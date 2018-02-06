بيتكوين تتراجع إلى مستويات قياسية

العملة المشفرة الأشهر في العالم تسجل هبوطا بنحو 13 بالمئة وتنزل عند مستوى 6 آلاف دولار لتفقد بذلك أكثر من نصف قيمتها منذ بداية 2018.

العرب

بيتكوين تفقد نصف قيمتها

طوكيو - واصلت بيتكوين، العملة المشفرة الأشهر في العالم، تراجعها الحاد الذي بدأ قبل عدة أسابيع وتراجعت الثلاثاء إلى ما دون 6400 دولار بعد أن قارب سعر صرفها الـ20 ألفا في ديسمبر الماضي وذلك بعد سلسلة من النكسات لهذه العملة الرقمية.

وقارب سعر صرف البتكوين الـ6330 دولارا عند الساعة 03:00 تغ وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر، في مقابل 8550 الاثنين.

وعلق مسؤول المداولات في آسيا المحيط الهادئ لدى مكتب اواندا للخدمات المالية المتخصص في أسواق العمل ستيفن اينيس "وراء هذا الميل تشدد في الضوابط وتراجع ثقة المستثمرين في العملات الافتراضية"، خصوصا بعد قرصنة منصة "كوين تشك" اليابانية للصيرفة. وكانت هذه المنصة خسرت في 26 يناير ما يوازي 530 مليون دولار عند تعرضها لقرصنة أصول من العملة الافتراضية "ان اي ام"، في ما يشكل أكبر عملية سرقة لعملات رقمية في التاريخ.

وأشار خبراء لدى مكتب "ميرابو سكيوريتيز" في جنيف إلى أن الأسبوع الماضي كان "الأسوأ للبتكوين منذ يناير 2015"، فقد قامت السلطات النقدية والجهات الفاعلة على الصعيد المالي في كل أنحاء العالم بتشديد الضوابط على العملات الافتراضية في الأيام الأخيرة.

في الصين، حيث اضطرت منصات التبادل إلى وقف عملياتها في سبتمبر، تسعى السلطات إلى إنهاء أي تبادلات في عملات رقمية لا تزال مستمرة، بحسب ما أوردت وسيلة إعلام رسمية الاثنين. كما منعت السلطات الوصول إلى منصات التبادل.

وقال دايسوكي ياسوكو من معهد "دايوا" للأبحاث إن تراجع البتكوين "مرده خصوصا إلى رغبة السلطات الصينية في تشديد الضوابط على العملات الرقمية".

في المملكة المتحدة، أعلنت مجموعة "لويدز" المصرفية في اليوم نفسه منع زبائنها من حاملي بطاقات الائتمان من شراء البتكوين، على غرار العديد من كبرى المصارف الأميركية.

كما حذر حاكم المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي الاثنين من العملات الرقمية بأنها أصول "تنطوي على مخاطر كبيرة" برأيه وأسعارها "خاضعة للتكهنات بشكل تام".

كما تعتزم الهند أخذ خطوات لتجريم استخدام العملات الافتراضية في نظام لديها وتنظيم تداول الأصول المشفرة.

وكانت الحكومة البريطانية دعت في أواخر يناير إلى فرض ضوابط بشكل سريع على التعاملات بالبتكوين قبل أن يشكل تهديدا فعليا للنظام المالي.

ومن المقرر أن يتم التباحث في الموضوع خلال القمة المقبلة لمجموعة العشرين في مارس حيث سيعرض وزيرا المالية الفرنسي والألماني مقترحات مشتركة حول الضوابط التي يمكن فرضها على العملات الافتراضية.

ويأتي هذا التراجع في البتكوين في الوقت الذي انهارت فيه الأسواق المالية الثلاثاء بعد وول ستريت التي تأثرت بخوف المستثمرين من إمكان رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة.

وعلق اينيس "من المبكر جدا إقامة رابط بين أداء الأسواق المالي والبتكوين لكن من الواضح أن العملات الرقمية تبدي اليوم نفس ميول الذعر التي تعانيها الأسواق المالية".

وهوت العملة الافتراضية المشفرة يوم الاثنين بأكثر من 15 بالمئة حيث تراجعت في جلسات التداول السابقة بشكل ملحوظ.

وبعد صعودها أكثر من 1300 بالمئة العام الماضي، خسرت بتكوين نحو نصف قيمتها منذ بداية 2018 مع إعلان المزيد من الحكومات والبنوك عن عزمها تضييق الخناق عليها.

وكانت العملة الافتراضية المشفرة قد سجلت قفزة نوعية في بداية العام الماضي وعدت أنها ستصبح الملاذ الآمن الجديد في ظل عدم الاستقرار الذي يمر به الاقتصاد العالمي.

وتقلبت عملة بتكوين بشكل كبير منذ إطلاقها في 2009. وفي الأسبوع الماضي سجلت بتكوين أسوأ أداء أسبوعي لها منذ 2013.