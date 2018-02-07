الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

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الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

تعاون إماراتي مغربي بمعرض الدار البيضاء للكتاب

دائرة الثقافة بالشارقة تتلقى دعوة من محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال المغربي، لحضور فعاليات معرض الدار البيضاء للكتاب.

العرب  [نُشر في 2018/02/07، العدد: 10893، ص(15)]

تعاون ثقافي

الدار البيضاء (المغرب) - تلقت دائرة الثقافة بالشارقة دعوة من محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال المغربي، لحضور فعاليات معرض الدار البيضاء للكتاب في الفترة من 10 إلى 14 فبراير الجاري، الذي ينظم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية ومن ضمنها أنشطة دار الشعر في تطوان، حيث تنظم الدار في المعرض فعالية ليالي الشعر التي تتضمن قراءات شعرية لـ16 شاعرا وشاعرة، بالإضافة إلى عروض للفلكلور الموسيقي المغربي.

وقال عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة “المشاركة في المعرض استمرارا للتعاون الثقافي بين البلدين، والذي توج بافتتاح دار الشعر في تطوان ومراكش”.

كما قال العويس “يحظى المغرب أسوة بالبلدان العربية بمكانة خاصة نظرا إلى دوره في إثراء الساحة العربية بالمنتج الفكري والإبداعي المميز، وتكريسا لهذا التميز تنظم دائرة الثقافة بالشارقة الدورة الـ15 لملتقى الشارقة للسرد خلال سبتمبر المقبل من العام الجاري، بمشاركة كوكبة من المبدعين والنقاد في الوطن العربي والمهجر بمدينة الرباط، حيث أكد الوزير محمد الأعرج الاستعداد الكامل لاستضافة الدورة الـ15 لملتقى الشارقة للسرد في سبتمبر القادم”.

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