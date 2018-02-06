الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018، العدد: 10892

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018، العدد: 10892

موظفو الجزائر يلتحقون بإضراب الأطباء

التنازلات الجزئية التي قدمتها الحكومة للأطباء المقيمين، تفشل في ثني الموظفين عن وقف الإضراب الجزئي والاحتجاجات الأسبوعية.

العرب صابر بليدي [نُشر في 2018/02/06، العدد: 10892، ص(4)]

دعوات إلى التفاعل مع مطالب المضربين

الجزائر - قرر التكتل النقابي المستقل في الجزائر الدخول في إضراب منتصف الشهر الجاري في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية لتنضم بذلك إلى الأطباء الذين ينفذون إضرابا منذ أكثر من شهرين.

ودعا التكتل في بيان أصدره الاثنين “الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع المطالب المرفوعة، وفتح باب الحوار الجدي مع الفاعلين الحقيقيين في الجبهة الاجتماعية، والالتزام بالتعهدات التي أطلقتها، للتكفل بالانشغالات المهنية لفئات الوظيفة العمومية، لا سيما فيما يتعلق بمسألتي الحريات النقابية وسن التقاعد والتقاعد الطوعي”.

وجاء تهديد التكتل النقابي المستقل، ليزيد من حالة الاحتقان التي تعرفها عدة قطاعات مهنية في البلاد، على غرار الصحة والتربية والتعليم العالي، حيث تعيش مدارس محافظتي البليدة وبجاية شللا تاما منذ أسابيع، بسبب إضراب الأساتذة والمعلمين، مما اضطر وزارة التربية إلى الاستنجاد بفئة الأساتذة المستخلفين لتعويض المضربين، بغية تفادي سيناريو موسم دراسي أبيض.

وفشلت التنازلات الجزئية التي قدمتها الحكومة للأطباء المقيمين، في ثني هؤلاء عن وقف الإضراب الجزئي والاحتجاجات الأسبوعية، داخل أكبر مستشفيات البلاد (مصطفى باشا بالعاصمة)، ليبقى بذلك مطلب إلغاء الخدمة العمومية محل استقطاب حاد بين الطرفين.

وقال الناطق باسم الأطباء المقيمين رضوان بن عمر لـ”العرب” إن”الوفد المفاوض انسحب من جلسة الحوار مع مسؤولي وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، بسبب تعمد غياب المسؤول الأول في القطاع الوزير مختار حزبلاوي، وعدم ظهور نوايا التفاعل مع المطالب المرفوعة”.

وأضاف “أبلغنا بأن رئيس الوزراء أحمد أويحيى، قرر إلغاء الخدمة العمومية من أكثر من عشرين تخصصا طبيا، لكن العلاج الجزئي لن يفضي إلى أيّ حل، لأن هناك حوالي 70 تخصصا معنيا بالخدمة المذكورة، وعليه فإن الأطباء مصرون على الاستمرار في الإضراب والاعتصام الأسبوعي داخل مستشفى مصطفى باشا”.

والأطباء المقيمون هم الفئة التي تواصل الدراسة والتكوين للحصول على شهادة التخصص، أما الخدمة العمومية فتدوم ثلاث سنوات يقضيها المتخرجون داخل المستشفيات الحكومية في المناطق الداخلية للبلاد، قبل التحاقهم بمناصب قارة في القطاع العمومي، أو التوجه إلى القطاع الخاص.

:: اقرأ أيضاً

سياسات أردوغان تقوّض عضوية تركيا في الناتو

تعزيزات عراقية لتأمين نقل نفط كركوك إلى إيران

أحداث شغب في احتجاجات ضد غلاء الأسعار بمدينة السلط الأردنية

إدلب معضلة الأطراف المتصارعة في سوريا

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

واشنطن تدعو للضغط على الأسد بشأن استخدام الكيمياوي

2018-02-06

مقتل جندي تركي في هجوم على إدلب

2018-02-06

لبنان: الجدار الحدودي الإسرائيلي يمسّ سيادة البلاد

2018-02-06

تواطؤ محتمل للقوات الليبية مع مهرّبي المهاجرين

2018-02-06

الانتخابات البرلمانية في لبنان.. هدوء يسبق العاصفة

2018-02-06

قوات الاحتلال تغتال فلسطينيا اتهمته بقتل حاخام بالضفة الغربية

2018-02-06

بيتكوين تتراجع إلى مستويات قياسية

2018-02-06

إطلاق النار على رجل حاول اقتحام مقر الرئاسة الإيرانية

yesterday 10:29:48

السعودية تعترض صاروخا حوثيا أطلق تجاه خميس مشيط

yesterday 10:01:06

واشنطن تحاصر شبكات تمويل حزب الله في الأرجنتين

yesterday 10:10:00

:: اختيارات المحرر

كايلي جينر تضع طفلتها الأولى معتذرة لجمهورها

انطلاق أشهر كرنفالات العالم وأقدمها

سيرة امرأة تونسية في باريس

قصار القامة.. صراع نفسي حاد لإثبات الوجود

رجل أعمال فرنسي يدير مطاعم تشغل اللاجئين وتطعم المشردين

ازدهار المدارس الخاصة في العراق تعبير عن أزمة التعليم الحكومي

ملكة جمال كازاخستان ذكر وليست أنثى

الحيوانات تتألم في المختبرات العلمية

نادال يحافظ على صدارة التصنيف العالمي

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا