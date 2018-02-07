الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

 عن العرب الاتصال بنا English
الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

موهبة سورية تثير جدلا في فرنسا

مواقف منال ابتسام الشخصية حول الأحداث الإرهابية تثير جدلا واسعا حيث اعتبرت بعض المواقع الإلكترونية أن آراءها هي مواقف سياسية واضحة خاصة أنها محجبة.

العرب  [نُشر في 2018/02/07، العدد: 10893، ص(19)]

صوت منال أبهر لجنة التحكيم

باريس- أثارت شابة فرنسية من أصول سورية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط لأن صوتها أبهر لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس” في نسخته الفرنسية، لكن أيضا لجمالها وخاصة لتغريدات سابقة تتعلق بمشاركتها في البرنامج الغنائي.

وشاركت منال ابتسام، البالغة من العمر 22 عاما ليلة السبت 3 فبراير 2018، في برنامج “ذا فويس” من فرنسا، وأبهر أداؤها المميز لأغنية الفنان ليونارد كوهين الشهيرة “Hallelujah” لجنة التحكيم عندما غنتها باللغة الإنكليزية ثم أدخلت مقطعا باللغة العربية للقسم الأخير منها.

وبعد أقل من خمس ثوان من بداية الأغنية، انبهرت المغنية الفرنسية زازي بأداء منال لتلتفت قائلة “هذا مستحيل”. ثم تبعها المغني الإنكليزي اللبناني ميكا، ثم المغني ومؤلف الأغاني باسكال أوبيسبو، وأخيراً الموسيقي والممثل فلورنت باغني.

واختارت منال في ما بعد الفنان ميكا لتكون ضمن فريقه في البرنامج بعد تأهلها لمرحلة المواجهات. وما إن انتشر فيديو مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى بدأت ردود الفعل المثيرة للجدل تظهر خاصة بعد النبش في تغريدات ومواقف نشرت سابقا على صفحاتها في مواقع التواصل.

وكانت منال وهي طالبة الدراسات العليا في فرنسا، قد تفاعلت على صفحاتها الخاصة في تويتر وفيسبوك مع أحداث إرهابية وقعت في فرنسا ونبشت الصحافة الفرنسية في مواقفها السابقة، حيث أظهرت أنها كتبت على صفحاتها تفاعلا مع أحداث اعتداء نيس الإرهابي الذي وقع يوم 14 يوليو 2016، “أصبح الأمر روتينيا، هجوم كل أسبوع، ولنبق أوفياء، ‘الإرهابي’ يأخذ معه دائما الوثائق التي تثبت هويته. صحيح، عندما نعد خطة قذرة، لن ننسى خاصة بطاقة هويتنا”، مشككة في تورط إسلاميين مسلحين في هجمات نيس.

كما تناقلت الصحف الفرنسية أيضا تفاعل منال مع اعتداء كنيسة سانت اتيان دو روفريه في فرنسا عندما كتبت “حكومتنا هي الإرهابي الحقيقي”. وأثارت مواقف منال الشخصية حول الأحداث الإرهابية جدلا واسعا واعتبرت بعض المواقع الإلكترونية أن آراءها الشخصية هي مواقف سياسية واضحة خاصة أنها محجبة متعللة بأنها كشفت دعمها لجمعية “Lallab”، وهي جمعية نسوية فرنسية تدافع عن أصوات النساء المسلمات.

وتزامنا مع الضجة التي أثيرت حول تغريداتها أغلقت منال صفحتها على فيسبوك بعد أن تلقت هجوما حادا من موقع يهودي تناقل تدويناتها السابقة متهما إياها بالعداء لإسرائيل وتعاطفها مع القضية الفلسطينية.

:: اقرأ أيضاً

قراء نيويورك تايمز يعيشون القصص الصحافية بتقنية الواقع المعزز

قضية تدويل الحج تعود مع كل إفلاس سياسي

انفلات الإعلام يحرج الدبلوماسية المصرية مع دول المنطقة

'وام' تعتمد استراتيجية تجاوز النمط التقليدي في التغطية الصحافية

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

رفض الأسد المشاركة في مؤتمر سوتشي يعيق تحريك العملية السياسية

2018-02-07

ناخبو ليبيا في الخارج.. لمن سيمنحون أصواتهم

2018-02-07

روحاني يناور شعبه لدرء جرائمه ضد المحتجين

2018-02-07

واشنطن تتوعد موسكو بالرد إذا لم توقف عن التدخل في الانتخابات

2018-02-07

أول قافلة مساعدات إماراتية لمديرية حيس بعد تحريرها

2018-02-07

واشنطن: اتفاق وشيك حول الميزانية يسمح بتفادي شلل حكومي

2018-02-07

مهمة شاقة تواجهها ذكرى علوش لإعادة بناء مدينتها بغداد

2018-02-07

أردوغان لواشنطن: ارحلوا عن منبج لنعيدها إلى أصحابها

yesterday 10:50:00

واشنطن تدعو للضغط على الأسد بشأن استخدام الكيمياوي

yesterday 06:45:26

مقتل جندي تركي في هجوم على إدلب

yesterday 07:49:38

:: اختيارات المحرر

دايملر تطلق شرارة التشويق قبل معرض جنيف

نادين نجيم تشارك جمهورها تطورات وضعها الصحي

الرسومات تحل محل سكان حديقة الحيوانات في القاهرة

مشاركة غير مسبوقة في جائزة الصحافة العربية

العثور على الرابط المفقود بين العناكب عمره مئة مليون سنة

مهرجان موسيقى الجليد.. مكان بين الفن والجنون

32 روسيا ينشدون المشاركة في الأولمبياد

تداعيات اليتم المبكر تزداد شدة وتعقيدا عند سن النضج

الموضة في نيويورك تتضامن مع مكافحة التحرش

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا