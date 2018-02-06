ملكة جمال كازاخستان ذكر وليست أنثى

المتسابق إيلي دياغيليف تقدم لمسابقة ملكة جمال كازاخستان وأرسل صورة له حملت اسم أرينا ألييفا، وعند وصوله إلى النهائيات اعترف بأنه ذكر وليس أنثى.

العرب

رهان مع أصدقائه جعله يشارك في مسابقة ملكة الجمال كازاخستان

أستانة- اعترفت متسابقة وصلت إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال أقيمت في كازاخستان، وكانت قاب قوسين أو أدنى من الحصول على التاج والفوز باللقب، بسر خطير تمثل في كونها شابا وليست فتاة كما كان يعتقد الجميع منذ بداية مشاركتها واختيارها في المسابقة من بين 4000 فتاة.

ووفقا لما ورد في وسائل إعلام محلية، فإن المتسابق إيلي دياغيليف من سكان مدينة ألما آتا (جنوب كازاخستان)، تقدم للمسابقة المعلن عنها وأرسل صورة له حملت اسم أرينا ألييفا، وعند قبوله ووصوله إلى نهائيات المسابقة قرر أن يعترف لوسائل الإعلام بأنه ذكر وليس أنثى، فتم استبعاده في الحال من قبل لجنة المسابقة واستبداله بمتسابقة أخرى.

وفسر دياغيليف (22 عاما) أن وصوله إلى المراحل النهائية للمسابقة جعله يتراجع عن المشاركة ويفصح عن حقيقته، مضيفا أنه فعل ذلك نظرا إلى أن الترويج الحالي للجمال الطبيعي والكاريزما في رأيه، صفات تفتقر إليها المرأة في العصر الحالي.

وأوضح الشاب أن ما دفعه إلى المشاركة هو رهان مع أصدقائه حول الجمال الطبيعي، متابعا “أنا دائما أدافع عن الجمال الطبيعي وليس المصطنع”. وأشار دياغيليف إلى أن معظم الفتيات في الوقت الحالي بتن يشبهن بعضهن بعضا حتى في التفكير وطريقة التعاطي مع الموضة العصرية ويعتقدن أنهن جميلات بمجرد اتباع الموضة أو التقليد، قائلا “أنا لا أعتبر هذا جمالا حقيقيا”.

وأضاف “في البداية كان هناك حوالي 4 آلاف طلب لفتيات من جميع أنحاء كازاخستان، وكان شيئا رائعا أن أنجح في الاختبارات الأولية التي خضعت لها المشاركات، وأن أنال إعجاب لجنة التحكيم، وأصل إلى المرحلة النهائية”.

وتابع “عندما وصلت إلى النهائي قررت كشف هوية الفتاة أرينا أليفا، بعدما أدركت أني قطعت شوطا كبيرا في المسابقة”. وشدد على أنه من الدعاة إلى “الجمال الطبيعي” بعيدا عن عمليات التجميل والأساليب المبالغ فيها لإظهار جمال المرأة.

وأكد نجاح دياغيليف في الوصول إلى النهائيات تحت أنظار لجنة التحكيم والمتابعين من مختلف أنحاء كازاخستان، على أن الهوس بعمليات التجميل ووضع المساحيق يمكن أن يفتح الطريق للتحيل والخداع، وهذا ما يدعم الأخبار التي راجت في السنوات الأخيرة حول قضايا طلاق سببها اكتشاف الزوج صباح الزفاف الوجه الحقيقي لزوجته دون مساحيق. ولم تقدم أي تفاصيل أخرى حول مصير الشاب الذي كاد أن يصبح ملكة جمال كازاخستان بعد استبداله بمشاركة أخرى.