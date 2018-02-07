أبرز تغريدات العرب: الأُنثى التي تعودت الاعتماد على نفسها تقع وتنهض من جديد مكتفية بنفسها

Ibn_kafra@
شعوبنا ستظل موطناً للتخلف، ما دمنا ننتقد الوطن وندافع عن الزعيم، والزعيم هذا إما زعيم عصابة، وإما زعيم قبيلة، وإما زعيم ديني مزيف.
ahsaan87@
ahsaan87@
إياك أن تجرد أحداً من الأمل، فقد يكون ذاك كل ما يملك.
Naabeeeel@
Naabeeeel@
لن تنطلي علينا أكاذيب المتأسلمين. الدين والسياسة لا يجتمعان إلا لدجال. الدين مبادئ وأخلاق والسياسة متغيرات المصلحة وفن الممكن.
Adabiyat_nawwaf@
Adabiyat_nawwaf@
تلعب الصدفة دوراً كبيراً في حياتنا؛ إمّا للأسوأ.. وإمّا للأجمل.. احتفظوا بالصّدف الجميلة.. فقط.
NadaJezzine@
NadaJezzine@
ليس من الضروري شرب القهوة في الليل لمقاومة النوم فهناك من الغباء ما يكفي في هذا البلد ليقلقك…
halimamuthffar@
halimamuthffar@
كن على يقين كامل بأن ما تحبه لنفسك حين تحبه لغيرك وتُيسر طريقه إليه سيعود عليك بفرح ورزق مضاعف.. كن دليل خير للآخرين وسيدلك الخير إلى طريقك دون تأخير.
llv2@
llv2@
الأُنثى التي تعودت على تحمّل المسؤولية والاعتماد على نفسها تقع وتنهض من جديد مكتفية بنفسها عن الآخرين.. هي أنثى بمئة رجل.
Doaa_Abdelhady@
Doaa_Abdelhady@
أثبتت دراسة أنجزتها أنا أن ربع الساعة الأول من الشغل الذي ينجزه أحدهم مبكرا من شأنه أن يحسّن مزاجه.
pppoooalbady@
pppoooalbady@
نحن في العراق مشكلتنا تكمن في السياسيين الفاشلين الذين لا يعترفون بفشلهم بل هم مصرون على الحصول على فرصة فشل ثانية.
so2rate@
so2rate@
البلد لن يتغيّر إلى الأفضل إلا إذا انتقينا الجذور الحلوة في تاريخ مصر الحديث وحاولنا الرجوع إليها..!! جذور التعليم.. السياسة.. الفن.. الحياة العامة..
fouadkhreis@
fouadkhreis@
إن الإفراط في اتباع التقاليد لا يعني أن الأموات أحياء… بل إنه ببساطة يعني أن الأحياء أموات.
تابعوا: Badr_Alzidane@ بدر آل زيـدان إعلامي إماراتي.
تابعوا:
Badr_Alzidane@
بدر آل زيـدان
إعلامي إماراتي.