الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018، العدد: 10892

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الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018، العدد: 10892

كايلي جينر تضع طفلتها الأولى معتذرة لجمهورها

نجمة تلفزيون الواقع كيلي جينر تنشر مقطع فيديو على موقع تويتير يظهرها هي وطفلتها في المستشفى.

العرب  [نُشر في 2018/02/06، العدد: 10892، ص(24)]

كايلي جينر اختارت إبقاء أمر حملها سرا

لوس انجليس- وضعت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر طفلتها الأولى، وقدمت اعتذارها للجمهور عن عدم تأكيدها نبأ حملها في السابق.

وقالت جينر إنها وصديقها مغني راب ترافس سكوت رحبا بطفلتهما الأولى الخميس الماضي، كما نشرت مقطع فيديو على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يظهرها هي وطفلتها في المستشفى.

ولم يعرف بعد الاسم الذي أطلقته على الرضيعة. وقالت جينر لمعجبيها “أعتذر عن عدم إطلاعكم على ما يحدث بالرغم من جميع الافتراضات”.

وأضافت “أفهم أنكم اعتدتم على أنني أطلعكم على كل أموري. ولكن حملي هو الأمر الذي اخترت ألا أعلنه على الملأ”.

وتابعت أنها اختارت إبقاء الأمر سرا حتى تستعد “بالطريقة الصحية والأكثر إيجابية وبدون توتر”، مضيفة أن حملها كان “جميلا وجعلها أكثر قوة”.

وكانت شقيقة كيلي كيم كاردشيان قد استقبلت الشهر الماضي مع زوجها المغني كاني ويست طفلهما الثالث من أم بديلة، وأطلقا على الطفلة اسم شيكاغو.

كما أكدت شقيقتها كلوي نبأ حملها الأول في ديسمبر الماضي.

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