الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

 عن العرب الاتصال بنا English
الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

تهديدات إسرائيل توحد الرئاسات في لبنان

عون وبري والحريري يؤكدون على ضرورة تحصين الجبهة الداخلية في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه لبنان.

العرب  [نُشر في 2018/02/07، العدد: 10893، ص(2)]

أول اجتماع ثلاثي منذ أزمة دورة عون

بيروت - احتضن قصر بعبدا الرئاسي اجتماعا، الثلاثاء، ضم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، حيث تم الاتفاق فيه على ضرورة نبذ الخلافات السياسية التي شهدتها الساحة اللبنانية في الفترة الأخيرة، والتركيز على التحديات القائمة وفي مقدمتها التهديدات الإسرائيلية.

وهذا أول اجتماع للرئاسات الثلاث منذ تفجر أزمة مرسوم ضباط دورة 1994 بين عون وبري طالت شظاياها الحريري، وأعقب تلك الأزمة توتر نجم عن تسريب فيديو لرئيس التيار الوطني الحر وصهر عون جبران باسيل وصف فيه بري بـ”البلطجي”، الأمر الذي كاد يتحول إلى مواجهة طائفية.

وشددت الأطراف الثلاثة عقب الاجتماع على ضرورة تحصين الجبهة الداخلية، في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه لبنان، خاصة تلك القادمة من إسرائيل التي تتجه إلى تشييد جدار عازل على حدودها الشمالية ينتهك الأراضي اللبنانية وفق تصريحات المسؤولين اللبنانيين، وأيضا تهديدها بعدم السماح للبنان باستغلال بلوك الغاز رقم 9 في المياه الإقليمية الذي تعتبره تابعا لها.

واتفق كل من عون وبري والحريري وفق بيان عن القصر الرئاسي على “الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، لمنع إسرائيل من بناء الجدار الإسمنتي داخل الحدود اللبنانية، ومن احتمال تعديها على الثروة النفطية والغازية في المياه الإقليمية اللبنانية”.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اعتبر في تصريحات سابقة أن الرقعة رقم 9 “ملك” لإسرائيل. ومن المقرر أن يوقع لبنان خلال أيام عقودا مع 3 شركات هي “توتال” الفرنسية و”ايني” الإيطالية و”نوفاتيك” الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 في المياه الإقليمية اللبنانية، على أن تبدأ عمليات الاستكشاف العام المقبل.

:: اقرأ أيضاً

لبنانيون يتساءلون قبل الانتخابات: ماذا سيفعل حزب الله بأكثريته النيابية

الإصلاح اليمني يتحرك لتجنب العزلة

سلاح العشائر والحشد الشعبي مشهد ملبّد بالمخاطر في جنوب العراق

البشير يتحكم في الوضع الداخلي بالعزف على وتر الخطر الخارجي

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

رفض الأسد المشاركة في مؤتمر سوتشي يعيق تحريك العملية السياسية

2018-02-07

ناخبو ليبيا في الخارج.. لمن سيمنحون أصواتهم

2018-02-07

روحاني يناور شعبه لدرء جرائمه ضد المحتجين

2018-02-07

واشنطن تتوعد موسكو بالرد إذا لم توقف عن التدخل في الانتخابات

2018-02-07

أول قافلة مساعدات إماراتية لمديرية حيس بعد تحريرها

2018-02-07

واشنطن: اتفاق وشيك حول الميزانية يسمح بتفادي شلل حكومي

2018-02-07

مهمة شاقة تواجهها ذكرى علوش لإعادة بناء مدينتها بغداد

2018-02-07

أردوغان لواشنطن: ارحلوا عن منبج لنعيدها إلى أصحابها

yesterday 10:50:00

واشنطن تدعو للضغط على الأسد بشأن استخدام الكيمياوي

yesterday 06:45:26

مقتل جندي تركي في هجوم على إدلب

yesterday 07:49:38

:: اختيارات المحرر

دايملر تطلق شرارة التشويق قبل معرض جنيف

نادين نجيم تشارك جمهورها تطورات وضعها الصحي

الرسومات تحل محل سكان حديقة الحيوانات في القاهرة

مشاركة غير مسبوقة في جائزة الصحافة العربية

العثور على الرابط المفقود بين العناكب عمره مئة مليون سنة

مهرجان موسيقى الجليد.. مكان بين الفن والجنون

32 روسيا ينشدون المشاركة في الأولمبياد

تداعيات اليتم المبكر تزداد شدة وتعقيدا عند سن النضج

الموضة في نيويورك تتضامن مع مكافحة التحرش

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا