الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018، العدد: 10892

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الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018، العدد: 10892

دي بياجيو مدربا مؤقتا لإيطاليا

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يعلن عن تعيين لويجي دي بياجيو مدربا مؤقتا للمنتخب الأول للبلاد تحت 21 عاما خلال مباراتيه الوديتين المقبلتين.

العرب  [نُشر في 2018/02/06، العدد: 10892، ص(23)]

مهمة مؤقتة

روما - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الاثنين أن لويجي دي بياجيو مدرب منتخب تحت 21 عاما سيتولى تدريب المنتخب الأول للبلاد بصورة مؤقتة خلال مباراتيه الوديتين المقبلتين في مواجهة إنكلترا والأرجنتين في مارس المقبل.

وظل المنتخب الإيطالي بدون مدرب منذ استقالة جيان بييرو فنتورا في نوفمبر الماضي بعد تأكد غياب الفريق عن نهائيات كأس العالم لأول مرة منذ 1958.

وسبق لدي بياجيو لاعب الوسط السابق أن لعب للمنتخب الإيطالي بصورة منتظمة ما بين عامي 1998 و2002.

كما سبق له أن لعب لعدة أندية من بينها إنترناسيونالي وروما. وسيلتقي المنتخب الإيطالي مع نظيره الأرجنتيني في مانشستر الإنكليزية في 23 مارس ثم يواجه المنتخب الإنكليزي في ملعب ويمبلي بلندن بعدها بأربعة أيام.

وأدى فشل التأهل إلى النهائيات وغياب المنتخب عن البطولة الكروية الأهم للمرة الأولى منذ 60 عاما، إلى أزمة في كرة القدم الإيطالية، شملت أيضا استقالة كارلو تافيكيو من رئاسة الاتحاد الإيطالي للعبة في الشهر نفسه. ومع الفشل في انتخاب خلف لتافيكيو الأسبوع المنصرم، دخلت اللجنة الأولمبية الإيطالية على خط الأزمة وعينت أمينها العام روبرتو فابريتشيني مفوضا للإشراف على الاتحاد، ويعاونه في مهامه الخبير القانوني أنجيلو كلاريتسيا والمدافع السابق كوستاكورتا الذي وصل مع إيطاليا إلى نهائي مونديال 1994، وتوج بألقاب محلية وقارية مع نادي ميلان.

وطرحت أسماء العديد من المدربين لتولي المهمة بشكل ثابت، أبرزها روبرتو مانشيني، أنطونيو كونتي، كلاوديو رانييري وكارلو أنشيلوتي، علما أن الأخير أعرب عن عدم رغبته بالانتقال من تدريب الأندية إلى المنتخبات. ومن المتوقع أن يكون المنتخب الإيطالي بقيادة مدرب دائم عندما يبدأ مشواره في النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية حيث يلتقي بولندا والبرتغال في 7 و10 سبتمبر.

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