الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

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الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

32 روسيا ينشدون المشاركة في الأولمبياد

من أصل 500 اسم أرسلته اللجنة الأولمبية الروسية، اللجنة اختارت 169 رياضيا ورياضية اعتبرتهم 'نظيفين'.

العرب  [نُشر في 2018/02/07، العدد: 10893، ص(22)]

أوستيوغوف تقدم بالاستئناف

بيونغ تشانغ (كوريا الجنوبية) – تقدم 32 رياضيا روسيا غير مدعوين من قبل اللجنة الأولمبية الدولية للمشاركة في أولمبياد 2018 الشتوي الذي ينطلق الجمعة في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية، بطلبات استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي، آملين في الحصول على دعوة في الوقت المناسب للمشاركة في المنافسات.

ومن بين الذين تقدموا بالاستئناف يبرز اسم متزلج سباقات العمق سيرجي أوستيوغوف، والمتزحلقة على الجليد كسينيا ستولبوفا حاملة فضية الزوجي في نسخة سوتشي عام 2014، واختصاصي سباقات المسافات القصيرة الأسطورة فيكتور آهن المتوج بست ذهبيات أولمبية.

ويأتي ذلك بعد أيام من إلغاء محكمة التحكيم، الإيقاف مدى الحياة بحق 28 رياضيا روسيا، وهي العقوبة التي فرضتها اللجنة الأولمبية الدولية بحقهم على خلفية فضيحة المنشطات التي تهز الرياضة الروسية منذ أكثر من عامين. وعلى رغم القرار القضائي، رفضت الأولمبية الدولية الاثنين دعوة الرياضيين المبرئين (يبلغ عددهم 15 عمليا، نظرا إلى أن 13 رياضيا من الذين ألغيت عقوبتهم، قد سبق لهم اعتزال المنافسات)، للمشاركة في مسابقات أولمبياد بيونغ تشانغ المقرر إجراؤها بين التاسع من فبراير والـ25 منه.

وستنظر محكمة التحكيم التي أقامت مقرا في بيونغ تشانغ على هامش الألعاب، بطلبات الاستئناف الجديدة سريعا. وقال الأمين العام للمحكمة ماتيو ريب إن “القرارات بهذا الشأن ستصدر مساء الأربعاء على الأرجح”. وكان آهن المتحدر من كوريا الجنوبية، قد منح الجنسية الروسية قبل أيام من أولمبياد 2014 الشتوي في سوتشي الروسية. وفي حال أتيحت له المشاركة في 2018، سيكون أحد أبرز نجوم هذا الموعد الرياضي الكبير.

أما أنطون شيبولين بطل سباق التتابع في سوتشي وأحد أبرز رياضيي سباق البياتلون في العالم، فيتواجد دائما ضمن أفضل خمسة رياضيين في الترتيب العالمي لكأس العالم. بيد أن شيبولين الذي يعتبر المنافس الرئيسي للفرنسي مارتان فوركاد، لا يقدم أفضل عروضه هذا الموسم. وعلى إثر إيقاف روسيا بسبب عملية المنشطات الممنهجة من قبل الدولة، شكلت اللجنة الاولمبية الدولية لجنة ترأستها وزيرة الرياضية الفرنسية السابقة فاليري غورنيرون وأوكلت إليها اختيار التشكيلة الروسية التي يمكن دعوتها للمشاركة في بيونغ تشانغ.

ومن أصل 500 اسم أرسلته اللجنة الأولمبية الروسية، اختارت اللجنة 169 رياضيا ورياضية اعتبرتهم “نظيفين”، لكن 168 رياضيا ورياضيا سيشاركون بعدما رفضت إحدى رياضيات التزحلق على الجليد المشاركة تضامنا مع زملائها وزميلاتها الذين لم يتلقوا دعوة للمشاركة. وسيرافق هؤلاء الرياضيين، 169 إداريا.

وأوكلت اللجنة الأولمبية إلى لجنة مراقبة “اختبار تصرفات الرياضيين الروس” خلال فترة الألعاب ورفع تقرير للجنة التنفيذية، على أن تقرر في ضوئه الأخيرة رفع عقوبة الإيقاف من عدمها عن اللجنة الاولمبية الروسية، حسب عضو اللجنة التنفيذية في الأولمبية الدولية نيكول هوفرتس.

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