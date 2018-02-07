واليسكار التونسية تلفت الأنظار بتصاميمها الغريبة

سيارة إيريس تجمع بين نموذجي الدفع الرباعي والكابريو وهي سيارة للاستعمال اليومي على عكس سيارة إيزيس التي تعتبر سيارة سياحية.

العرب

مزايا جذابة

تونس - رغم عدم شهرة تونس عالميا في قطاع السيارات، إلا أن نيل شركة طموحة لصناعة السيارات تدعى “واليسكار”، جائزة صندوق النقد الدولي للابتكار لعام 2017 الشهر الماضي، قد يغير نظرة العالم إليها مستقبلا.

ويتوقع أن تكشف واليسكار، عن موديلات جديدة تشبه سيارات جيب الأميركية لكن بهياكل من الفايبرغلاس، وهي تتلاءم مع البلدان التي تتمتع بالمناخ الحار.

ومن المواصفات التي تميز سيارة إيزيس المخصصة للترفيه على الشواطئ، كما يقول مصمموها، هو طولها البالغ 3.34 أمتار وعرضها 1.6 متر ووزنها البالغ حوالي 920 كيلوغراما وتبلغ سرعتها 140 كلم/س.

أما سيارة إيريس فمعظم أجزائها مصنوعة في تونس وتتميز بطلاء خاص غير قابل للخدش إضافة إلى كابح صدمات مصنوع في شركة تونسية بخصائص ملائمة للطرقات في تونس.

وتجمع إيريس بين نموذجي الدفع الرباعي والكابريو وهي سيارة للاستعمال اليومي على عكس سيارة إيزيس التي تعتبر سيارة سياحية.

وحصل عمر قيقة المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة التي أسسها في 2006 على الجائزة بفضل تصاميم مركبتي إيزيس وإيريس، التي وصفتها مجلة “أوتو كار” البريطانية العام الماضي بـ”الغريبة والرائعة”.

ويقول رجل الأعمال التونسي الشاب إن شركته تعكف على تطوير نماذج جديدة من السيارات هذا العام وأن حجم الإنتاج السنوي لا يتجاوز 200 مركبة يتم تسويق عدد منها في تونس والباقي يذهب نحو فرنسا والبرتغال وإسبانيا.

وتؤكد الشركة أن هدفها الرئيسي هو إنتاج سيارات رياضية متعددة الأغراض في السنوات المقبلة يسهل المناورة بها والتحكم فيها ويمكن التعويل عليها بشكل كبير، وتزويدها بأحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة والمحافظة على البيئة.

ومن الواضح أن إحدى أهم المزايا الجذابة في واليسكار هو سعرها، فطراز إيزيس 2 الذي أزيح الستار عنه للمرة الأولى خلال فعاليات معرض باريس للسيارات العام الماضي، يبلغ 12.5 ألف يورو فقط، أما سيارة إيريس فيبلغ سعرها نحو 10.5 آلاف يورو وتعتبر الأقل سعرا مقارنة بالسيارات التي تتميز بنفس مواصفاتها بالسوق العالمية .