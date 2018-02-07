الأهلي السعودي يخسر جهود عمر السومة

مدرب الفريق قرر استبعاد السومة مؤقتا من القائمة الآسيوية نظرا لاستمرار عملية تأهيله على أن يتم ضمه إلى القائمة إذا نجح الفريق في تجاوز دور المجموعات.

العرب

استبعاد مؤقت

الرياض – كشف طارق كيال نائب رئيس النادي الأهلي السعودي، عن أسباب استبعاد السوري الدولي عمر السومة، من قائمة الفريق الذي يستعد للمشاركة في دوري أبطال آسيا. وكتب كيال عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر “السومة وصل اليوم، وسيبدأ برنامج التأهيل، والبطولة الآسيوية ستبدأ الاثنين القادم”.

وأوضح الكيال أن مدرب الفريق قرر استبعاد السومة مؤقتا من القائمة الآسيوية نظرا لاستمرار عملية تأهيله على أن يتم ضمه إلى القائمة إذا نجح الفريق في تجاوز دور المجموعات.

وأضاف “سنفقد لاعبي المنتخب في دور الـ16 من البطولة الآسيوية تقريبا 9 لاعبين في جميع المراكز، لذلك يجب أن نتوخى الحذر في اختياراتنا”.

ونفى كيال التقارير التي أثيرت مؤخرا حول إمكانية رحيل السومة عن صفوف الفريق، بقوله “السومة من أهم لاعبي الأهلي، وأطمئن جماهير السومة بأنه باق في النادي حتى 2021، مع أفضلية التجديد لمدة أخرى”. وأضاف “كل ما ذكر عار من الصحة وهو افتراء القصد منه زعزعة استقرار النادي، وإخراجنا من الملعب، آمل عدم الانسياق خلف المندسين بيننا”.