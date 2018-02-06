أبرز تغريدات العرب: تابع مسيرتك نحو أهدافك واكسر تردداتك

العرب

Mtenback@

ليس الثبات على الرأي الأول فضيلة في كل الأحوال، الفضيلة غربلة الآراء والتماهي مع نتائجها والقبول بها كما هي لا كما تريد لها أن تكون.

1Sddann@

لم أطلب منك أن تعتنق مذهبي أو طائفتي كل ما طلبتهُ منك أن تعتنق إنسانيتك، في زمن كثرت فيه الأديان وقل فيه المؤمنون، وماتت فيه الإنسانية.

701mayam@

الحكمة هي خلاصة عقل يتأمل وقلب يتألم.

16Thunayyan@

بالوقوف يجف رمقك وتتساقط همتك لذا لا تقف! تابع مسيرتك نحو أهدافك واكسر تردداتك.

DahliaRady@

سمة المجتمعات المتخلفة الدفاع عن أفراد القبيلة … حتى لو كانوا متحرشين. قال لك استخدام سلاح التشهير غلط.

RindalaJabbour@

عندما يصبح الخطاب السياسي مجرّد أداء دور تمثيلي مسرحي، يفقد أي قدرة على إقناع الناس!

HobeikaWissam@

فكرة جهنميّة للفالنتاين: بوكيه من فِجل ما في أرخَص من الفجل.

shafeealabd@

مَنْ لم يقف ضد الانقلاب الحوثي على الدولة في لحظته الأولى، فوقوفه ضده مؤخرا لفقدان المصلحة التي كان يرجوها منه وليس من أجل الوطن والدولة.

hushamalhashimi@

أرفض خطوة إكراه الناخب على الانتخاب. أعتبرها خطوة مُضرّة بالعراق وبمكاسبه الديمقراطيّة. أرى فيها عملا غير مسؤول.

AhlemHC@

تونس اليوم مثل ذالك الرجل الذي يخفي بطنه عندما تمر فتاة جميلة.

al3alawi_amad7m@

عندما تسامح من أساء إليك، فأنت لا تغير الماضي، بل تغير المستقبل.

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aljehaniya@ تهاني الجهني إعلامية سعودية