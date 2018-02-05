واشنطن تخفض قواتها في العراق بعد هزيمة داعش

القوات الأميركية تعمل على التنسيق مع العراق من أجل مواصلة الدعم العسكري للمنطقة بما يتلاءم مع متطلبات القوات العراقية في المرحلة المقبلة.

العرب

استمرار وجود التحالف سيتحدد وفقا للظروف

بغداد- قال متحدث باسم الحكومة العراقية الاثنين إن القوات الأميركية بدأت خفض أعدادها في العراق بعد أن أعلنت بغداد "النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية.

واستعادت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة العام الماضي كل الأراضي التي سقطت في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية في 2014 و2015 بما في ذلك مدينة الموصل التي كانت عاصمة فعلية لدولة الخلافة التي أعلنها التنظيم.

وقال المتحدث "بدأت القوات الأميركية بتخفيض تواجدها نظرا لانتفاء الحاجة بعد إعلان النصر على الدواعش".

وأضاف "التنسيق مستمر من أجل مواصلة الدعم (الأميركي) بما يتلاءم مع متطلبات القوات العراقية في المرحلة المقبلة".

وكان لدى الولايات المتحدة أكثر من 5500 جندي في العراق وقت ذروة معركة الموصل في يوليو تموز عام 2017 أي ما يمثل نصف قوات التحالف في البلاد.

ورفض متحدث باسم التحالف تأكيد أو نفي البدء في تخفيض أعداد القوات. وقال المتحدث الكولونيل ريان ديلون "ننوي إصدار بيان عندما تبدأ القوات في الانسحاب".

وأضاف "استمرار وجود التحالف سيتحدد وفقا للظروف وبما يتناسب مع الحاجة وبالتنسيق مع الحكومة العراقية".

وكان الجنرال الأميركي بول فانك الذي يقود التحالف الدولي، قد ذكر في السابق، أن بقاء القوات الأميركية في العراق سيكون تحت مظلّة التحالف.

وأضاف “ليست لدينا خطة لإنشاء قواعد أو مخافر لقوات التحالف على الحدود بين سوريا والعراق وليست لدينا قواعد عسكرية أميركية على الأراضي العراقية بل قواعد للتحالف الدولي”.

كما ساق ذريعة حفظ الأمن لبقاء تلك القوات قائلا “سنبقى في العراق لحين استقرار الوضع فيه”، موضحا أن “البقاء يركز على وجود خطوط أمنية قادرة على الحفاظ على استقرار الوضع في العراق من خلال إنشاء خطوط دفاعية في المناطق من الجيش والشرطة عبر تدريب هذه القوات من قبل التحالف الدولي”.

وقال سعد الحديثي "إن المعركة ضد داعش انتهت، وبالتالي فإن عدد القوات الأميركية سيخفض". وأوضح أن عملية خفض عدد القوات "بدأت".

ولفت إلى أن المعركة "لا تزال في مراحلها الأولى ولا تمثل بداية الانسحاب الكامل للقوات الأميركية".

وقال متعاقدون غربيون في قاعدة التحالف التي تقوده أميركا في العراق، إن عشرات الجنود الأميركيين إلى جانب أسلحتهم ومعداتهم تم نقلهم من العراق إلى أفغانستان، عبر رحلات جوية، خلال الأسبوع الماضي.