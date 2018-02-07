الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

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الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

جديد السيارات: نسخة معدلة من 'غولف 6 آر'

شركة رينو الفرنسية تطلق الموديل الرياضي آر.إس من سيارتها ميغان المدمجة، يعتمد على سواعد محرك بنزين تربو سعة 1.8 لتر ويولد قوة 280 حصانا.

العرب  [نُشر في 2018/02/07، العدد: 10893، ص(17)]

بقوة 612 حصانا

قدمت شركة فولكسفاغن الألمانية نسخة معدلة من أيقونتها غولف 6 آر بعد أن زودتها شركة التعديلات بي.بي.إتش موتورينغ بقوة إضافية.

وتم تجهيز السيارة بشاحن تربو مع فلتر هواء رياضي إلى جانب التعديلات، على محرك البنزين خماسي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، ساعد على زيادة القوة من 270 حصانا إلى 612 حصانا.

وبفضل هذه القوة تتسارع المركبة من الثبات إلى 100 كلم/س في 3.2 ثوان، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 330 كلم/س.

ولتمييز السيارة عن النسخة العادية تم تجهيزها بجنوط 19 بوصة، ومجموعة تعليق ملولبة مع توسعة الرفارف الأمامية والخلفية.

أعلنت شركة رينو الفرنسية عن إطلاق الموديل الرياضي آر.إس من سيارتها ميغان المدمجة بحلول فصل الربيع.

وقالت الشركة إن الموديل الأساسي من السيارة الرياضية الجديدة يعتمد على سواعد محرك بنزين تربو سعة 1.8 لتر ويولد قوة 280 حصانا،

وتتيح رينو لعشاق هذا الموديل الرياضي إمكانية الاختيار بين ناقل حركة يدوي وناقل حركة معدل مزدوج القابض ومزود ببرامج تعشيق رياضية مختلفة.

ويتوقع أن تطلق العلامة الشهيرة الإصدار “تروفي” بقوة 300 حصان في وقت لاحق من العام الجاري.

نشرت شركة هيونداي صورة تشويقية للجيل الجديد من أيقونتها سانتا أف.إي، التي ستكشف النقاب عنها خلال فعاليات معرض جنيف الدولي الشهر القادم.

ويتميز الجيل الرابع لوحش الأراضي الوعرة من الناحية التصميمية بانحدار المرايا الخارجية إلى الأسفل قليلا.

ويظهر الجيل الجديد بالمزيد من الحواف، وهي اللغة التصميمية، التي ستظهر في موديلات هيونداي المستقبلية، والتي منها أيضا المصابيح الأمامية المقسمة إلى جزأين، مع شريط “آل.إي.دي” علوي نحيف يعمل كضوء نهاري.

وتعتمد السيارة على الدفع الأمامي وستتوفر منها موديلات الدفع الرباعي إلى جانب باقة من محركات البنزين والديزل ونسخة الدفع الهجين.

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