدون المشاركة في الأولمبياد

تداعيات اليتم المبكر تزداد شدة وتعقيدا عند سن النضج

الموضة في نيويورك تتضامن مع مكافحة التحرش

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا