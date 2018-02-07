الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

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الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

ماميتش يتمسك بصدارة الدوري الإماراتي

فريق الوصل الثالث في الترتيب، سيكون مطالبا باستعادة لغة الفوز بسرعة عندما يستضيف الجزيرة الخامس.

العرب  [نُشر في 2018/02/07، العدد: 10893، ص(22)]

احتدام المنافسة على الدوري الإماراتي

دبي – يتطلع العين إلى توسيع الفارق في الصدارة عندما يخوض مباراة سهلة أمام الإمارات الحادي عشر قبل الأخير، الخميس في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم التي تشهد مواجهتين صعبتين للوحدة الثاني والوصل الثالث أمام حتا والجزيرة.

ويتصدر العين الترتيب برصيد 35 نقطة وبفارق نقطتين عن الوحدة وأربع عن الوصل، ويتطلع إلى أن يقدم له حتا العنيد على أرضه والجزيرة حامل اللقب خدمة جليلة بإسقاط منافسيه المباشرين، عندما يستضيف الأول الوحدة، ويحل الثاني ضيفا على الوصل في افتتاح المرحلة الأربعاء.

ويهم العين كثيرا أن يرتاح في صدارته قبل خوض مباراتين في غاية الصعوبة عندما يحل ضيفا على الشارقة في المرحلة السابعة عشرة، ثم يستضيف الوحدة في مواجهة شبه حاسمة. وتصب كل الترشيحات لصالح العين لتخطي الإمارات قبل الأخير برصيد 11 نقطة، ولا سيما أن المتصدر وجه رسالة شديدة اللهجة للفرق الزائرة لملعبه في آخر مباراتين خاضهما فوق ميدانه باكتساح حتا 6-2 وعجمان 7-0.

وجاء فوز العين على عجمان في المرحلة الماضية بسباعية نظيفة سجل منها نجمه المصري حسين الشحات ثلاثة أهداف وساهم في صناعة هدفين آخرين لريان يسلم وأحمد خليل، ليزيد من ثقة المدرب الكرواتي زوران ماميتش بفريقه وقدرته على إحراز اللقب الثالث عشر في تاريخه. وقال ماميتش بعد المباراة في إشارة إلى مطاردة الوحدة “حاليا لا يوجد أي فريق بإمكانه أن يمثل ضغوطا على العين، وعلى من يتطلع إلى المنافسة على اللقب مضاعفة جهوده للحاق بفريقنا”.

وأشعل تصريح ماميتش نار الغضب عند نظيره مدرب الوحدة الروماني لورنت ريجيكامب الذي رد عشية مباراة فريقه مع حتا بالقول “منذ بداية الدوري ذكرنا أن ردنا سيكون داخل الملعب وليس داخل قاعة المؤتمرات الصحافية”.

وتابع ريجيكامب “لا أرى كرة القدم بهذا الشكل، لا بد أن يكون هناك احترام وتقدير لأي فريق آخر، من جهتنا نحترم جميع الفرق، ولن أتحدث يوما عن أن فريقي أفضل من الآخرين، وآمل أن يسمع لاعبونا ما قاله زوران، وأن يزيدهم حماسا في الفترة المقبلة، وإذا كان ما قاله (مدرب العين) يسعده، فالأمر يرجع إليه”.

وأشاد ريجيكامب بحتا التاسع برصيد 13 نقطة والذي لم يخسر في آخر ثلاث مباريات آقيمت على ملعبه “أعرف فريق حتا جيدا، هو فريق يقاتل دائما، وسيعمل من أجل الفوز على ملعبه، علينا التركيز والعمل الجاد من بداية المباراة وحتى نهايتها، وألا نقع في الأخطاء، وأي مباراة لنا في الفترة المقبلة هي بمثابة نهائي”.

وأما الوصل الثالث، فسيكون مطالبا باستعادة لغة الفوز بسرعة عندما يستضيف الجزيرة الخامس (21 نقطة). وفقد الوصل ثلاث نقاط ثمينة بسقوطه أمام الوحدة 3-4 في المرحلة الماضية، كما خسر خدمات البرازيلي كايو كانيدو ثاني هدافيه برصيد 12 هدفا بسبب نيله الإنذار الثالث الذي سيبعده عن مباراة الجزيرة.

وشدد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الوصل على أهمية تحقيق فريقه لفوزه الأول على الجزيرة منذ أن تخطاه 2-1 في 21 أغسطس 2015، قبل أن يفشل في هزيمته في آخر أربع مباريات (كلها في عهد إروابارينا). وقال أروابارينا “سنعمل على تجاوز آثار الخسارة في الجولة السابقة أمام الوحدة وأن نبرهن ذلك أمام الجزيرة، حيث لا تزال هناك 21 نقطة باقية سنقاتل عليها”.

واعترف مدرب الوصل بأفضلية الجزيرة في فترة تدريبه للوصل، وقال “الوصل لعب تحت قيادتي مع الجزيرة أربع مرات، فاز الجزيرة مرتين وتعادلنا مرتين، وهذا يعني أننا سنقابل فريقا محترما ولديه عناصر جيدة وعلينا تقديم أفضل ما عندنا للفوز”. ويلعب الخميس أيضا، الظفرة مع دبا الفجيرة، والجمعة في ختام المرحلة، شباب الأهلي مع الشارقة، وعجمان مع النصر.

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