البدلة النسائية تتألق بالألوان الزاهية

بفضل الوجه الجديد الأكثر عصرية، لم تعد البدلة النسائية قاصرة على العمل فقط، بل يمكن أيضا ارتداؤها في المناسبات المسائية.

العرب

طابع متحرر

برلين- أوردت مجلة “إيلي” الألمانية أن البدلة النسائية تتألق بالألوان الزاهية في ربيع/صيف 2018، لتمنح المرأة إطلالة جذابة تخطف الأنظار.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البدلة النسائية تزهو هذا الموسم بالأحمر والوردي والسماوي والبنفسجي.

وإلى جانب القصّة الكلاسيكية الجادة، تطل البدلة النسائية هذا الموسم أيضا بقصّة أكبر من المقاس “Oversized”، والتي تمتاز بطابع متحرر وجريء، ولكنها لا تناسب المرأة قصيرة القامة؛ حيث إنها تبدو معها كما لو كانت مختبئة.

وبفضل الوجه الجديد الأكثر عصرية، لم تعد البدلة النسائية قاصرة على العمل فقط، بل يمكن أيضا ارتداؤها في المناسبات المسائية.

وبالنسبة للأحذية، يمكن تنسيق البدلة مع حذاء ذي كعب عال أو ذي كعب القطة “Kitten Heels” المفعم بالأنوثة أو حذاء اللوفر بلا أربطة “Loafer” للحصول على إطلالة أنيقة، في حين يمكن الحصول على إطلالة كاجوال بتنسيق البدلة مع حذاء رياضي.

أما بالنسبة للحقيبة، فتنصح “إيلي” باختيار موديل ذي لون محايد، كي لا تسرق الأنظار من البدلة.