الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

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الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

أبرز تغريدات العرب: الأُنثى التي تعودت الاعتماد على نفسها تقع وتنهض من جديد مكتفية بنفسها

العرب  [نُشر في 2018/02/07، العدد: 10893، ص(19)]

Ibn_kafra@

شعوبنا ستظل موطناً للتخلف، ما دمنا ننتقد الوطن وندافع عن الزعيم، والزعيم هذا إما زعيم عصابة، وإما زعيم قبيلة، وإما زعيم ديني مزيف.

ahsaan87@

إياك أن تجرد أحداً من الأمل، فقد يكون ذاك كل ما يملك.

Naabeeeel@

لن تنطلي علينا أكاذيب المتأسلمين. الدين والسياسة لا يجتمعان إلا لدجال. الدين مبادئ وأخلاق والسياسة متغيرات المصلحة وفن الممكن.

Adabiyat_nawwaf@

تلعب الصدفة دوراً كبيراً في حياتنا؛ إمّا للأسوأ.. وإمّا للأجمل.. احتفظوا بالصّدف الجميلة.. فقط.

NadaJezzine@

ليس من الضروري شرب القهوة في الليل لمقاومة النوم فهناك من الغباء ما يكفي في هذا البلد ليقلقك…

halimamuthffar@

كن على يقين كامل بأن ما تحبه لنفسك حين تحبه لغيرك وتُيسر طريقه إليه سيعود عليك بفرح ورزق مضاعف.. كن دليل خير للآخرين وسيدلك الخير إلى طريقك دون تأخير.

llv2@

الأُنثى التي تعودت على تحمّل المسؤولية والاعتماد على نفسها تقع وتنهض من جديد مكتفية بنفسها عن الآخرين.. هي أنثى بمئة رجل.

Doaa_Abdelhady@

أثبتت دراسة أنجزتها أنا أن ربع الساعة الأول من الشغل الذي ينجزه أحدهم مبكرا من شأنه أن يحسّن مزاجه.

pppoooalbady@

نحن في العراق مشكلتنا تكمن في السياسيين الفاشلين الذين لا يعترفون بفشلهم بل هم مصرون على الحصول على فرصة فشل ثانية.

so2rate@

البلد لن يتغيّر إلى الأفضل إلا إذا انتقينا الجذور الحلوة في تاريخ مصر الحديث وحاولنا الرجوع إليها..!! جذور التعليم.. السياسة.. الفن.. الحياة العامة..

fouadkhreis@

إن الإفراط في اتباع التقاليد لا يعني أن الأموات أحياء… بل إنه ببساطة يعني أن الأحياء أموات.

تابعوا:

Badr_Alzidane@

بدر آل زيـدان

إعلامي إماراتي.

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