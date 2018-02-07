الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

 عن العرب الاتصال بنا English
الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

الأندية البرازيلية ترفض تقنية الفيديو

الاتحاد البرازيلي يعد بتطبيق تقنية إعادة الفيديو في بعض مباريات الدوري في سبتمبر بعدما فاز كورنثيانز على فاسكو دي غاما بفضل هدف أحرزه جو بعدما لمست الكرة ذراعه.

العرب  [نُشر في 2018/02/07، العدد: 10893، ص(23)]

التقشف في التكاليف

ريو دي جانيرو – قررت أندية دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم أن ترفض استخدام تقنية إعادة الفيديو بعد خمسة أشهر من إعلان اتحاد الكرة المحلي عن نيته تطبيق هذا النظام.

ولم يوضح الاتحاد البرازيلي السبب وراء رفض الأندية لتطبيق هذا النظام لكن ذكرت عدة تقارير إعلامية أن نتيجة التصويت جاءت 12 صوتا مقابل 7 وأن السبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع التكاليف.

وقالت وسائل إعلام إن الاستعانة بتقنية إعادة الفيديو سيكلف كل فريق حوالي مليون ريال (حوالي 306 آلاف دولار). لكن في المقابل سيتحمل الاتحاد البرازيلي تكاليف استخدام هذا النظام في بعض مباريات كأس البرازيل. وقال الاتحاد البرازيلي في بيان “تمت مناقشة استخدام حكم الفيديو وقررت الأندية عدم تطبيق هذا النظام في دوري الدرجة الأولى البرازيلي في 2018”.

ووعد الاتحاد البرازيلي بتطبيق هذا النظام في بعض مباريات الدوري في سبتمبر بعدما فاز كورنثيانز 0-1 على فاسكو دي غاما بفضل هدف أحرزه جو بعدما لمست الكرة ذراعه.

وخلال اجتماع الأندية تقررت الموافقة على إقامة مباريات من الدرجة الأولى على ملاعب من العشب الاصطناعي مع السماح لكل فريق بخوض خمس مباريات كحد أقصى كل موسم في ولاية أخرى غير ولايته. لكن لن يتم السماح بخوض هذه المباريات في آخر 5 جولات.

:: اقرأ أيضاً

احتراف لاعبين مصريين بالدوري السعودي لا يحقق مصلحة 'الفراعنة'

مقصلة الإقالة تهدد كونتي

ماميتش يتمسك بصدارة الدوري الإماراتي

فالنسيا يسعى لإنقاذ موسمه من بوابة كأس إسبانيا

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

رفض الأسد المشاركة في مؤتمر سوتشي يعيق تحريك العملية السياسية

2018-02-07

ناخبو ليبيا في الخارج.. لمن سيمنحون أصواتهم

2018-02-07

روحاني يناور شعبه لدرء جرائمه ضد المحتجين

2018-02-07

واشنطن تتوعد موسكو بالرد إذا لم توقف عن التدخل في الانتخابات

2018-02-07

أول قافلة مساعدات إماراتية لمديرية حيس بعد تحريرها

2018-02-07

واشنطن: اتفاق وشيك حول الميزانية يسمح بتفادي شلل حكومي

2018-02-07

مهمة شاقة تواجهها ذكرى علوش لإعادة بناء مدينتها بغداد

2018-02-07

أردوغان لواشنطن: ارحلوا عن منبج لنعيدها إلى أصحابها

yesterday 10:50:00

واشنطن تدعو للضغط على الأسد بشأن استخدام الكيمياوي

yesterday 06:45:26

مقتل جندي تركي في هجوم على إدلب

yesterday 07:49:38

:: اختيارات المحرر

دايملر تطلق شرارة التشويق قبل معرض جنيف

نادين نجيم تشارك جمهورها تطورات وضعها الصحي

الرسومات تحل محل سكان حديقة الحيوانات في القاهرة

مشاركة غير مسبوقة في جائزة الصحافة العربية

العثور على الرابط المفقود بين العناكب عمره مئة مليون سنة

مهرجان موسيقى الجليد.. مكان بين الفن والجنون

32 روسيا ينشدون المشاركة في الأولمبياد

تداعيات اليتم المبكر تزداد شدة وتعقيدا عند سن النضج

الموضة في نيويورك تتضامن مع مكافحة التحرش

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا