الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018، العدد: 10892

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الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018، العدد: 10892

إصابة بيكيه تربك حسابات برشلونة

مدافع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم جيرارد بيكيه يخضع لفحوصات طبية بعد إصابته، والجهاز الفني للفريق قلق بشكل كبير بسبب نقص المدافعين بين صفوفه.

العرب  [نُشر في 2018/02/06، العدد: 10892، ص(23)]

غياب محتمل

مدريد - كشفت صحيفة “أ س” الإسبانية أن جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، خرج مصابا من مباراة فريقه أمام مضيفه إسبانيول التي جاءت ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن بيكيه يخضع اليوم لفحوصات طبية وأنه قد يغيب على إثر هذه الإصابة عن مباراتي برشلونة أمام فالنسيا في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا وتشيلسي في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مباريات أخرى بالدوري الإسباني.

وأثارت إصابة بيكيه قلق الجهاز الفني لبرشلونة بشكل كبير، حيث أن هناك نقصا كبيرا في عدد المدافعين بين صفوف الفريق في ظل وجود البلجيكي توماس فيرمايلين خارج حسابات المدرب إرنستو فالفيردي نظرا لعدم تعافيه بعد من الإصابة التي لحقت به مؤخرا. وفي ظل الغياب المحتمل لبيكيه والذي ستتحدد مدته بعد انتهاء الفحوصات الطبية، يبدو أن المدافع الكولومبي يري مينا سيحظى خلال الفترة المقبلة بأول فرصة لتمثيل برشلونة في مباراة رسمية وذلك بعد انضمامه إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وتحدث فالفيردي عن المدافع الكولومبي قبل بضعة أيام قائلا “نحن لسنا في فترة الاستعداد للموسم من أجل إجراء الاختبارات، نمر بمرحلة حرجة في الموسم، ولهذا فإنه سوف يلعب عندما يتعين عليه هذا”. وأشارت “أ س” إلى أنه في الوقت الذي سيتابع فيه فريق برشلونة استعداداته للقاء فالنسيا على ملعب الأخير “ماستايا” الخميس، سيجري بيكيه بعض الاختبارات للوقوف على طول مدة غيابه عن المباريات.

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