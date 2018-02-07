مشاركة غير مسبوقة في جائزة الصحافة العربية

الجائزة عملت على مدار 17 عاما على تطوير الصحافة العربية، وأسهمت في تعزيز مسيرتها وتشجيع الصحافيين العرب على الإبداع.

العرب

تشجيع على الإبداع

دبي - أعلن نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، تحقيق أرقام قياسية في نسب مشاركات الجائزة ضمن مختلف الفئات في دورتها الـ17.

ووصل عدد الأعمال التي تسلمها النادي إلى 5874 عملا، بمشاركة أكثر من 3 آلاف صحافي وصحافية من مختلف دول العالم.

وقال جاسم الشمسي، نائب مدير جائزة الصحافة العربية، أن الارتفاع اللافت في عدد الأعمال المقدمة للجائزة وفي أعداد المشاركين، يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الصحافي العربي للجائزة.

وأشار إلى أن الجائزة عملت على مدار 17 عاما على تطوير الصحافة العربية، وأسهمت في تعزيز مسيرتها وتشجيع الصحافيين العرب على الإبداع من خلال تكريم المتميزين منهم.

كما أكد استمرار النادي في تشجيع الابتكار والإبداع الصحافي ودفع المؤسسات الصحافية العربية إلى مواكبة التطورات العالمية السريعة في قطاعي الصحافة والنشر، وتقديم أشكال الدعم كافة لها لترك بصمة في مسيرة الصحافة العربية.

وأعرب الشمسي عن شكره وامتنانه لكل المشاركين الذين وثقوا في الجائزة وفي اتباعها أرقى معايير النزاهة والشفافية في عمليات الاختيار والتحكيم.

وعن المؤشرات والنسب الخاصة بالجائزة، قال الشمسي إن عدد الدول المشاركة في هذه الدورة ارتفع إلى 37 دولة منها 20 دولة عربية و17 دولة أجنبية.

وجاءت مصر في المرتبة الأولى من حيث عدد المشاركات التي وصلت إلى 1.570 عملا وبنسبة قدرها 27 بالمئة من إجمالي الأعمال هذا العام، وتلتها الإمارات التي تقدمت للمنافسة هذا العام بـ804 أعمال وبنسبة 14 بالمئة، ثم السعودية بعدد أعمال وصل إلى 569 عملا وبنسبة 10 بالمئة.

واستقطبت الصحافة الاستقصائية أكبر عدد من المشاركات لهذه الدورة من ناحية التصنيف وفق الفئة، حيث استقبلت الأمانة العامة للجائزة 694 عملا صحافيا، تلتها فئة الصحافة العربية للشباب بـ683 عملا.