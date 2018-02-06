منتدى بحريني يفتح نافذة للإعلام المجتمعي المسؤول

فكرة مسابقة مراسل مجتمعي انطلقت من وجود مبادرات مجتمعية خلاقة تحتاج إلى جهود الإعلاميين لإظهارها.

العرب

دعم ممارسات الإعلام الهادف

المنامة - تنظم الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية فعاليات “المنتدى العربي للإعلام المسؤول مجتمعيا لعام 2018”، تحت شعار “الإعلام المسؤول بوابة الانتشار والتأثير للمؤسسات المجتمعية”. خلال الفترة ما بين 22-23 مارس القادم.

وقالت منال العوفي وكيلة رئيس تحرير وكالة الأنباء، رئيسة اللجنة المنظمة للمنتدى “إن المنتدى يهدف إلى دعم ممارسات الإعلام الهادف والملتزم بأخلاقيات مهنة الإعلام، إضافة إلى تأهيل كوادر متخصصة في مجال الإعلام المجتمعي في ظل تعاظم الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية”.

وتشمل أجندة المنتدى تكريم الفائزين بجائزة “التزام للإعلام العربي المسؤول”، إضافة إلى تكريم” أفضل فيلم مجتمعي” للمشاركين في مسابقة “مراسل مجتمعي”.

وأوضحت أن المنتدى سيستضيف خبراء كبارا في مجال الإعلام المجتمعي، ويتناول المتحدثون، من خلال أوراق عمل رصينة، محاور منها: الإعلام المجتمعي المسؤول بين ممارسات التطوع والمأسسة، وأسس ومرتكزات الإعلام المجتمعي المسؤول للتعريف بقيم المنظمات وإنجازاتها، إضافة إلى الأدوات الإعلامية للتعامل مع الأزمات ذات التأثير على أنشطة المنظمات المجتمعية. كما يتطرّق المنتدى إلى الإعلام المجتمعي المسؤول ومنهجيات تعظيم العائد على المنظمات المجتمعية، وأخلاقيات مهنية وبرتوكولات عالمية لممارسة الإعلام المجتمعي، وأفضل الممارسات الإعلامية الرقمية في صناعة الصورة الذهنية الإيجابية للمنظمات، وأدوات قياس أثر الإعلام المجتمعي على أصحاب المصلحة بالمنظمات.

وأشارت العوفي إلى مسابقة الإعلام المجتمعي بالقول “تمتلئ مجتمعاتنا العربية بالكثير من المبادرات المجتمعية الخلاّقة والمبدعة سواء الفردية منها أو المؤسسية وهي بحاجة إلى جهود الإعلاميين لإظهارها ونشرها وتعريف العالم بها. ومن هنا جاءت فكرة مسابقة (مراسل مجتمعي)، والتي أطلقناها ليكون لهؤلاء المبدعين صوت ينقله لنا المشارك من أي من الدول العربية، ويقوم بتصويره عبر كاميراته الخاصة، ويعالجه فنيا ليخرج لنا فيلما يجسد قصة نجاح لنشاط أو مبادرة عربية مجتمعية”.