الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018، العدد: 10892

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الثلاثاء 6 فبراير/شباط 2018، العدد: 10892

'الكتاب.. مستقبل التحول' شعار معرض الرياض للكتاب

الدورة الجديدة من معرض الرياض الدولي للكتاب ستبدأ يوم 14 مارس القادم بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض تحت شعار 'الكتاب.. مستقبل التحول'.

العرب  [نُشر في 2018/02/06، العدد: 10892، ص(15)]

تشجيع المجتمع على العطاء الثقافي

الرياض- قالت وزارة الثقافة والإعلام السعودية إن الدورة الجديدة من معرض الرياض الدولي للكتاب ستقام في الفترة من 14 إلى 24 مارس 2018 بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض تحت شعار “الكتاب.. مستقبل التحول”.

وقال المشرف على المعرض عبدالرحمن بن ناصر العاصم، إن اختيار هذا الشعار يأتي “امتدادا لشعار المعرض في 2017 ’الكتاب.. رؤية وتحول’ ومواكبا لمرحلة التطور والازدهار التي يشهدها القطاع الثقافي في السعودية”.

وأضاف أن الشعار الجديد “يحمل بعدا ثقافيا ومعرفيا سينعكس بدوره على الفعاليات المصاحبة للمعرض”.

وتقيم وزارة الثقافة والإعلام على هامش افتتاح المعرض حفل توزيع جائزة الكتاب التي تمنح سنويا في فروع الكتب الدينية والفكرية والفلسفية والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية.

كما تكرم الوزارة خلال الافتتاح خمس مبادرات قرائية “أسهمت في خدمة ودعم القراءة والكتاب في السعودية، بهدف إيجاد بيئة تنافسية بين المجموعات، وتشجيع المجتمع على العطاء الثقافي والمعرفي”.

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