موهبة سورية تثير جدلا في فرنسا

مواقف منال ابتسام الشخصية حول الأحداث الإرهابية تثير جدلا واسعا حيث اعتبرت بعض المواقع الإلكترونية أن آراءها هي مواقف سياسية واضحة خاصة أنها محجبة.

العرب

صوت منال أبهر لجنة التحكيم

باريس- أثارت شابة فرنسية من أصول سورية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ليس فقط لأن صوتها أبهر لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس” في نسخته الفرنسية، لكن أيضا لجمالها وخاصة لتغريدات سابقة تتعلق بمشاركتها في البرنامج الغنائي.

وشاركت منال ابتسام، البالغة من العمر 22 عاما ليلة السبت 3 فبراير 2018، في برنامج “ذا فويس” من فرنسا، وأبهر أداؤها المميز لأغنية الفنان ليونارد كوهين الشهيرة “Hallelujah” لجنة التحكيم عندما غنتها باللغة الإنكليزية ثم أدخلت مقطعا باللغة العربية للقسم الأخير منها.

وبعد أقل من خمس ثوان من بداية الأغنية، انبهرت المغنية الفرنسية زازي بأداء منال لتلتفت قائلة “هذا مستحيل”. ثم تبعها المغني الإنكليزي اللبناني ميكا، ثم المغني ومؤلف الأغاني باسكال أوبيسبو، وأخيراً الموسيقي والممثل فلورنت باغني.

واختارت منال في ما بعد الفنان ميكا لتكون ضمن فريقه في البرنامج بعد تأهلها لمرحلة المواجهات. وما إن انتشر فيديو مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى بدأت ردود الفعل المثيرة للجدل تظهر خاصة بعد النبش في تغريدات ومواقف نشرت سابقا على صفحاتها في مواقع التواصل.

وكانت منال وهي طالبة الدراسات العليا في فرنسا، قد تفاعلت على صفحاتها الخاصة في تويتر وفيسبوك مع أحداث إرهابية وقعت في فرنسا ونبشت الصحافة الفرنسية في مواقفها السابقة، حيث أظهرت أنها كتبت على صفحاتها تفاعلا مع أحداث اعتداء نيس الإرهابي الذي وقع يوم 14 يوليو 2016، “أصبح الأمر روتينيا، هجوم كل أسبوع، ولنبق أوفياء، ‘الإرهابي’ يأخذ معه دائما الوثائق التي تثبت هويته. صحيح، عندما نعد خطة قذرة، لن ننسى خاصة بطاقة هويتنا”، مشككة في تورط إسلاميين مسلحين في هجمات نيس.

كما تناقلت الصحف الفرنسية أيضا تفاعل منال مع اعتداء كنيسة سانت اتيان دو روفريه في فرنسا عندما كتبت “حكومتنا هي الإرهابي الحقيقي”. وأثارت مواقف منال الشخصية حول الأحداث الإرهابية جدلا واسعا واعتبرت بعض المواقع الإلكترونية أن آراءها الشخصية هي مواقف سياسية واضحة خاصة أنها محجبة متعللة بأنها كشفت دعمها لجمعية “Lallab”، وهي جمعية نسوية فرنسية تدافع عن أصوات النساء المسلمات.

وتزامنا مع الضجة التي أثيرت حول تغريداتها أغلقت منال صفحتها على فيسبوك بعد أن تلقت هجوما حادا من موقع يهودي تناقل تدويناتها السابقة متهما إياها بالعداء لإسرائيل وتعاطفها مع القضية الفلسطينية.