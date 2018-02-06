الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

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الاربعاء 7 فبراير/شباط 2018، العدد: 10893

محامو ترامب يعارضون إدلاء الرئيس بشهادته أمام مولر

مقربون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشكّكون في مصداقية وعدم انحياز التحقيق الذي يقوده المدعي المستقل روبرت مولر.

العرب  [نُشر في 2018/02/06]

استعداد للاستجواب

واشنطن - طلب محامو الرئيس الأميركي دونالد ترامب من هذا الأخير عدم الادلاء بشهادته امام المدعي المستقل روبرت مولر المكلف التحقيق حول تواطؤ محتمل بين فريق دونالد ترامب والكرملين في انتخابات العام 2016، بحسب ما اوردت صحيفة "نيويورك تايمز" مساء الثلاثاء.

منذ أسابيع عدة، يشكك مقربون من ترامب وبعض الجمهوريين في الكونغرس في مصداقية وعدم انحياز التحقيق الذي يقوده مولر والذي تم في اطاره توجيه الاتهام إلى عدد من المقربين من ترامب من بينهم مستشاره للأمن القومي الجنرال مايكل فلين.

ونقلت الصحيفة عن أربعة أشخاص ان المحامين يشعرون بالقلق من ان يتم اتهام ترامب بالكذب على المحققين اذ سبق وناقض تصريحاته في السابق.

وتقول هذه المصادر بحسب الصحيفة ان المحامي جون دود ومساعده جاي سيكولو ومحامي الرئيس منذ زمن مارك كازويتز والعديد من المستشارين يعارضون ادلاء الرئيس بشهادته اذ يعتبرون ان مولر ليس مؤهلا لاستجواب الرئيس حول بعض المسائل.

الا ان ترامب كان أعرب عن رغبته فعلا في التحدث إلى مولر حول التحقيق الجاري وقال "أنا مستعد للقيام بذلك (...) أريد فعلا القيام به" مضيفا "سأقوم بذلك تحت القسم، دون شك"، مشددا مجددا على عدم حصول "اي تواطؤ" بين فريق حملته وروسيا.

وتقول الصحيفة ان دود تباحث في شروط مثل هذا الاستجواب مع فريق مولر منذ ديسمبر وان تاي كوب احد محامي البيت الابيض هو الوحيد المؤيد لتعاون ترامب مع المحققين، ايضا بحسب الصحيفة.

ويمكن ان يؤدي امتناع الرئيس عن الإدلاء بالشهادة إلى ان يوجه مولر إلى ترامب مذكرة بالمثول أمام هيئة محلفين عليا ما من شأنه أن يؤدي إلى إحالة المسألة أمام المحكمة العليا.

كما يمكن ان يحمل على الاعتقاد بان ترامب يريد إخفاء معلومات عن الشعب في الوقت الذي يستعد فيه الجمهوريون لخوض انتخابات منتصف الولاية المقررة في أواسط نوفمبر الماضي.

وكان ترامب رفع ايضا الجمعة الماضي السرية عن مذكرة مثيرة للجدل تتضمن اتهاما لمكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" بانه استخدم معلومات منحازة لطلب التنصت في خضم الحملة الرئاسية في ما يشكل استغلالا للسلطة بحسب الجمهوريين. فقد استند إلى تقرير استخباراتي اعده جاسوس بريطاني سابق يدعى كريستوفر ستيل بتمويل من فريق الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ويقول الجمهوريون ان الـ"اف بي آي" لم يطلع القضاء على ان فريق كلينتون كان وراء اعداد الملف وان ستيل معاد شخصيا لترامب.

والاثنين صوتت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي لصالح نشر وثيقة ديموقراطية سرية تدحض هذه الاتهامات.

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