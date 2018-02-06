أبرز تغريدات العرب: تابع مسيرتك نحو أهدافك واكسر تردداتك

Mtenback@
ليس الثبات على الرأي الأول فضيلة في كل الأحوال، الفضيلة غربلة الآراء والتماهي مع نتائجها والقبول بها كما هي لا كما تريد لها أن تكون.
1Sddann@
1Sddann@
لم أطلب منك أن تعتنق مذهبي أو طائفتي كل ما طلبتهُ منك أن تعتنق إنسانيتك، في زمن كثرت فيه الأديان وقل فيه المؤمنون، وماتت فيه الإنسانية.
701mayam@
701mayam@
الحكمة هي خلاصة عقل يتأمل وقلب يتألم.
16Thunayyan@
16Thunayyan@
بالوقوف يجف رمقك وتتساقط همتك لذا لا تقف! تابع مسيرتك نحو أهدافك واكسر تردداتك.
DahliaRady@
DahliaRady@
سمة المجتمعات المتخلفة الدفاع عن أفراد القبيلة … حتى لو كانوا متحرشين. قال لك استخدام سلاح التشهير غلط.
RindalaJabbour@
RindalaJabbour@
عندما يصبح الخطاب السياسي مجرّد أداء دور تمثيلي مسرحي، يفقد أي قدرة على إقناع الناس!
HobeikaWissam@
HobeikaWissam@
فكرة جهنميّة للفالنتاين: بوكيه من فِجل ما في أرخَص من الفجل.
shafeealabd@
shafeealabd@
مَنْ لم يقف ضد الانقلاب الحوثي على الدولة في لحظته الأولى، فوقوفه ضده مؤخرا لفقدان المصلحة التي كان يرجوها منه وليس من أجل الوطن والدولة.
hushamalhashimi@
hushamalhashimi@
أرفض خطوة إكراه الناخب على الانتخاب. أعتبرها خطوة مُضرّة بالعراق وبمكاسبه الديمقراطيّة. أرى فيها عملا غير مسؤول.
AhlemHC@
AhlemHC@
تونس اليوم مثل ذالك الرجل الذي يخفي بطنه عندما تمر فتاة جميلة.
al3alawi_amad7m@
al3alawi_amad7m@
عندما تسامح من أساء إليك، فأنت لا تغير الماضي، بل تغير المستقبل.
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aljehaniya@ تهاني الجهني إعلامية سعودية
aljehaniya@
تهاني الجهني
إعلامية سعودية