متفرقات رياضية: السباحة كيرستي كوفنتري على رأس 'الأولمبية الدولية'

المدير الفني الجديد لنادي أم صلال القطري المغربي طلال القرقوري يقود تدريبات فريقه للمرة الأولى بعد توليه المسؤولية رسميا.

العرب

تولي المسؤولية بعد منافسات الأولمبية الشتوية 2018

◄ أختيرت السباحة الأولمبية كيرستي كوفنتري، من زيمبابوي، الاثنين بإجماع الأصوات رئيسة للجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية. وقال المتحدث باسم لجنة الرياضيين أن كوفنتري (34 عاما) تفوّقت في التصويت على لاعبة هوكي الجليد السابقة، الأميركية أنجيلا روغيرو، وستتولى مهام منصبها الجديد عقب انتهاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 بمدينة بيونجتشانغ بكوريا الجنوبية.

وفازت كوفنتري بذهبية سباقات 200 ظهر في أولمبياد أثينا 2004 وبكين 2008. وكوفنتري هي عضو بلجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الدولية منذ العام 2012.

◄ سجل آل هورفورد نقطتين في نهاية المباراة ليقود بوسطن سيلتيكس للفوز 97-96 على بورتلاند تريل بليزرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. ووصلت الكرة إلى هورفورد الذي سجل نقطتين لينتهي الوقت ويمنح فريقه فوزه الرابع على التوالي و39 هذا الموسم ليتصدر القسم الشرقي.

وفرط بليزرز في تقدّمه بفارق 16 نقطة في نهاية الشوط الأول ليقلّص صاحب الأرض الفارق إلى 73-69 قبل بداية الربع الأخير. وواصل الفريق الزائر تقدّمه لكن سيلتيكس انتزع التقدّم بفارق خمس نقاط.

◄ يبدو أن إدارة نادي القادسية السعودي، برئاسة معدي الهاجري، تشعر بالندم على التفريط في المدرب التونسي ناصيف البياوي، الذي كان يقود الفريق بشكل جيد، قبل تعرضه للإقالة. وجاء قرار إدارة النادي بإقالته، بعد فوز الفريق على التعاون بهدف نظيف، ليتولى البرازيلي باولو بوناميغو، المسؤولية من بعده. وأشرف البياوي على القادسية في 9 مباريات، قبل قرار الإقالة، فاز في 3 مواجهات، وتعادل مثلها وخسر مثلها أيضا. وتولى بوناميغو، الإشراف على القادسية في 9 مباريات، ليخسر 6 مباريات ويفوز مرة وحيدة، ويتعادل مرتين.

◄ قاد المغربي طلال القرقوري المدير الفني الجديد لنادي أم صلال القطري تدريبات فريقه التي أقيمت مساء الأحد، وذلك للمرة الأولى بعد توليه المسؤولية رسميا.

وكانت إدارة نادي أم صلال قد قررت فسخ التعاقد مع المصري محمود جابر والتعاقد مع القرقوري على أمل استعادة الانتصارات التي افتقدها في المباريات الماضية على اعتبار أن الفريق يضم العديد من العناصر التي تجمع بين الخبرة والإمكانيات الجيدة من بينهم السوري محمود المواس والإيفواري ساغبو إلى جانب التونسي أسامة الدراجي.