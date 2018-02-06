الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018، العدد: 10892

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الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018، العدد: 10892

انطلاق أشهر كرنفالات العالم وأقدمها

تجمع شهدته ساحة القديس مرقس مع انطلاقة كرنفال البندقية يعيش معه الحضور مراحل تاريخية مع الألوان وجمال الأزياء تعود بهم إلى الماضي.

العرب  [نُشر في 2018/02/06، العدد: 10892، ص(24)]

انطلاقة رسمية لكرنفال البندقية

البندقية (إيطاليا)- حضر نحو 20 ألف شخص مقنعين ومتنكرين بملابس ملونة قديمة الأحد “قفزة الملاك” التقليدية التي تشكل الانطلاقة الرسمية لكرنفال البندقية.

وقالت فرانشيسكا، من سكان البندقية “كانت قفزة ملاك رائعة. نحن نشارك في الكرنفال سنويا منذ عام 1990”. وأوضحت “في كل سنة نخيط ملابسنا وفقا لموضوع الكرنفال ومن ثم نرتديها لكل المناسبات في ساحة القديس مرقس فضلا عن الحفلات التي تنظم هنا وهناك”.

وتجمع الحضور في ساحة القديس مرقس في قلب البندقية وقد حبسوا أنفاسهم فيما قفزت الطالبة البالغة 19 عاما إليزا كونستانتيني من جرس الناقوس المطل على الساحة إلى ضفة البحيرة الشاطئية.

وربطت الشابة إلى كابل على ارتفاع 80 مترا فوق الجمهور وألقت قصاصات الورق على السياح وسكان المدينة الذين أتوا للمشاركة في أحد أشهر كرنفالات العالم وأقدمها.

وأوضحت سوزي، من سكان فيرونا في شمال إيطاليا “بطبيعة الحال هناك الكرنفال وجمال الأزياء إلا أن جمال البندقية (يكمن في) أننا نعيش مجددا مراحل تاريخية رائعة مع كل الألوان، إنها عودة إلى الماضي”.

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