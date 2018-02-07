الأندية البرازيلية ترفض تقنية الفيديو

الاتحاد البرازيلي يعد بتطبيق تقنية إعادة الفيديو في بعض مباريات الدوري في سبتمبر بعدما فاز كورنثيانز على فاسكو دي غاما بفضل هدف أحرزه جو بعدما لمست الكرة ذراعه.

العرب

التقشف في التكاليف

ريو دي جانيرو – قررت أندية دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم أن ترفض استخدام تقنية إعادة الفيديو بعد خمسة أشهر من إعلان اتحاد الكرة المحلي عن نيته تطبيق هذا النظام.

ولم يوضح الاتحاد البرازيلي السبب وراء رفض الأندية لتطبيق هذا النظام لكن ذكرت عدة تقارير إعلامية أن نتيجة التصويت جاءت 12 صوتا مقابل 7 وأن السبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع التكاليف.

وقالت وسائل إعلام إن الاستعانة بتقنية إعادة الفيديو سيكلف كل فريق حوالي مليون ريال (حوالي 306 آلاف دولار). لكن في المقابل سيتحمل الاتحاد البرازيلي تكاليف استخدام هذا النظام في بعض مباريات كأس البرازيل. وقال الاتحاد البرازيلي في بيان “تمت مناقشة استخدام حكم الفيديو وقررت الأندية عدم تطبيق هذا النظام في دوري الدرجة الأولى البرازيلي في 2018”.

ووعد الاتحاد البرازيلي بتطبيق هذا النظام في بعض مباريات الدوري في سبتمبر بعدما فاز كورنثيانز 0-1 على فاسكو دي غاما بفضل هدف أحرزه جو بعدما لمست الكرة ذراعه.

وخلال اجتماع الأندية تقررت الموافقة على إقامة مباريات من الدرجة الأولى على ملاعب من العشب الاصطناعي مع السماح لكل فريق بخوض خمس مباريات كحد أقصى كل موسم في ولاية أخرى غير ولايته. لكن لن يتم السماح بخوض هذه المباريات في آخر 5 جولات.