مقتل جندي تركي في هجوم على إدلب

الجيش التركي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة خمسة آخرين في هجوم على موقع مراقبة في محافظة إدلب السورية.

العرب

في مرمى النيران

اسطنبول - قالت القوات المسلحة التركية في بيان الثلاثاء إن جنديا قتل وأصيب خمسة في هجوم بالصواريخ وقذائف المورتر نفذه مسلحون الاثنين خلال إقامة القوات التركية موقع مراقبة في محافظة إدلب السورية.

وذكر البيان أن القوات التركية ردت على الهجوم دون أن يحدد هوية المسلحين الذين نفذوه. وقال البيان إن فردا مدنيا في الوحدة التركية أصيب.

وكان الجيش بدأ إقامة الموقع الاثنين جنوب غربي مدينة حلب السورية فيما يمثل أعمق موقع يقيمه في شمال غرب سوريا بموجب اتفاق مع روسيا وإيران بهدف تقليل العنف في المنطقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن موقع المراقبة قريب من قرية العيس ما يجعله على مسافة تقل عن خمسة كيلومترات من الأراضي الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية وحلفائها.

وقبل أسبوع تعرضت قافلة عسكرية تركية كبيرة متجهة إلى المنطقة ذاتها لهجوم واضطرت للتراجع. وتعد المنطقة أحد آخر المعاقل الرئيسية في أيدي قوات المعارضة السورية.

وانهار اتفاق عدم التصعيد الذي كان من المفترض أن تراقبه القوات التركية، وفي ديسمبر شن الجيش السوري وفصائل مدعومة من إيران هجوما كبيرا تحت غطاء جوي روسي مكثف لاسترداد أراض في محافظة إدلب.

وشنت تركيا هجوما قبل أسبوعين في منطقة أخرى مجاورة من سوريا في عفرين استهدفت فيه مقاتلين أكرادا يسيطرون عليها.