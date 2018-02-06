لائحة عراقية جديدة لأكبر القيادات الإرهابية المطلوبة دوليا

السلطات العراقية تنشر أسماء أهم المطلوبين للقضاء الدولي وعلى رأسهم البغدادي ونائبه والرجل الثاني في تنظيم الدولة الاسلامية.

العرب

البغدادي على رأس قيادات الإرهاب المطلوبة دوليا

بغداد - نشرت السلطات العراقية الثلاثاء قائمة جديدة لـ"قيادات الإرهاب المطلوبة دوليا"، وعلى رأسها زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي وخمسة مواطنين عرب.

وكانت السلطات العراقية نشرت السبت للمرة الأولى، أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين لانتمائهم إلى تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة وحزب البعث الذي كان يرأسه الرئيس الاسبق صدام حسين.

وقال مسؤول عراقي رفيع لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن هذه الأسماء "أكثر خطورة من القائمة الأولى، وهؤلاء مطلوبون للقضاء الدولي وليس القضاء العراقي فقط".

وأضاف المسؤول إن هؤلاء المدرجة أسماؤهم "اكتملت إجراءاتهم القانونية الدولية ووضعت عليهم الإجراءات الفورية لإلقاء القبض عليهم، وصدرت هذه الملفات القانونية في لجنة الجزاءات الدولية في الأمم المتحدة والإنتربول الدولي".

وتضم القائمة تسعة عراقيين وخمسة من جنسيات عربية، بينهم سعوديان وقطري وأردني ويمني.

وأبرز المطلوبين هو زعيم تنظيم الدولة الإسلامية إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي المعروف بأبي بكر البغدادي، والمولود في العام 1971. والبغدادي متوار عن الانظار منذ انهيار التنظيم في العراق وخسارته جميع الأراضي التي سيطر عليها في العام 2014 .

ويلي البغدادي في اللائحة، نائبه والرجل الثاني في التنظيم عبد الرحمن مصطفى القادولي، المعروف بأبو علاء العفري، الذي ينحدر من محافظة نينوى بشمال العراق، التي كانت مركزا للتنظيم خلال فترة استيلائه على مساحات شاسعة من البلاد.