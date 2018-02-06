الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018، العدد: 10892

 عن العرب الاتصال بنا English
الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018، العدد: 10892

أبرز تغريدات العرب: تابع مسيرتك نحو أهدافك واكسر تردداتك

العرب  [نُشر في 2018/02/06، العدد: 10892، ص(19)]

Mtenback@

ليس الثبات على الرأي الأول فضيلة في كل الأحوال، الفضيلة غربلة الآراء والتماهي مع نتائجها والقبول بها كما هي لا كما تريد لها أن تكون.

1Sddann@

لم أطلب منك أن تعتنق مذهبي أو طائفتي كل ما طلبتهُ منك أن تعتنق إنسانيتك، في زمن كثرت فيه الأديان وقل فيه المؤمنون، وماتت فيه الإنسانية.

701mayam@

الحكمة هي خلاصة عقل يتأمل وقلب يتألم.

16Thunayyan@

بالوقوف يجف رمقك وتتساقط همتك لذا لا تقف! تابع مسيرتك نحو أهدافك واكسر تردداتك.

DahliaRady@

سمة المجتمعات المتخلفة الدفاع عن أفراد القبيلة … حتى لو كانوا متحرشين. قال لك استخدام سلاح التشهير غلط.

RindalaJabbour@

عندما يصبح الخطاب السياسي مجرّد أداء دور تمثيلي مسرحي، يفقد أي قدرة على إقناع الناس!

HobeikaWissam@

فكرة جهنميّة للفالنتاين: بوكيه من فِجل ما في أرخَص من الفجل.

shafeealabd@

مَنْ لم يقف ضد الانقلاب الحوثي على الدولة في لحظته الأولى، فوقوفه ضده مؤخرا لفقدان المصلحة التي كان يرجوها منه وليس من أجل الوطن والدولة.

hushamalhashimi@

أرفض خطوة إكراه الناخب على الانتخاب. أعتبرها خطوة مُضرّة بالعراق وبمكاسبه الديمقراطيّة. أرى فيها عملا غير مسؤول.

AhlemHC@

تونس اليوم مثل ذالك الرجل الذي يخفي بطنه عندما تمر فتاة جميلة.

al3alawi_amad7m@

عندما تسامح من أساء إليك، فأنت لا تغير الماضي، بل تغير المستقبل.

تابعوا

aljehaniya@

تهاني الجهني

إعلامية سعودية

:: اقرأ أيضاً

توكل كرمان ممثلة أيديولوجيا الإخوان في التنكر للمبادئ

منافس صيني جديد أمام أمازون في أوروبا

المصداقية لا الرقمية ستقود التحول في عالم الصحافة

هاشتاغ اليوم: حملة جزائرية لطرد دبلوماسي إيراني

الخبر على صفحات العرب

العالم الآن

واشنطن تدعو للضغط على الأسد بشأن استخدام الكيمياوي

2018-02-06

مقتل جندي تركي في هجوم على إدلب

2018-02-06

لبنان: الجدار الحدودي الإسرائيلي يمسّ سيادة البلاد

2018-02-06

تواطؤ محتمل للقوات الليبية مع مهرّبي المهاجرين

2018-02-06

الانتخابات البرلمانية في لبنان.. هدوء يسبق العاصفة

2018-02-06

قوات الاحتلال تغتال فلسطينيا اتهمته بقتل حاخام بالضفة الغربية

2018-02-06

بيتكوين تتراجع إلى مستويات قياسية

2018-02-06

إطلاق النار على رجل حاول اقتحام مقر الرئاسة الإيرانية

yesterday 10:29:48

السعودية تعترض صاروخا حوثيا أطلق تجاه خميس مشيط

yesterday 10:01:06

واشنطن تحاصر شبكات تمويل حزب الله في الأرجنتين

yesterday 10:10:00

:: اختيارات المحرر

كايلي جينر تضع طفلتها الأولى معتذرة لجمهورها

انطلاق أشهر كرنفالات العالم وأقدمها

سيرة امرأة تونسية في باريس

قصار القامة.. صراع نفسي حاد لإثبات الوجود

رجل أعمال فرنسي يدير مطاعم تشغل اللاجئين وتطعم المشردين

ازدهار المدارس الخاصة في العراق تعبير عن أزمة التعليم الحكومي

ملكة جمال كازاخستان ذكر وليست أنثى

الحيوانات تتألم في المختبرات العلمية

نادال يحافظ على صدارة التصنيف العالمي

تابعونا

كافة الأقسام

اخبار
ترك وعجم
اضداد
جذور
لقاء
في العمق
اراء
اقتصاد
وجوه
افكار
السياسة حياة
حياة وتحقيقات
كتب
تشكيل
سينما
مسرح
ثقافة+
ثقافة
اسلام سياسي وتسامح
تكنولوجيا
سيارات
سياحة
تعليم
منوعات
صحة
لياقة
اسرة
ميديا واونلاين
رياضة
© صحيفة العرب، جميع الحقوق محفوظة
عن العرب الاتصال بنا