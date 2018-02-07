الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

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الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

متفرقات: هل سيجدد أحمد فتحي مع القلعة الحمراء

التشيكية بيترا كفيتوفا ستشارك في النسخة الجديدة لبطولة دبي الدولية للتنس.

العرب  [نُشر في 2018/02/07، العدد: 10893، ص(22)]

ترتيب ملف الانتقالات

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري على عقد اجتماع قصير مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي على هامش مران الفريق الثلاثاء للاستفسار عن موقف ثنائي الفريق عبدالله السعيد وأحمد فتحي من التجديد للقلعة الحمراء. يستعد الأهلي لملاقاة “المقاولون العرب” في مباراتين متتاليتين الأولى تقام الخميس وهي المباراة المؤجلة من المرحلة السادسة للدوري الممتاز أما الثانية فتقام الاثنين القادم ضمن منافسات المرحلة 23 للمسابقة.

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للتنس أن التشيكية بيترا كفيتوفا ستشارك في النسخة الجديدة للبطولة المقرر انطلاقها في 19 فبراير الجاري. وتأتي مشاركة كفيتوفا في بطولة دبي عقب انتزاعها لقبها الحادي والعشرين خلال بطولة سانت بطرسبرغ، إثر تغلبها في النهائي على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش. ويعد هذا اللقب الأول لها منذ مشاركتها في بطولة برمنغهام في يونيو الماضي.

وصل المغربي الدولي أشرف بنشرقي المنتقل حديثا إلى صفوف الهلال، إلى العاصمة السعودية الرياض صباح الثلاثاء، تمهيدا للانتظام في تدريبات فريقه الجديد. وكان في استقبال بنشرقي، فهد المديد المنسق العام لإدارة كرة القدم بنادي الهلال، ويلحق اللاعب بالمران مع زملائه بداية من مساء الثلاثاء. يذكر أن الهلال تعاقد مع أشرف بنشرقي لتدعيم الخط الأمامي للفريق، بعد تألقه بشكل ملحوظ في الموسم الماضي مع الوداد البيضاوي المغربي.

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