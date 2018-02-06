الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018، العدد: 10892

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018، العدد: 10892

أطراف الصراع بجنوب السودان تبحث عن اتفاق سلام

وزير الخارجية الإثيوبي يؤكد أن آلية رصد مراقبة اتفاق السلام التابعة لـ”إيغاد”، رصدت عدة خروقات من الأطراف المتصارعة.

العرب  [نُشر في 2018/02/06، العدد: 10892، ص(5)]

خروقات عدة

أديس أبابا - انطلقت الاثنين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الجولة الثانية لمنتدى إحياء السلام بين أطراف الصراع بدولة جنوب السودان بحضور ممثلين عن الحكومة والمعارضة المسلحة، وسط ترحيب منظمات حقوقية بالقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة،و القاضي بحظر بيع وتوريد السلاح لحكومة جوبا.

وتبحث هذه الجولة، التي ستستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري، وقفا دائما لإطلاق النار، ووضع جدول زمني للتنفيذ الكامل لاتفاق السلام الموقع في 2015، بما يمهد إجراء انتخابات عقب الفترة الانتقالية التي سيتفق عليها في هذه الجولة.

ويشارك في المنتدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، ووزير الخارجية الإثيوبي ورقينه جبيو، وشركاء الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) من المنظمات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة، وممثلي الصين ودول الترويكا الخاصة بجنوب السودان (الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج).

وقال فكي في كلمة بالجلسة الافتتاحية، إن “هذه الجولة فرصة يجب اغتنامها لتحقيق السلام وإيجاد حل للصراع الذي لا يمكن أن يحل عسكريا وإنما بالإرادة السياسية القوية والحوار”.

ودعا إلى محاسبة كل من يعيق عملية السلام ومعاقبة منتهكي اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في إطار الجولة الأولى من المنتدى في ديسمبر الماضي.

وأكد وزير الخارجية الإثيوبي أن آلية رصد مراقبة اتفاق السلام التابعة لـ”إيغاد”، رصدت عدة خروقات من الأطراف المتصارعة خلال الفترة الماضية وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يعيق تنفيذ الاتفاق. وشهدت الجولة الأولى من المنتدى اتفاقا على وقف الأعمال العدائية، وفتح ممرات آمنة لإغاثة المدنيين، في إطار مبادرة جديدة لإحياء اتفاقية السلام الموقعة في 2015.

وتبادلت الحكومة والمعارضة المسلحة، في الأسبوعين الماضيين، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في مناطق غرب بحر الغزال ومحافظة الوحدة، شمال غرب، ومنطقة لاسو بمحافظة نهر ياي، جنوب غرب، والعديد من المناطق بإقليم أعالي النيل الواقع شمال شرقي البلاد.

ومنذ 2013، تعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، حربا أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة اتخذت بُعدا قبليا ولم يفلح في إنهائها اتفاق السلام في 2015.

:: اقرأ أيضاً

سياسات أردوغان تقوّض عضوية تركيا في الناتو

تعزيزات عراقية لتأمين نقل نفط كركوك إلى إيران

أحداث شغب في احتجاجات ضد غلاء الأسعار بمدينة السلط الأردنية

إدلب معضلة الأطراف المتصارعة في سوريا

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

واشنطن تدعو للضغط على الأسد بشأن استخدام الكيمياوي

2018-02-06

مقتل جندي تركي في هجوم على إدلب

2018-02-06

لبنان: الجدار الحدودي الإسرائيلي يمسّ سيادة البلاد

2018-02-06

تواطؤ محتمل للقوات الليبية مع مهرّبي المهاجرين

2018-02-06

الانتخابات البرلمانية في لبنان.. هدوء يسبق العاصفة

2018-02-06

قوات الاحتلال تغتال فلسطينيا اتهمته بقتل حاخام بالضفة الغربية

2018-02-06

بيتكوين تتراجع إلى مستويات قياسية

2018-02-06

إطلاق النار على رجل حاول اقتحام مقر الرئاسة الإيرانية

yesterday 10:29:48

السعودية تعترض صاروخا حوثيا أطلق تجاه خميس مشيط

yesterday 10:01:06

واشنطن تحاصر شبكات تمويل حزب الله في الأرجنتين

yesterday 10:10:00

:: اختيارات المحرر

كايلي جينر تضع طفلتها الأولى معتذرة لجمهورها

انطلاق أشهر كرنفالات العالم وأقدمها

سيرة امرأة تونسية في باريس

قصار القامة.. صراع نفسي حاد لإثبات الوجود

رجل أعمال فرنسي يدير مطاعم تشغل اللاجئين وتطعم المشردين

ازدهار المدارس الخاصة في العراق تعبير عن أزمة التعليم الحكومي

ملكة جمال كازاخستان ذكر وليست أنثى

الحيوانات تتألم في المختبرات العلمية

نادال يحافظ على صدارة التصنيف العالمي

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا