الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

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الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

#هاشتاغ اليوم: #شكري_بالعيد تموت الأجساد ولا تموت الفكرة

تونسيون يعيدون في ذكرى مقتل شكري بلعيد، نشر أشهر الفيديوهات التي توثق أبرز مقولاته وتصريحاته واصفين التحقيق الذي شمل مقتله بأنه 'سطحي'.

العرب  [نُشر في 2018/02/07، العدد: 10893، ص(19)]

قاهر المنافقين

تونس- تصدر هاشتاغ #شكري_بالعيد وهاشتاغ #شكري_فينا_حي تدوينات النشطاء التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ذكرى وفاة المعارض اليساري شكري بلعيد بعد مرور خمس سنوات على اغتياله.

وأعاد التونسيون بالمناسبة نشر أشهر الفيديوهات التي توثق أبرز مقولات وتصريحات بلعيد الذي اغتيل بالرصاص يوم 6 فبراير 2013 أمام منزله شمال العاصمة تونس واصفين التحقيق الذي شمل مقتله بأنه “سطحي”. وغرد محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس عبر صفحته على تويتر تفاعلا مع الهاشتاغ:

mohsenmarzoukm1@

إلي حز في نفسي ليوم إلي مافما حد من السلطة ولا حضور رسمي في دار الشهيد #شكري_بالعيد.. الناس هاذم نحب نذكرهم راي مستحيل تكون إسمها سياسة إلي يمارسو فيها كان متكونش قائمة على الوفاء للناس إلي ضحت.

وكتبت ناشطة:

marwa_bc@

حياك بابا حياك ألف رحمة على بيك رحم الله المناضل الكبير #شكري_بالعيد للأسف قتلت في بلد يضيع فيه دم المغدور #شكري_حي

وغرد ناشط:

Al_Pacino_@

عاش الشهيد.. المجد للأبطال والعار للانتهازيين، للمنافقين، و”المتشعبطِين”.

فيما كتب آخر:

YassoZawchi@

6 فيفري2018 خمسة أعوام تمر اليوم على اغتيال الشهيد الرمز #شكري_بالعيد… تموت الأجساد ولا تموت الفكرة و#شكري_فينا_حي.

وكتب ناشط على فيسبوك:

Ferid Tunsi

الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد #شكري_بالعيد .. ماتت القضية وقُبرت الحقيقة ونام الرفاق!

وكتبت ناشطة أخرى على فيسبوك:

Sabrina Hafsi

في ذكرى اغتيال القائد الفذ الأسطورة الأممي شكري بلعيد قاهر المنافقين وتجار الدين وتجار الأوطان كل التحية لروحك الطاهرة الباقية فينا رفيقي نعاهدك أن تبقى روحك ودماؤك هي المحرك لعقولنا وقلوبنا وأن نبقى الأوفياء لدماء الشهداء وقوة الفقراء #شكري_فينا_حي.

ويشير أقارب بلعيد بأصابع الاتهام إلى حزب النهضة الإسلامي الذي يتهمونه بـ”التساهل” إزاء الخطاب المتطرف العنيف الذي كان سائدا خلال عملية الاغتيال وهي نفس الفترة التي كان فيها الحزب ماسكا بزمام الحكم في البلاد.

يذكر أن الراحل شكري بلعيد يعتبر المعارض الشرس لحزب النهضة ومن المقرر أن تعقد جلسة جديدة حول جريمة اغتياله في المحكمة يوم 20 فبراير الحالي بعد أن تم إرجاؤها عدة مرات.

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